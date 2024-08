Óscar Domínguez: sueño y pesadilla

La Coturière, un tema feliz en la pintura de Oscar Domínguez (2004) y Oscar Domínguez, un triple feliz(2020) son dos textos que participan de un propósito común: subrayar cómo el pintor, adicto a representar en su trabajo, y a experimentar en su vida, la frustración y la tragedia, situaciones oscuras y a veces apocalípticas, adopta una actitud totalmente opuesta, es decir: de gozo elegíaco, de exaltación vital y plástica, de luminosa y ordenada intensidad. Fue un breve periodo -entre 1948 y 1951-52- al que seguiría un tormentoso hundirse en la ciénaga; llegar al fondo fue su navajero suicidio la noche del 31 de diciembre de 1957. Una fecha a propósito para hacer balance y sacar conclusiones: las del pintor fueron: la enfermedad deformadora que lo aquejaba («el hombre elefante de Marie-Laurie», lo llama John Richardson); la indiferencia profesional en la que se veía sumido; y, por último, pero acaso la más decisiva en su gesto, la confusión y la impotencia creadora que denota la mayor parte de la obra pintada a partir de 1953: ahí resuena, dolorosa, la huida de su poderosa imaginación.

Durante aquel cuatrienio Domínguez fue otro pintor, pero continuó siendo el mismo. La paradoja tiene sentido: todos, o para no pasarnos de concluyentes, casi todos los recursos iconográficos de su obra anterior aparecen en las nuevas: mujeres, pájaros, flores, toros, toreros, flechas, teléfonos, revólveres, etc. transitan de sus cuadros anteriores a los recientes: pero lo hacen con una actitud distinta: ya no constituyen signos de amenazas, intimidadores y frustrantes; son, por el contrario, exhibición de complacencia, irónica, pero siempre positiva. La flexible geometría del «triple trazo» –así llamó Domínguez al proceso técnico usado en aquellos años– construye una superficie plástica equilibrada en la que los elementos de la composición hayan el sitio adecuado en el que situarse, y en donde los colores resplandecen solares, como recién descubiertos. Son cuadros que respiran una alegría de juego y libertad –como no tuvo antes de 1948, ni tendría después de 1952–.

Pero revisando la obra pintada por Domínguez con anterioridad a 1948, y en la que invariablemente había visto «pulsiones de muerte, violencia y destrucción», he localizado una muestra de signo contrario: representa la calma tranquila de un sueño reposado, blanco, de inocente gratuidad. Lo hace de manera explícita, mostrándolo abiertamente, sin reticencia, casi con intención declarativa. La manera es diferente a como lo haría en el periodo 1948-1952: en estos años no es un personaje sino la atmósfera general del cuadro quien denota lo que podríamos llamar la alegría de pintar. En el ejemplo invocado, un dibujo a lápiz con toques de gouache fechado en 1943, una sola figura identificable es quien incorpora la alegría de pintar, y también la complacencia de existir. Aquí Domínguez concede al sueño la preeminencia que obtiene en el universo surrealista: servir de acceso a otras realidades; en esta ocasión a la de un mundo feliz.

La obra asume la presencia de una mujer desnuda, vista oblicuamente, de espaldas; está sentada en el suelo; su brazo derecho se apoya en una columnata, y sobre el brazo reposa la cabeza, tirada hacia atrás. Una de sus mamas, a modo de cúpula, limita la estructura superior del cuerpo. Un ligero paño transparente cubre parte de la anatomía femenina. La postura del cuerpo es algo insólita; quizás pueda adoptarla un contorsionista, pero no una persona de habilidad corriente. Los miembros visibles (las piernas, los brazos, los glúteos) tienen unas dimensiones «gordas», por no decir monumentales: a primera vista la figura semeja un bloque escultórico, es una presencia gigantesca que las medidas del dibujo –36 x 22 cm– no reducen: el contenido lo desborda. Domínguez, intencionadamente, lleva el dibujo al límite del papel para que produzca esa impresión. Es un ejemplo de aquellas «Gigantescas figuras del más leve formalismo anatómico», a que se refiere Paul Éluard en el catálogo de la exposición de Domínguez en la galería Louis Carré (1943). Carne, para decirlo con un adjetivo caníbal, suculenta. En el piso, unas líneas ligeramente inclinadas hacia el centro establecen un punto de fuga; da a la figura la ilusión espacial de la tercera dimensión: rotunda, ocupa su lugar. Un ardid matemático renacentista aprovechado con extrema economía por el pintor. El dibujo alcanza un equilibro de masas y de líneas; conforman un sentido compositivo al margen de la realidad, pero es legible en su propio contexto –que participa aún de la atmósfera surreal. Las deformaciones tienen siempre una trascendencia metafórica; están por lo que construyen y significan, y no por lo que son en su apariencia.

‘La Rêveuse’ (’La Soñadora’), Óscar Domínguez, oleo, 1943, 43 x 32 centímetros. / La Provincia

El dibujo corresponde a un periodo de la obra de Domínguez caracterizado por la presencia de personajes semejantes al descrito. Algunos críticos aluden a la influencia picassiana en las deformaciones anatómicas que muestran las criaturas pintadas; otros acentúa la presencia de la acromegalia, enfermedad que arruinaría la vida de Domínguez, y que aquí tendría una muestra anticipatoria. En tal sentido plástico podría considerarse, sin más, como un excelente ejemplo de transición a ese periodo. Pero hay en él una singularidad que lo diferencia radicalmente: el rostro de la mujer. Este aparece con los ojos cerrados, en una actitud que denota la existencia de una paz interior evidente; sus rasgos tienen una placidez que sólo pueden adquirirse como reflejo de una vida profundamente en paz consigo mismo, con la conformidad de su existencia, incluso en el orden físico. Es un rostro de definida individualidad, bello, casi de corrección clásica, que el pintor se complace en dibujar en un contexto parco de color (las ondulaciones negras y grises del lápiz, sobre un fondo ligeramente marrón bajo la transparencia blanca de la tela que la cubre -¿o la descubre?-.) Es evidente el distanciamiento que se establece entre la corrección de este rostro y el adjudicado al de otras mujeres esculpidas y pintadas en la misma época: rostros pequeños, de forma triangular, sin una identidad precisa, cuya expresión cae entre lo amorfo y lo violento hasta un punto casi de caricatura. Domínguez, salvo en los pocos retratos que pintó, no individualiza los rostros de sus personajes. Por lo general suele situarlos de espalda; y cuando lo hace de frente el rostro aparece muy esquemático, incluso suplantado: hay como un temor o pudor a la identificación. En éste de la durmiente se desliga de tal convención y explicita su reconocimiento con una naturalidad conmovedora.

El año en que se realizó el dibujo –1943– es seguramente uno de los peores en la vida del pintor; la penuria que lo afectaba lo obligó, según cuentan, a ejercer como bailarín callejero; actividad que a mí me parece dudosa, más novelesca que real, salvo que el pintor la exhibiera como una de sus habituales extravagancias, por pura diversión. Como recuerda Roland Penrose en su autobiografía, y cita José Carlos Guerra en su magnífica Óscar Domínguez, Obra, contexto y tragedia, (2020), es más plausible «que ahuyentara el hambre practicando la falsificación». (Un experto, Domínguez, en falsificar chiricos y picassos; luego los vendía con la complicidad de su amante, Marie-Laure de Noailles, y de su amigo Paul Éluard.) Pero lo cierto es que el escaso éxito que entonces tenía su obra inducía a la precariedad de su propia existencia, que era, también, la precariedad de la vida en París ocupada por los nazis (una existencia sórdida para la mayoría; especuladora y gratificante para unos pocos); personal y colectivamente nada inducía entonces al optimismo. El mal año culminó con el fracaso, tanto de ventas como de crítica, obtenido por su primera exposición individual en París (galería Louis Carré, 1-14 diciembre.) A la dificultad económica ya presente se añadió la amenaza de un riesgo vital: algunas de las críticas suscitadas por la obra expuesta tenían un matiz político: podría afectar la integridad física del pintor.

No es inverosímil que Domínguez pintara aquella figura de la durmiente como una proyección de su propio deseo de paz, una invocación a la estabilidad, a sentirse a gusto con su propio ser, aunque lo limitara a las horas rendidas al sueño. Pudo ser su forma de contrarrestar los «gritos negros» que desquiciaban su propia mente sin dar apenas tregua a su azacaneada existencia: mostrando el rostro de la paz exorcizaba el de la guerra. Un deseo que se satisfizo brevemente en el arte; no fue cumplido en la vida, y también fue desmentido rápidamente en el arte mismo, como si el pintor se arrepintiera de haber cedido a una fútil esperanza. Aquella tranquilidad no era la suya. De ese mismo año, 1943, data un óleo titulado La Rêveuse, un lienzo de parcas dimensiones, 46 x 33 cm; allí aparece una figura femenina idéntica en todos sus detalles a la del dibujo. Pero hay una diferencia entre el dibujo y la pintura, y esa diferencia establece una ruptura terminante entre ambas obras: en el espacio superior, que en el dibujo está liberado de cualquier presencia, como proporcionando un acceso al aire sin obstáculos, la pintura incluye un largo rostro triangular que mira oblicuamente a la mujer dormida. Un rostro no amistoso, amenazador.

Desde un punto de vista estrictamente plástico ese elemento añadido constituye un exceso barroco de composición (algo habitual en la obra de Domínguez, consecuencia de la contaminación literaria que afecta en general a la plástica surrealista): con su anclaje a ambos lados de la durmiente (una pértiga a la derecha, un retal de tela a la izquierda) introduce elementos que abruman, y precarizan la firme estructura solitaria. La rígida geometría del triángulo contrasta abruptamente con las indolentes curvas del cuerpo de la durmiente. Pero esa distorsión estética no lo es desde una consideración simbólica: Domínguez la necesita para destruir la placidez que conlleva el sueño de la mujer (pues esa era, sin duda, su intención.) La evocación musical implícita (¿fortuitamente?) en el título del cuadro (una pieza con compases soñolientos de arrorró, de Marin Marais) puede sentirse en el dibujo; en la pintura disuena.

El rostro flotante admite ser interpretado al menos de dos maneras: por una parte, puede ser el de una figura ajena a la mujer dormida; aguarda su despertar para enseñarle el (¿verdadero?) y traumático sentido de la vida; por otra, puede ser una proyección de la mujer misma, quien, observándose desde fuera, conoce la existencia de una realidad distinta y opuesta a la de su ensoñación. Los diablos interiores y/o los diablos exteriores. Diablos que, y no por casualidad, suelen ser proyección unos de otros. De todas maneras, la pintura, dramática, cancela la introspección feliz del dibujo. Sitúa a la realidad en su elemento de pesadilla y al sueño en su ámbito de humo. Es lo que pretende Domínguez: restablecer la continuidad de su obra con la pesadilla que era su propia vida en París y en aquel año, apadrinado más que en ocasiones anteriores por la consuetudinaria estupidez humana. El sosiego deseado era únicamente eso: deseo. Realidad y deseo: dos que se cruzan una y otra vez, y nunca se encuentran.

El pintor, que yo conozca, no volvió a repetir los rasgos de aquel rostro en ninguna otra obra. Con una vez, y rectificada, era suficiente para mostrar su vulnerabilidad.