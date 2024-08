Alfonso Armas, cien años de gratitud

No recuerdo cuándo conocí a Alfonso Armas. Tengo idea de haberlo conocido desde siempre. Tal vez la primera imagen que tengo de él es la de un señor muy alto con una voz fuerte y sonora que defendía desde un lugar público la legitimidad de algo que, enseguida, me cautivó. Para la muchachita que era yo entonces tenía una edad incierta. Vestía totalmente de gris. Imponía. Hablaba con voz fuerte y alta y lo hacía con vehemencia y con pasión; aunque serenamente, hasta despaciosamente. No parecía enfadado, pero sí firme y, desde luego, convencido. Hasta creo que se permitió rematar su discurso con un comentario irónico, lo que acompañó de risas los aplausos nerviosos que le siguieron. ¿Sonaban a lo lejos los altavoces de alguna emisora episcopal? Puede que sí. Había tensión en el ambiente. Sólo él parecía sereno.

De procedencia herreña, Alfonso Amas había nacido frente al mar de la playa de Las Canteras el 3 de enero de 1924 y se había criado como hijo único entre los mimos de su madre doña Gabina y las tías, y el pupilaje de los libros y los saberes antiguos de su padre don Alfonso. Respondió a lo que los mayores esperaban de él. Hizo un espléndido bachillerato y en 1945 se licenció en Filología Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. Enseguida su silueta desgarbada se hizo habitual en los lugares de investigación del momento. En El Museo Canario, el primero, en cuya revista empezaron a aparecer sus primeras investigaciones sobre nuestra historia y nuestras letras: El neoclasicismo en Canarias en 1945, Cervantes y Cairasco en el 47, Don Luis de la Cruz y su época en el 53, Espinosa, cazador de mitos y Algunas consideraciones sobre el Prerromanticismo español en el 60.

Constituyó un hito en la Revista de Historia Canaria de la Universidad de La Laguna su muy extenso y documentado trabajo Graciliano Afonso, un prerromántico español, una ampliación de su tesis doctoral, que ocupó los números de julio a diciembre de 1963. Sigue siendo hoy una investigación inmensa, de muchas páginas y mayor enjundia, que el joven investigador inició en los archivos canarios de Las Palmas y La Laguna, y continuó con fondos de Salamanca, Madrid y la isla de Trinidad (lugar de exilio de Graciliano Afonso).

Su primer destino oficial como catedrático fue el instituto Isabel de España de nuestra ciudad, inaugurado entonces como primer instituto femenino local. Estamos en 1962. La década siguiente va a suponer, bajo su dirección (sucedió en el cargo a don Manuel Cardenal), una etapa espléndida para aquel centro, que llegó a convertirse en un foro de cultura amplio, moderno y abierto. Mientras, los anhelos universitarios de Las Palmas lograron, bajo los rectorados laguneros de don Alberto Navarro y don Antonio Bethencourt, aquella tan fructífera Universidad Internacional de Canarias Pérez Galdós que Armas dirigió con maestría.

¡Cuántas sesiones excelentes en nuestra Casa de Colón! Don Francisco Morales, y don Manuel Alvar, y don Joaquín Blanco, y don Alberto Navarro, y don Francisco Induráin… ¡Cuánta huella dejaron en aquel grupo de lo que hoy llamaríamos becarios! Éramos todos profesores de instituto entusiastas que vivirían con orgullo expectante las sesiones de aquel primer Congreso Internacional Galdosiano de 1973, que trajo a nuestra isla (a nuestras islas, porque celebró sesión en Tenerife) a los nombres grandes del galdosismo internacional que el año anterior habían llenado el número voluminoso (octubre de 1970-enero de 1971) de Cuadernos Hispanoamericanos.

En los años siguientes, con Manuel Alvar como director, Alfonso Armas como secretario general y la ayuda de una inteligente política cultural del Cabildo de Gran Canaria, se logró conjugar sabiduría, buen hacer y eficacia en la organización de cursos avanzados de especialización universitaria en las secciones de Lengua y Cultura, Humanidades y Ciencias de la Naturaleza. Cursos estrella fueron los dedicados a lengua y cultura para extranjeros y los centrados en las disciplinas de Lingüística, Lengua Española y Literatura, como los tres Simposios Internacionales de Lengua Española, en los que muchos de los entonces profesores de humanidades canarios pudimos presentar nuestros primeros trabajos de investigación a la vez que aprender de los destacados especialistas que frecuentaron la isla. Fue como alumbrar un adelanto de universidad humanística en Gran Canaria. Porque consiguió alentar el anhelo universitario que existía en la sociedad de la isla y significó plantar la semilla de los estudios humanísticos del más alto nivel que fructificarían en las facultades de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su Facultad de Filología en primer lugar.

Hasta aquí solo la prehistoria de Alfonso Armas. En adelante, y con el respaldo generoso del Cabildo de Gran Canaria, todo sería trabajo bien hecho, capacidad de liderazgo, magisterio. Desde cualquier cátedra, desde las páginas de la prensa, desde los despachos de los museos del Cabildo. Siempre logró Armas protagonizar con éxito el papel de profesional voluntarioso y el de vocero empeñado en la tarea de acercar mensajes culturales a un público amplio y diverso. El de maestro vocacional dispuesto a despertar curiosidades y a afinar facultades intelectuales dormidas; el del orador capaz de llenar con su voz resonante de sabiduría y de humanidad los espacios culturales más variados: conferencias, exposiciones, comentarios de libros, pregones, conmemoraciones, tertulias. El que encandilaba con su palabra mágica, despaciosa, a mayores y a pequeños, a eruditos y a aficionados; el profundo conocedor de los clásicos; el sabio de sólida formación humanística; el literato de intensa vocación histórica; el lector pertinaz, profundo, de filosofía, de literatura, de ensayo crítico. El estudioso de nuestros prerrománticos, el admirador de don Graciliano Afonso; el apasionado de Cervantes y Lope; de José de Viera y de nuestros ilustrados; del recordado Agustín Espinosa; el gustador de las prosas de los Millares. Y el gran conocedor de Benito Pérez Galdós, de Pérez Galdós, de don Benito. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta dedicación y cuánto bien hacer en la Casa-Museo de nuestro don Benito! ¡Cuántas tardes pasadas allí entre legajos y ficheros! ¡Cuántas lecciones perennes de Alfonso Armas! Estaba siempre ahí, donde nuestra voz lo demandaba, con el consejo inteligente, la palabra apropiada, la sonrisa cálida, el apretón de manos, la mirada inmensa. El maestro. El hombre bueno. El protector. El amigo. El amigo entrañable. El inmortal. Para siempre en el corazón de los que tuvimos la suerte de recibir su magisterio, amistad y cariño.

Alfonso Armas recibió homenajes y se le reconocieron méritos, aunque siempre nos parecieron pocos. Fue académico correspondiente de la Historia en España y en Venezuela, Medalla de Plata de Bellas Artes (España) y Medalla de Oro del Gobierno de Canarias. Recibió las condecoraciones Andrés Bello y Miranda de Venezuela, el Premio Canarias7 de Educación e Investigación, y fue nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. Desde que en julio de 1998 falleciera, han ido sucediéndose algunos actos de reconocimiento a su memoria. En mayo de 2000, el instituto Isabel de España honró su memoria en sesión-homenaje, solemne aunque íntima, en la que se descubrió una placa conmemorativa de su labor en el vestíbulo de la institución y se mostró un atractivo retrato al óleo suyo para presidir su sala de profesores. Con anterioridad, en 1999, la Casa-Museo Pérez Galdós había organizado un acto similar con motivo de la recepción de su biblioteca, donada generosamente por la familia (desde entonces, un atractivo óleo de Manolo Ruiz preside la sala de investigadores de la Casa-Museo).

Y, en mayo de 2001, tuvimos el honor de presentar dos gruesos volúmenes de estudios trabajados en su honor que el Cabildo de Gran Canaria editó con esmero; todos ellos —sin faltar semblanzas profesionales y personales— de aportaciones científicas de colegas y de amigos en distintos campos del saber en historia y, especialmente, literatura; literatura en primer lugar y, en ella, en el mundo galdosiano de modo destacado. Como tenía que ser. Hoy, en 2024, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, el legado y la memoria de Alfonso Armas continúan con nosotros. Gracias.

Nota bene. ¿Recuerdan los colegas de más o menos mi edad unas famosas Memorias del sofá que siempre Alfonso Armas aseguraba estar a punto de terminar? Bromeábamos sobre ese texto, que se nos presentaba como mezcla de catarsis y divertimento, redactado en hojas sueltas que el tiempo no le permitió hilvanar debidamente. Recordamos una antigua entrevista que le hizo Manuel Padorno: “Manuel —me confiesa—, estoy redactando, absolutamente desbordado (luego vendrá la poda), regocijado, porque lo estoy pasando muy bien, sin tener que echar mano de ficha alguna, la historia de mi abuelo en América, realidades posiblemente mezcladas de ficción, de mis ensoñaciones, no sé si ensayo o novela, cuyo título inicial, guiador, es Memorias del sofá. Un auténtico goce”. ¿Seguirán por ahí esas memorias? Hasta siempre, amigo Alfonso.