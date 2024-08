Energía e inteligencia artificial

La Asociación Internacional de la Energía, IEA, calcula en emisiones de CO2 el impacto energético de los centros de datos y las redes de transmisión a nivel planetario. Informa de que son responsables de un uno por cien del total de emisiones de la industria terrestre: “Las tecnologías digitales tienen efectos directos e indirectos en el uso de la energía y las emisiones, ya que los centros de datos están conectados a las redes eléctricas con porcentajes más bajos de generación basada en combustibles fósiles que producen menos emisiones asociadas, y tienen un enorme potencial para ayudar u obstaculizar las transiciones mundiales hacia las energías limpias, incluso a través de la digitalización del sector energético”.

Obcecados en ese tipo de emisiones politizadas, vayamos ahora a Amazon, una gigantesca compañía mundial que informó hace pocos días de que todo su consumo planetario se hace con energías renovables, han invertido miles de millones de euros en más de 500 proyectos solares y eólicos en todo el mundo, de los cuales 79 en España y 6 parques eólicos marinos en Europa. La producción y captación de energía se ha convertido en un tema crucial por su politización mundial, la de un indiscutible calentamiento cuya negación implica ser de derecha capitalista y, al contrario, si se acepta se es de izquierda solidarista.

Dicha politización está estrechamente vinculada a los negocios adyacentes, como el cercano de la presa Chira-Soria, una de las mayores obras de ingeniería de Europa, en la que el Cabildo de Gran Canaria, aupado por una indiscutible ideología de izquierda, liderada por sus mandatarios, se ha propuesto ceder a Red Eléctrica la mencionada mega-obra, cercana a los 589 millones de euros en cuatro años, y discutida por los habitantes del lugar, que ven cómo se está destrozando el medioambiente que, en su momento, fue un vergel único, que comenzó hace 14 millones de años con vulcanismo puro hasta hace 2,6 millones de años desde cuando ya los sedimentos han hecho su bella y profunda labor natural, hasta la llegada del Cabildo, Red Eléctrica y los partidos políticos que han aupado esa megaobra, advenidos como jinetes apocalípticos destructores y productores de energía eléctrica, su ídolo de Moloch, y que comparada con la de Gorona del Viento, de El Hierro (que ha logrado 18 días anuales de abastecimiento íntegro en la isla, un 4 por ciento del total), que es mucho menor, se espera que con un sistema de pila de almacenamiento de energía que representará Chira-Soria, para una isla siete veces más grande que El Hierro en extensión, con 80 veces más de población y un sistema eléctrico 70 veces mayor (varios aerogeneradoras del sur, con el viento nocturno, bombearán agua de Soria a Chira y luego ésta se dejará caer unos 300 metros de altura hasta Soria produciendo energía hidroeléctrica con unas turbinas que entregarán unos 200 Megawatios, o sea un 40 por cien de la energía que necesita la isla de Gran Canaria).

No olvidemos que en Tenerife hay ya unas 60 ubicaciones vistas para hacer lo mismo. Una de las afecciones permanentes es la construcción de una desaladora en Santa Águeda, con vertidos de 2.700 metros cúbicos de salmuera y metabisulfito sódico al mar, el cual quedará envenenado, a añadir la contaminación por bromatos, la concentración de fitotóxicos, o destrucción del hormigón de las presas por las aguas ácidas. Está previsto que se extraigan 635.000 m3 de escombros en la zona de Soria y 140.000 m3 en Chira, lo cual, por esponjamiento, supondrán unos 2 millones de m3, a razón de 18.000 kilos de dinamita al mes, además del desperdicio de las aguas freáticas que se sospecha que a razón de 350 mil litros diarios, dejan sin agua a varias comunidades de regantes. El funcionamiento está asociado a la central térmica de motores diésel de Juan Grande, que seguirán funcionando constantemente, y el salto solo se encargará de las variaciones de la generación. Igual que en Gorona de El Hierro (Endesa nunca ha parado), y si no hay suficiente viento y sol no será operativa, o tampoco cuando una lluvia torrencial arrastre lodo a las presas, construidas por el franquismo. Este pequeño desastre natural grancanario, este evento tipo Mar de Aral, sirve de ejemplo para lo que va a venir a nivel planetario cuando todo se dedique al ordenamiento de la Inteligencia Artificial, que necesita energía. Veamos, que es adonde queríamos llegar antes de la precedente ilustración de los depredadores generadores de energía: la IA está consumiendo una cantidad de energía considerablemente alta, los centros de datos de Google y Microsoft consumieron alrededor de 24 teravatios-hora en 2023, un consumo que es mayor que el de países como Portugal, Perú, Jordania, Libia, Islandia, Ghana o República Dominicana. ¿Cuánto consume una respuesta de 100 tokens, diez veces menos que esta columna de prensa? Según un estudio de la Universidad de Berkeley, entrenar el modelo GPT-3 consumió aproximadamente 1,287 megavatios-hora, algunas estimaciones sugieren que el uso operativo puede consumir hasta un 40% más de la energía utilizada durante el entrenamiento. Para estimar el consumo de energía de generar una respuesta de 100 tokens sin incluir el costo de fabricación y entrenamiento del modelo, nos enfocamos solo en el uso operativo. Un estudio del MIT indica que el costo energético de una operación típica de IA en la nube (como generar texto) es del orden de 0,3 milivatios-hora por token. Usando esta referencia, el consumo para 100 tokens es de 0.03 kilowatios hora. Si consideramos un coche eléctrico pequeño que consume 15 kilowatios hora por cada 100 kilómetros, equivalente a un coche de 50 caballos de vapor, con la energía desplegada para 100 tokens, podría ese coche caminar 200 metros. Pues eso. A producir energía, que necesitamos ser veloces para que el trompazo final sea apoteósico.