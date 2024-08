Poesía completa de Ida Vilariño

Es curioso que siendo Idea Vilariño una de las mejores poetas en nuestra lengua, y si me apuran, del mundo, encuentre tan poca recepción en nuestros días. Sin embargo estimo que los tiempos que se nos vienen encima tienen mucha semejanza con los que le tocó vivir a esta uruguaya. Avanza la ultraderecha por todas partes y a ella la persiguieron las dictaduras sudamericanas y la operación cóndor auspiciada por el premio nobel de la paz H. Kissinger.

Se pretende recortar y retroceder en los derechos de las mujeres y ella tuvo que reivindicar su independencia intelectual y económica, renunciando a la esclavitud de la familia y el trabajo doméstico en un mundo de fuerte patriarcado. Hoy vemos cómo se agita el fantasma del envejecimiento poblacional para que las mujeres asuman el papel de vacas reproductoras.

Este siniestro, y forzado, lo reconocemos, paralelismo entre su mundo y el nuestro, sería razón suficiente para volver a sus versos, máxime si añadimos la innegable e insuperable calidad de sus poemas.

Quizás sea porque Vilariño, y tantas otras, hacen literatura en los márgenes, allí donde la periferia, siguiendo a Daniel Barreto o Rodríguez Padrón, se ha convertido en centro. Desde Uruguay, una periferia, Vilariño construye un universo poético distinto, enfrentado al canon oficial u oficialista del español y peor aún, enfrentado a la globalización cultural, ese modo de imperialismo cultural que pone en el centro todo lo anglosajón, americano y, de vez en cuando, europeo.

Así tienen más repercusión entre nosotros poetas como Plath y Rich que las propias que vienen de nuestra lengua común. O a lo mejor, este olvido de Vilariño viene dado porque rompe el canon de poeta maldita y doblemente marginada. Desde joven se rebela, su ambiente familiar lo auspicia, a reproducir los papeles habituales de joven intelectual, cuya obra es paralela a la de madre de familia. Traductora, ensayista, implicada en el estudio de la forma: el ritmo y la rima, se aleja del estereotipo de la poeta suicida atrapada en la esquizofrenia social. Vilariño reivindica la forma literaria frente al sentimentalismo, la idea y la razón ante lo oscuro y el malditismo. No tiene complejos a la hora de reivindicar el erotismo, la vida sexual, la lucha de los de abajo…

Poesía completa de Ida Vilariño

Compone canciones que reivindican, algunas en clave, que el pueblo traduce fácilmente como en Los orientales, palabra que la tradición popular sustituye por los tupamaros: Eran diez, eran veinte, / eran cincuenta/ eran mil, eran miles, / ya no se cuentan. / Rebeldes y valientes/ se van marchando, / las cosas que más quieren / abandonando. / Como un viento que arrasa/ van arrasando, /como un agua que limpia, vienen limpiando, / los orientales.

Vilariño, traductora premiada internacionalmente, profesora de secundaria y universitaria, reconocida ensayista y estudiosa de las formas poéticas, se mueve, como ella misma dice, atrapada entre la necesidad de no publicar, el asco existencial que le provoca un sistema caduco que rechaza y la emoción del encuentro con la gente: Mi previa indiferencia por comunicar, mi larga vergüenza de publicar lo escrito, dejaron lugar a la alegría de escuchar esos textos tan bien musicalizados, tan bien cantados, que daban cuerpo a sentimientos e ideas que tantos compartían.

A la alegría de oírlos difundidos en un acto público, en las radios (bueno, en algunas radios, y nunca en TV), difundidos de manera casi anónima, porque nadie recordaba, por ejemplo, quién había escrito la letra de Los orientales, pero con qué emoción compartida, a la vuelta de Los Olimareños al país, lo cantó el Estadio entero, y yo, nadie, entre ellos. (Entrevista de Jorge Costigliolo. Revista Dossier).

Fundida entre el público, la propia autora se reconoce como nadie. Moderna Ulises enfrentada al Polifemo del sistema que escribirá versos tan combativos como los dedicados a la Guatemala de Ardenz masacrada: Estabas en tu casa/ eras una muchacha/ moderna joven pura/ arreglándote el pelo./ (…)/ Pero no podía ser/ y todos lo sabían./ Te siguieron de noche/ te empujaron a un viejo/ callejón sin salida/ te golpearon la boca/ te ataron y encerraron… o los dedicados a Playa Girón: Siempre habrá alguna bota sobre el sueño/ efímero del hombre/ una bota de fuerza y sin razón/ pronta a golpear (…) / Cada vez que loa hombres se incorporan.

En una mítica entrevista con Elena Poniatowska confesará: Mi poesía soy yo. Por eso no me interesaba publicar (…) Escribir era otro asunto. Era, como te decía, impulsivo. (…) nunca escribí pensando que alguien lo leyera. Lo que decía era privadísimo y no buscaba llegar a otro, comunicar. Publicar fue tan contradictorio, tan poco coherente como seguir viviendo cuando sabía, y cómo, cuándo pensaba lo que pensaba del hecho de vivir. (…) Están por un lado el amor, la congoja, la esperanza- a veces cuenta-, el imperativo moral que me lleva a ayudar, a actuar y, por otro, el escepticismo, el descreimiento.

Y pese a todo escribirá versos tan hermosos para contar un orgasmo conjunto como: Entonces /todo se vino/ y cuando vino/ y/ me quedé inmóvil/ tú/ tú te quedaste inmóvil / lo dejaste saltar/ quejándote seis veces. / Seis. / Y no sabés qué hermoso. Pues Vilariño nos cuenta una historia de amor a lo largo del tiempo. Una historia que salta de libro a libro y que en esta edición de Obra Completa se ha agrupado según el propio criterio de la autora. Es la dicha/ es la dicha/ colmada/ interminable/ sucediendo sin prisa/ con fervor/ sin memoria/ sin nada más / sin trabas/ irrenunciable/ absorta. Poemas de amor que contrastan con los llamados existenciales, los que, ácidamente, se interrogan y nos interrogan. Entre ellos el dedicado a Rubén Darío, padre de la poesía hispanoamericana: Pobre Rubén creíste/ en todas esas cosas/ gloria sexo poesía/ a veces en América / y después te moriste/ y ahí estás muerto / muerto. (…) No sé no sé Rubén/ no sé pero qué hermosa / a veces tu poesía/ qué grande qué valiente/ o qué honda qué humana/ a veces tu poesía /Vaya a saber. Tal vez/ tú mismo no supieras. Versos que nos dicen que la obra está por encima del mismo poeta.

O estos otros. Si te murieras tú / y se murieran ellos/ y me muriera yo/ y el perro / qué limpieza. Versos desolados, versos que nos obligan a volver a ellos una y otra vez, a cerrar los ojos y musitarlos para nosotros mismos, casi epigramas de Machado: Uno siempre está solo / pero / a veces / está más solo; o: Podés creer que nada / le sirve nunca/ a nadie / para nada. Y los que enlazan con ese Nadie que la poeta, entre las multitudes quiere ser: Decir no/ decir no/ atarme al mástil / pero/ deseando que el viento lo voltee / que la sirena suba y con los dientes/ cortes la cuerdas y me arrastre al fondo/ diciendo no no no / pero siguiéndola. Como si Ulises, amarrado para no verse arrastrado por el canto de las sirenas hubiese revivido entre nosotros y se llamase Idea Vilariño. Por tantos versos y tantos motivos, aunque no esté de moda y la globalización anglosajona nos la margine, nosotros seguiremos leyendo a esta poeta.