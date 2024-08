El Big Bang Vintage Festival 2024 rinde homenaje al power pop con Paul Collins Beat

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival pone a bailar rock and roll a la capital grancanaria entre el 10 y 13 de octubre. La séptima edición de este evento multidisciplinar, que abraza las tendencias culturales del nacimiento del rock and roll convierte una vez más al parque San Telmo en punto de encuentro del público local y foráneo en torno a tres jornadas de música en directo y un maratón de actividades para todos los públicos. El Big Bang Vintage Festival presenta en 2024 un cartel artístico que tiene al frente a Paul Collins, batería, letrista, cantante y miembro fundador de los míticos The Nerves, trío de Los Angeles, California, que junto a Jack Lee y Peter Case, fue una banda determinante y uno de los pilares del sonido power pop de mediados de los años 70 del pasado siglo.

Un artista que suma una docena de discos desde entonces con la firma de Paul Collins Beat o Paul Collins y que visita por primera vez la capital grancanaria el próximo 12 de octubre, en la que será la también la primera fecha de una gira europea, y que tras su paso por el Big Bang Vintage pasará por distintas ciudades de la Península como Madrid, el Caravaca Power Pop, Granada, Valladolid, Coruña y Bilbao.

Paul Collins es la figura que brilla en un festival de otra galaxia y único en Canarias. Pero el Big Bang Vintage tiene mucho más que ofrecer además del que se prevé histórico concierto del autor de Rock’n’ roll girl. “Este año traemos, en lo que será su primer concierto en Canarias, a una de las grandes figuras del power pop como es Paul Collins, además de otras bandas como Les Rencards, desde Barcelona, Titty Twister, de Madrid o los alicantinos Trouper Swing Band, diferentes tipos de sonidos y de ritmos”, explica Javier Viera, responsable de Gamberra Producciones y director del Big Bang Vintage Festival.

A los artistas mencionados anteriormente se suma al cartel de la séptima edición una destacada representación de la escena insular como son los tineferños The Vinylos, Los Cracks, Las Arañas de Neptuno y Hot Vulcan Stompers, y los combos grancanarios de reciente formación Naife y The Deadringers. El plantel artístico se completa con los selectores y deejays Palermo Brothers, Los Pinchadiscos del Pantano, Dj Cat y J La Fábrica dj. “Este año potenciamos el rock hecho aquí”, subraya Javier Viera, ya que en su opinión “somos pocos y hay que hacer mucho ruido, y el rock and roll se merece un festival de estas características en Canarias”.

Los pinchadiscos del pantano. / LP/DLP

Sesiones de Djs y pinchadiscos, espectáculos burlesque, literatura, cómics, exposiciones, antigüedades y coleccionismo, mercadillo de moda vintage, vinilos y artesanía, tatuajes, barbería y actividades infantiles arropan una atractiva y ecléctica programación que recupera este año las bodas al estilo de Las Vegas, Chappel of Rockin Love, y que se desarrollará en el entorno del parque de San Telmo, Círculo Mercantil y sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Una forma de vida

Con arte y diseño del artista tinerfeño Nano Barbero y el mensaje de que “el rock and roll es una forma de vida”, el Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es una apuesta y una invitación a que “el público familiar, chicos y grandes, descubra los ritmos del rock and roll, una música de otro tiempo y otro siglo que nunca ha dejado de estar de moda”, destaca el director Javier Viera. Un evento que según los organizadores “en cada nueva edición queremos potenciar la sostenibilidad, el reciclaje, el coleccionismo, la ropa de segunda mano y el vinilo como soporte musical”.

A destacar en la programación de este año la celebración de las bodas al estilo Las Vegas, que se cobró un notable éxito de participación en la edición de 2022. Asi, Chappel of Rockin love abre sus puertas el domingo 13 de octubre, a las 12.00 horas, en el Parque San Telmo, para las parejas que quieran renovar su compromiso con la bendición del Reverendo Bluesman, el alter de Borja Viera, que ejerce además de maestro de ceremonias del Big Bang Vintage.

Además, otras novedades de cara a la oferta diurna como es la celebración de conciertos acústicos de músicos callejeros, un mercado de vinilos, y una exposición de coleccionismo y antigüedades el domingo, en la clausura. Todo ello con una programación que presta especial atención al público familiar como los encuentros con el Payaso Zapito, entre otros.

A los actos que tienen lugar en el parque San Telmo se suma un previo a modo de fiesta de presentación del BBVF 2024 que tendrá lugar el 14 de septiembre, en Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife, con Los Wipeouts, Los Positivos, Enmascarado Pinchadiscos y J La Fábrica Dj.

Del 3 al 16 de octubre, estará abierta al público una exposición en Ámbito Cultural de El Corte Inglés con una colección de dibujos de cantantes de todas las épocas, de Emil Sánchez. Y el jueves 10 de octubre, la jornada anterior a la puesta de largo del Big Bang Vintage, el Círculo Mercantil en la capital grancanaria se transforma, gracias al festival, en una sala para el burlesque y la transgresión con el espectáculo Cabaret Teatro de las Vanidadex.

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es también una plataforma para impulsar a los nuevos creadores y talentos locales. En este sentido, el director Javier Viera explica que “es algo que llevamos haciendo hace años, tenemos acuerdos con las distintas Escuelas de Arte y Música de la isla para que los alumnos encuentren su espacio y puedan desarrollar su talento, mostrar sus creaciones, sentir el pulso del público y vivir una experiencia completa dentro del mundo de las artes”. Bajo la marca #Regalaautorescanarios el festival dispondrá de puestos de escritores y escritoras canarias para la firma y venta de ejemplares: y de músicos y bandas canarias que quieran vender sus discos o merchandising.

Paul Collins, corazón de power pop

Paul Collins marca el ritmo de la séptima edición del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival. Pasó su adolescencia en Grecia, Vietnam y Europa antes de regresar a su ciudad natal de Nueva York. Estuvo algún tiempo en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard con especialización en composición en música moderna y de vanguardia. Y después reinventó las reglas sobre lo que hace que una canción pop sea perfecta e inspiró a innumerables músicos durante los años de formación del punk rock, la new wave y todo lo que vino después

Tras la efímera vida de The Nerves, de 1976 a 1979, se pondría al frente de The Beat, firmando sus trabajos como Paul Collins Beat o simplemente Paul Collins, como ha venido haciendo hasta tiempos recientes. Con The Nerves llegaron a girar por algunas ciudades norteamericanas compartiendo algunos conciertos con Ramones. Grabaron un Ep en 1976 con clásicos que son himnos como Hanging on the telephone, del que Blondie hizo versión que le otorgó la popularidad que no tuvo en su día, When you find out, Working Too Hard y Give me some time. Tras la disolución de The Nerves, su compañero Jack Lee montaría The Plimsouls, otra formación determinante en el terreno del power pop.

De Paul Colllins, destacar el maravilloso álbum de debut con The Beat en 1979 que dejaba otro himno para toda la vida, Rock’n’Roll Girl, junto a un puñado de canciones imperecederas. Todas esas joyas, caso de Walking out of love, You won´t be happy, Don´t wait up for me tonight o Different Kinf of Girl, autoría de Collins y las que firmaron Jack Lee (Hanging on the Telephone, por ejemplo) o Peter Case en la época de The Nerves, estarán presentes en el concierto que Paul Collins y su banda ofrecerán en el Big Bang Vintage Festival el sábado 12 de octubre. Y es que en la actualidad Paul Collins está repasando lo mejor de su carrera junto a músicos con los que lleva muchos años compartiendo escenarios de medio mundo: Octavio Vinck, Juancho López y Gines Martínez.

De sus trabajos para The Beat o Paul Collins Beat, señalar títulos de cabecera como The Beat (1979), The Kids are the Same (1982), To Beat or no to Beat (1983), Long Time Gone (1985), Live at the Universal (1986) y One night (1987).

Y como Paul Collins hay que detenerse en producciones del calibre de From town to town (1993), Live in Spain (1997), Flying High (2006), King of Power Pop (2010), Feel the Noise (2014), Out of my head (2018) y su reciente Stand Back and take a Good Luck (2024).

Garage punk desde Zamora

Titis Twister es un grupo zamorano formado por Rebeca Mostajo, Cecilia Serrano, Elisa Encinas, Claudia Serrano y María Antúnez, que con su segundo trabajo discográfico Los célebres cuentos de las Hermanas Grima (Meseta Records, 2024) presenta una versión más afilada de sí mismas, con sonidos cercanos al garage-punk que, lejos de encasillarse en un género o sonido concreto, juega con diferentes elementos del rock underground.

Su primer Ep Ocean Cucumber (2020) fue seleccionado como uno de los mejores 20 proyectos de este año por la revista Mondo Sonoro llegó a sonar en emisoras de Estados Unidos, UK, Grecia, Turquía, Japón y España. Este nuevo disco ha sido grabado, mezclado y coproducido por Paco Loco y masterizado en los Estudios Kadifornia por Mario G. Alberni, y gira en torno a un imaginario que reescribe la historia y que entrelaza lo paranormal con el cine de terror y ciencia ficción de los años 50.

El swing de la huerta

Troupers Swing Band es una formación de Orihuela que trabaja temas propios con adaptaciones de clásicos del swing, neoswing y rockabilly, con la peculiaridad de incluir sus propias letras en castellano. El directo es el fuerte de una banda con notoria calidad técnica y un arrollador carácter festivo que transporta al espectador a los años dorados del swing. Con más de 500 conciertos a sus espaldas y trascendencia internacional, la formación ya ha compartido cartel con artistas de reconocido prestigio como Nik West, Spyro Gira, John Scofield, Robert Gordon y un largo etc, y una intensa agenda de directos que los ha llevado a participar en algunos de los festivales especializados más importantes de Europa. Troupers Swing Band son: Gaby Soñer (vocalista, armonicista), Juanjo García (batería), José “Morgan” Jimeno (guitarrista) Juanjo Hernández Jordan (saxo tenor), Sam Arthur (trombón), Hugo Navarro (trompeta) y Stephan Soñer (contrabajo, coros) .

Rock and roll francófono

El Big Bang Vintage Festival ha puesto su mirada este año en un cuarteto barcelonés lleva dos años incendiando escenarios de media Europa con su enérgico rock and roll francófono: Les Rencards, un conjunto formado por tres músicos con amplia experiencia y una carismática cantante que ofrecen un show de rock & roll inspirado en las sonoridades del garaje y de los pioneros del punk, a la sombra de The Sonics, The Stooges o The Ramones, y que llevan a su terreno.

Les Rencards. / LP/DLP

Su espectacular puesta en escena y su sonido energético ya ha dejado boquiabiertas innumerables audiencias, tanto en pequeños clubes como en grandes festivales catalanes, españoles y europeos. Temas originales donde manda el francés y composición de primer nivel, como demuestra su LP de debut producido por el legendario Mike Mariconda y editado por el sello Groovy Records de Portugal.

Rockbilly canalla y música surf

Desde Tenerife aterriza en el planeta Big Bang una delegación de criaturas de serie B que se mueven a ritmo de rock and roll canalla, instrumentales sobre olas imposibles o piezas cavernícolas de garage y punk. El adjetivo de canalla conduce hasta Hot Vulcan Stompers, cuyos directos son un homenaje al género que los alimenta. Con ellos viene también hasta el parque San Telmo el eco surfero y las guitarras embriagadas de reverb de Las Arañas de Neptuno; y el crudo garage, punk y rock que destilan Los Cracks.

El Big Bang Vintage Festival presenta además a una formación de Tenerife que ha traído al presente el beat y el garage de la escena sixtie, Se trata de The Vinylos, banda formada entre Santa Cruz de Tenerife y Arafo, cuyo norte sonoro no es otro que mantener la frescura de los conjuntos de la época con un repertorio que bebe del rock, r&b y beat y toques de garage rock, donde no faltan pinceladas de la música que adoran, el pop-sike de los sesenta, y el power pop. Sonia González (voz) Miguel Suárez (bajo), Antonio Sosa (batería) y Sebastián Suárez (guitarra) integran esta banda que ha grabado tres discos con el sello Clifford Records han editado hasta la fecha tres Lps y varios singles y Eps, todos en formato vinilo; han actuado en diferentes y diversos escenarios nacionales e internacionales, siendo el primer y único grupo canario en actuar en la mítica sala The Cavern en Liverpool.

The Vinylos. / LP/DLP

Su tercer y último álbum Club Virginia (2021) estuvo precedido del lanzamiento de los singles Move On y Like Wind To A Cloud, y según reseña su discográfica este trabajo supuso “un nuevo paso en una carrera trufada de pequeños pero indiscutibles logros, en la que tras un exquisito repertorio repleto de ensoñadoras composiciones de pop n’ soul blanco -con certeros arrebatos de garage beat que dan siempre en la diana- se han ido afianzando firmemente entre los gustos de los más influyentes gurús de la escena sixties internacional desde que debutaran en 2013 con el 7″ EP No Trash”.

The Dead Ringers y Naife son parte de la cuota de artistas grancanarios en el Big Bang Vintage Festival. The Dead Ringers reúne a un trío de ases de la escena insular, tres músicos que encontraron residencia y vida musical en la isla, como son el venezolano Julio Pacheco, el canadiense Dave O’Connor canadiense y el argentino Demian Domínguez. Un trío endemoniado que se ha juntado para dar rienda suelta a su maestría con la guitarra y el saber hacer en la música, está vez en el country más oscuro.

Naife es una banda de reciente creación que apuesta por el garage rock que fusiona las raíces más crudas del rock 'n' roll, el punk, el garage y el blues más primigenio. Fernando Miranda, voz y guitarra rítmica; Daniel Rietti, batería y coros; Borja Viera, guitarra solista; y Carlos Vega, bajista, son los cuatro músicos que han encontrado en Naife la coartada perfecta para capturar la esencia de los géneros en los que se mueve su música, con una energía vibrante y un sonido auténtico. Actualmente, Naife se encuentra en el proceso de grabación y producción de su primer EP, una esperada producción que promete consolidar su lugar en la escena.

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es un evento impulsado por Gamberra Producciones, coorganizado por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y en colaboración con Ruta del Vino de Gran Canaria, Achigea Canarias, Punto Violeta Asociación A tí Mujer y Guaguas Municipales; y las marcas y empresas Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Lencar S.L., Espacio La Lente, Viajes Halcón y Hotel Madrid.