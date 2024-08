Turbadora e inquisitiva

Hace diez años, en medio de un alud de funestas noticias sobre el mundo del espectáculo se extinguía, en la ciudad de Nueva York, uno de las estrellas más relumbrantes y veneradas del firmamento hollywoodiense. Era casi nonagenaria, pero conservaba, ante el asombro general, unas ansias inagotables por seguir haciendo lo que siempre hizo desde que inició su carrera artística a los veinte años: actuar ante las cámaras; vivir otras vidas; enfrentarse a grandes retos dramáticos; experimentar la complejidad moral de personajes al límite…Así, con una pasión irreductible, vivió sus últimos días la actriz estadounidense Lauren Bacall, haciendo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban para sobrevivir al desafío de una muerte cada vez más cercana y que la apartaría definitivamente de sus proyectos profesionales. Al final, un fatídico derrame cerebral acabaría con su vida a solo un mes de la celebración de su 90 aniversario.

Una buena ocasión por tanto para ocuparnos de uno de los mitos femeninos que más gloria y turbación han proporcionado a muchas generaciones de espectadores y de la actriz que logró imprimir, con inteligencia, estilo y originalidad, su inimitable sello personal a muchos de los filmes más emblemáticos del cine negro y de la high comedy durante la década de los 40. Fue, además, una de las escasas figuras públicas que osó plantarle cara a las políticas inquisitoriales del tristemente famoso senador MacCarthy, mientras éste pilotaba su cruzada particular contra el comunismo en plena posguerra, actitud que la situó en el punto de mira de un Hollywood liderado en aquel entonces por algunos de los cerebros más retorcidos y reaccionarios del radicalizado espectro político estadounidense.

Hija de un matrimonio de emigrantes centroeuropeos que apenas duró cuatro años, obsesionada desde muy joven por ser algún día una estrella como las que tanto admiraba a través de sus continuas escapadas juveniles a lo cines de su Brooklyn natal, antes de alcanzar notoriedad en los escenarios y en los platós, ya había trabajado como acomodadora en el St. James Theatre de Nueva York, como vendedora callejera de revistas, modelo de alta costura y estudiado periodismo en la Julia Richman High School, carrera que, contra su deseo, nunca acabó gracias, en gran medida, a su prematuro debut como intérprete y al rápido ascenso que experimentó su imagen tras la providencial aparición de unas fotos suyas en el número de enero de la prestigiosa revista Harper´s Bazaar.

Aquel fue el inicio de una trayectoria artística que, hasta su desaparición, y según se desprende de sus últimos trabajos con directores como el danés Lars von Trier, no tenía el menos propósito de dar por concluida. Y aunque no toda su carrera estuvo marcada por el éxito, su estrellato se mantuvo intacto a través de sus viejos filmes n las televisiones de medio mundo y por los innumerables homenajes que le tributaron en festivales internacionales de los cinco continentes a partir de la década de los años setenta.

Nadie hubiera imaginado que aquella tímida modelo de rasgos angulosos, flacucha, escurridiza, de voz cavernosa y mirada desmayada que hacía sus pinitos profesionales en las pasarelas neoyorquinas, labrándose un futuro más que incierto, terminaría convirtiéndose, en muy poco tiempo, en uno de los sex symbols más cautivadores y venerados desde la irrupción en las pantallas germanas de Marlene Dietrich, la reina inobjetable del glamour. Pero lo cierto es que las cosas le vendrían desde un principio rodadas, tanto en el plano profesional como en el sentimental, a pesar de la dificultad añadida de que suponía en la América de los cuarenta ser judía, moderna ilustrada, amante de un actor casado y provista además de unas sólidas y muy vehementes convicciones izquierdistas.

Fue como un dulce e inesperado sueño con el que la obsequió la vida cuando aún no había cumplido los veinte años y en su mente aún bullían los ideales que obsesionan a cualquiera en edad adolescente, un sueño en el que Humphrey Bogart tuvo una importante cuota de responsabilidad y con el que la futura actriz pudo materializar finalmente su más íntimo e irrenunciable deseo: transformarse en una rutilante estrella del celuloide al tiempo que podía disfrutar de un feliz matrimonio junto a uno de los astros más aclamados de Hollywood. Él, con 45 años y tres exesposas, y ella con solo 20, se casaron nada más concluir el rodaje de su primera película, convirtiéndose, al cabo del tiempo, en un modelo de pareja difícilmente homologable con los patrones de convivencia que dominaban entre las celebrities del la Meca del cine.

Descubierta en 1944 por el director y productor Howard Hawks, la Bacall recibió su bautismo estelar en Tener o no Tener (To Have and Have not), uno de los títulos esenciales del cine negro estadounidense, inspirado en la novela homónima de Ernest Hemingway y con un guion escrito por William Faulkner y Jules Furthman, donde tiene lugar uno de los grandes prodigios artísticos que se han podido ver reflejados nunca en una pantalla la poderosa química que genera la presencia conjunta de dos stars excepcionales, de cuyos magnéticos encanto dan fe los cuatro filmes magistrales en los que compartieron protagonismo y fama.

Un Bogart maduro, seductor y rotundo en perfecta armonía con una Lauren Bacall dúctil, ambigua y turbadora, esquivan como pueden la investigación a la que son sometidos por las autoridades alemanas instaladas en la isla de La Martinica, pocos meses después de la Segunda Guerra Mundial, al descubrir que ambos colaboran estrechamente en la huida de un personaje esencial en la Resistencia francesa. Esta película, a la que suele acudirse cuando se pretende buscar un preclaro referente del mejor cine negro, no fue más que el preludio de una escasa pero floreciente filmografía del género resumida en tres filmes indispensables: El sueño eterno (The Big Sleep, 1946), de Howard Hawks; La senda tenebrosa (Dark Passage, 1947), de Delmer Daves y Cayo Largo (Key Largo, 1948), de John Huston.

Tras participar en algunas producciones poco afortunadas, como El Trompetista (Man with a Horn, 1950), de Michael Curtiz, o El mundo de las mujeres (A Woman´s World, 1954), de Jean Negulesco, Bacall cambia radicalmente de registro y se instala de lleno en la órbita de la high comedy, protagonizando, entre otras, Como casase con un millonario (How to Marry a Millonaire, 1953), de Negulesco; La tela de araña (The Cobweb, 1955) y Mi desconsolada esposa (Designing Woman, 1957), de Vincente Minnelli, películas a las que logró aportar un plus innegable de sutileza, humor y distinción en su empeña por reconducir de nuevo su carrera por terrenos artísticos más sugestivos y complejos.

Antes de introducirse en una extraña espiral de producciones de trazo grueso en las que compartió reparto con algunas otras estrellas en pleno declive profesional, la actriz se enfrentaría a lo que, sin duda alguna, ha sido el papel dramático más sólido y inspirado de toda su vida: la Lucy Moore Hadle de Escrito sobre el viento (Writen on the Wind, 1956), de Douglas Sirk, paradigma del mejor cine de este gran maestro del melodrama donde exhibe, con más convicción que nunca, su enorme capacidad para componer, como nadie, personajes apresados por un turbio pasado del que no logran despojarse.