Daniel Esparza: «Mi novela es una crítica a la vanidad y una alabanza a los olvidados»

Daniel Esparza creció en el Mediterráneo andaluz y pasó todos los veranos de su infancia en casa de sus abuelos, en Las Palmas de Gran Canaria. El amor por la Historia y la Literatura le ha llevado a publicar varios artículos sobre los orígenes del surf o Benito Pérez Galdós. En ‘Periplo, Daniel Esparza explora las Islas Canarias del siglo XVIII a través de una épica historia que recoge lo mejor de ‘Robinson Crusoe’ y ‘Moby Dick’.

¿Quién es Daniel Esparza y cómo nació su afición por la Historia y la Literatura?

Soy docente e investigador en una universidad checa. Nací en Málaga, pero soy hijo, nieto y biznieto de canarios. Pasé todos los veranos de mi infancia en casa de mis abuelos, en Mariana Pineda, en Las Canteras. En el cuarto donde dormía, encima de mi cama, colgaban tres copias de Néstor, del Poema del mar. Me daban miedo, me impresionaban aquellos ojos de aquellos peces que atravesaban el cuadro con su violenta mirada. Tenían que descolgarlos para que yo pudiera dormir, y luego por la mañana los volvían a colgar. Hoy los adoro, forman parte de esas imágenes profundas de esa infancia atlántica, en contrapartida con el «tranquilo» Mediterráneo, donde vivía la mayor parte del año. La pasión por la historia, en mayúscula, y también por los relatos de la historia cotidiana y familiar estuvieron siempre presente en las tertulias familiares, de las que me gustaba quedarme para escuchar a los mayores, historias a veces del siglo XIX, incluso de otras orillas, de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, de familiares y ancestros que se fueron y se quedaron allí para siempre, de otros que volvieron haciendo fortuna.

¿Por qué se decidió a escribir libros y cuán difícil le ha resultado ver Periplo publicado? ¿Cómo fue el proceso editorial, desde enviar el manuscrito hasta que lo aceptaran y, finalmente, llegara a las librerías?

El camino editorial para obras de ficción es ciertamente un periplo en el que uno debe saber, desde que zarpa, que lo más probable es naufragar. Sin embargo, el éxito, o lo que se debería entender como el éxito primigenio, no tiene nada que ver con las ventas o los likes, sino con los huecos interiores que se llenan con la escritura y la investigación detrás de lo escrito. El éxito de ventas genera dinero, eso también es bueno, si con eso se puede invitar a los amigos.

Usted ha publicado varios artículos y relatos de ficción, entre otros. Háblenos del proceso de documentación que siguió para escribir una novela como Periplo.

Entre las áreas de investigación que me apasionan, y de la que he publicado libros, artículos y capítulos de libros, está la de los orígenes del surf en las culturas antiguas, como las de la Polinesia y el Perú preincaico. En ese contexto ya había investigado en archivos y bibliotecas sobre las expediciones españolas al Pacífico en el siglo XVI, y las tres del capitán Cook en el siglo XVIII. Fueron en aquellas expediciones de Cook, en las que se hallaron las primeras referencias gráficas y escritas sobre el surf primitivo en varias islas de la Polinesia, como Tahití y Hawái. Mi estudio geográfico e histórico de aquellos viajes a lo desconocido, prepararon, sin saberlo, el viaje de esta novela, que una vez empezada, proseguí con investigaciones sobre otras áreas geográficas, como las Canarias del siglo XVIII, que es donde comienza esta novela, y cuyas raíces están presentes a lo largo de la obra, así como otros lugares de otros océanos. Pasajes de aquel surf arcaico de la Polinesia, se recrean en determinados momentos de acción de la novela.

También ha colaborado en el cine como asesor histórico de documentales. ¿En qué documentales ha trabajado y cuál es exactamente la función de un asesor histórico en el mundo audiovisual?

He colaborado como asesor histórico en documentales como La primera ola, de Pedro Temboury, sobre los comienzos del surf en España, en la que Canarias jugó un papel esencial; o también en Moon in the Man, de Gerardo Carreras, sobre la estación de la Nasa en Gran Canaria. Mi misión como asesor histórico es documentar y ordenar el marco histórico con datos precisos para facilitar el trabajo del director y de guionistas, y también reunir documentos gráficos históricos que luego formaban parte de las escenas.

Periplo abre con dos oraciones dichas por el capitán Cook y Alexis Ravelo. ¿En qué ha influenciado este último a su trayectoria como escritor?

El capitán Cook escribió en uno de sus diarios aquella frase legendaria de «siempre quise ir más lejos que ningún otro hombre, más lejos incluso de lo que se pudiera ir», o algo así. Cook era muy ambicioso, esa clase de persona de la Ilustración de su época que haría todo lo posible por situar su nombre en lo más alto, incluso ocultando el nombre de otros para que no le hicieran sombra. La fama lo era todo. En parte mi novela es una crítica a la vanidad desmedida, y una alabanza a los olvidados, a aquellos silenciados por un otro más poderoso que los ha borrado, o los ha intentado borrar, de la historia. En una de las últimas entrevistas que concedió Ravelo, leí una frase que me marcó, por todo lo que significaba él para mí, y por todo lo que para mí significaban sus palabras en el contexto geohistórico de Canarias, como portaaviones del mundo, crisol de culturas oceánicas: «Tuve la suerte de nacer en una isla donde veías el mundo sin viajar», algo así dijo. Para mí ahí estaba una parte de esa personalidad de Ravelo que todos admirábamos: su sentido de vida, su generosidad, su ímpetu por conocer, por querer mejorar sin necesidad de salir. Aquí estaba su mundo, ese lugar, precisamente, donde creaba y nos regalaba otros mundos.

Describa someramente a los protagonistas de Periplo: aspiraciones, personalidades… ¿Cuál es su favorito?

La verdad es que la mayor inspiración fue un cuadro de mi abuela, nacida en Tejina, Tenerife. Un cuadro que pintó en su casa de Pedregalejo, Málaga, donde vivía desde los 20 años, lejos de su añorada isla. En ese cuadro se veía una goleta navegando solitaria en un mar de olas, y yo le pregunté que a dónde iba esa goleta: «a donde te lleven tus sueños», me contestó. Y mis sueños, como los de ella, estaban en el mar, en las islas donde ya no vivíamos. Y así nació la novela, al ritmo de un alisio imaginado que se colaba entre los copos de nieve que caían desde mi ventana. Y se fue convirtiendo en una epopeya marítima, ese subgénero de viajes y aventuras hoy olvidado

¿Por qué los lectores deberían leer Periplo?

Si lo supiera, lo diría. Tengo que pensar. Supongo que es obvio que en un mundo saturado de información es necesario crear tu propio oasis de desconexión cibernética, de soledad premeditada, para dar tiempo y prioridad a explorar mundos interiores que nos den mayor equilibrio, si es que esto es posible todavía. Si alguien se topa con algún ejemplar de Periplo en alguna librería o en algún almacén de internet ojalá lo convierta en su oasis, y ojalá pueda llegar tan lejos como sus personajes, hasta donde nunca nadie había llegado antes.