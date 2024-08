'Todo y nada a la vez', el bellísimo single de la canaria Sylvie Hernández

"Esta es la canción más personal que he escrito pero, desde que la canto en los conciertos, me he dado cuenta de que el sentimiento es más universal de lo que pensaba", expresa la cantautora grancanaria Sylvie Hernándezsobre su nuevo single, Todo y nada a la vez, que abrió las alas ayer en todas las plataformas para anidar en el corazón de sus oyentes con la sensibilidad con que la artista mira, canta y habita el mundo. Se trata de su primer trabajo después de Magua, su álbum de debut, que ha presentado por distintos escenarios de la Isla en el último año y que ha rubricado el nombre de Sylvie Hernández en el firmamento musical del Archipiélago. Además, el lanzamiento de la canción trae consigo su propio videoclip, dirigido por la cinematógrafa Julia Quintana y filmado en la isla natal de ambas.

"Si me siento pequeñita

Tengo espacio para crecer

En el cuerpo llevo la risa

Pero me cabe el llanto también

Voy despacio entre la prisa

Si me descuido, empiezo a correr

Soy todo y nada a la vez", reza el estribillo de la canción.

Con producción, mezcla y mastering a cargo del músico y productor Pablo Quintana, compañero de aventuras de Sylvie, Todo y nada a la vez plantea, en palabras de la cantautora, que "sentirse pequeñita a veces está bien porque eso significa que hay espacio para crecer".

Meses atrás, Sylvie Hernández avanzó en primicia esta canción en el encuentro literario-musical Al pie de la letra, en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, donde también impartió la charla Patti Smith y las memorias de mujeres del rock, basada en su tesis doctoral, puesto que la cantautora es también doctora en Estudios Literarios.

Sin embargo, el último año ha supuesto la consolidación musical de Sylvie Hernández en Canarias. Su primer proyecto discográfico, Magua, que ha presentado en espacios como el Cicca, la Casa de Colón, la Sala Insular de Teatro o la Asociación Atlas, es un bellísimo canto de amor a su tierra, sus raíces, su mundo propio, con viajes de ida y vuelta por los caminos de la memoria, lo cotidiano, la pérdida, lo inmenso, con revestimientos estilísticos de otras latitudes como el bolero, el vals, las chacareras o aires de lima, y donde, sobre todo, la cantautora explora esa emoción nostálgica que le da nombre para devolverla en forma de luz y canciones. Entre los próximos pasos de la cantautora se encuentran la publicación de un nuevo EP y seguir nombrando lo que (nos) sucede con sus melodías y su voz.