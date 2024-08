No sé muy bien por qué, pero cuando empezaba a hilvanar estas notas en recuerdo de mi querido y admirado Alfonso Armas Ayala, me vino al pensamiento la conocida frase de Ortega: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Y es que al intentar hacer memoria de los años en los que disfruté de su amistad y sabiduría, de lo vivido a su alrededor, de las lecciones aprendidas entonces a su lado, he reflexionado que todo ello, que es mucho, constituye, sin duda alguna, buena parte de lo que soy.

En la Casa de Colón, la ‘circunstancia’, un grupo de profesores de instituto que nos conocíamos —Yolanda Arencibia, Alicia del Río, Gerardo Morales Martinón, entre otros— asistíamos entusiasmados a las conferencias y a verdaderas lecciones humanísticas que se impartían allí gracias a las iniciativas de su director, Alfonso Armas Ayala. Eso nos llevó a intensificar nuestros estudios sobre Pérez Galdós, a la vez que conocíamos y leíamos a escritores, historiadores y otras personas del mundo de la cultura, de la auténtica cultura, de aquella que no te deja indiferente, de la que contribuye a forjarte como ser humano.

Recuerdo aquellos años en los que Alfonso nos encomendó ir por los pueblos a ‘predicar’, decíamos con ironía. A mí me tocó hablar sobre lo que había investigado, tanto en la tesina —el equivalente hoy al Trabajo de Fin de Grado— como luego en el doctorado: Galdós editor y Los lectores de Galdós. Durante esos años y en aquellas reuniones en la Casa de Colón con Alfonso, empecé a conocer de otra manera los pueblos de Gran Canaria y sus características. Pronto me sentí atraída por su patrimonio, por sus archivos y bibliotecas, temas por los que me sigo interesando a día de hoy y que formaron parte también de mi quehacer como funcionaria del Gobierno de Canarias. Las particularidades de esta tierra, ese embeleso por lo nuestro nació por aquel entonces y en aquella ‘circunstancia’.

Mi dedicación y afecto por la cultura deriva principalmente de aquellos años en los que casi todas las semanas acudíamos a las actividades culturales de la Casa de Colón; al conocimiento de todos aquellos ilustres profesores y escritores que, invitados por Alfonso Armas Ayala, impartían lecciones magistrales. Ahí creció también ese aliciente por conocer más a fondo la historia de España y, en particular, la especial relación Canarias-América. Rumeu, Bethencourt, Morales Padrón, pero también Vargas Llosa, junto a los eminentes galdosianos que en cada congreso nos sorprendían con sus trabajos sobre don Benito, eran habituales en aquella casa. Temas y asuntos sobre Galdós en los que me había iniciado años atrás gracias a mi profesora de literatura María del Prado Escobar Bonilla y, luego, a Sebastián de la Nuez Caballero en la Universidad de La Laguna, amigo de Alfonso Armas Ayala.

La amistad con Alfonso fue tal que conformamos un grupo entrañable de matrimonios

—Yolanda, Alicia, Gerardo y yo, con nuestros respectivos maridos y mujeres— que nos reuníamos los fines de semana a cenar y algunas veces hasta viajábamos. Naturalmente que fuimos a El Hierro, la isla de la que procedían los padres de Alfonso y Juana María, incluso también nos animábamos por Carnaval con prendas alusivas a la fiesta, algunas más que otros.

He de confesar que nunca hubo dirigismo ni sesgo ideológico de ningún tipo. Con Alfonso no había directriz alguna. Leíamos y oíamos con total libertad y cada uno expresaba su parecer. Si a mí una escritora como Santa Teresa, en el Siglo de Oro español, me parecía la mujer feminista por excelencia para su época, el XVIII fue todo un descubrimiento; primero, en la universidad, con las clases del profesor Varela, y luego, con los estudios y conocimientos del XVIII canario, gracias al archivero Joaquín Blanco, especialista en Viera y Clavijo, y a Alfonso Armas, cuya tesis doctoral había versado sobre el liberal Graciliano Afonso.

Pérez Galdós por fin aparece como escritor canario del siglo XIX, cuestión no baladí que sin duda debemos a la incansable labor de Armas Ayala, director de los museos insulares, quien desde la dirección de la Casa-Museo Pérez Galdós crea y programa, a partir de 1973, los Congresos Galdosianos. Un reconocimiento urgente y necesario, el de Galdós, que había permanecido largo tiempo al margen de los estudios reglados, o bien se le dedicaban no más de dos párrafos en los libros de texto. Estaba muy claro que a la oficialidad española no interesaba, por aquellos años, ni buena parte del quehacer de la santa de Ávila, menos el Siglo de las Luces y de la razón, y aún mucho menos dar a conocer a un escritor canario como Pérez Galdós: anticlerical, republicano y socialista. Y aquí quiero hacer un inciso en relación con el siglo XVIII canario, y es que, a día de hoy, los Iriarte del Puerto de la Cruz, aunque por motivos diversos, siguen siendo unos desconocidos, y creo que ha llegado la hora de que consideremos sus particulares méritos y les rindamos en Canarias el homenaje que tanto merecen.

Los Congresos Galdosianos fueron un acicate muy importante para nosotros, que éramos profesores de Lengua y Literatura Española. Releo entonces a don Benito, pero ya con tranquilidad, sin prisas, saboreando y disfrutando del escritor, en el que iba descubriendo nuevos aspectos e intereses: la sugestiva historia de la sociedad española, el bullicioso Madrid de la época, los Episodios Nacionales… En fin, el apasionante siglo XIX. Y todo gracias a Alfonso Armas Ayala, que sembró en nosotros la semilla y el aprecio por el conocimiento, la investigación, la lectura; premisas decisivas que nos llevaron siempre a la libertad, a tener espíritu crítico, al disfrute, a esa sensibilidad que nos hace más humanos: la cultura. Unas décadas después, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se creó la Cátedra Pérez Galdós que dirige la doctora Yolanda Arencibia, igualmente a iniciativa de Alfonso Armas Ayala.

Naturalmente, todas estas acciones y actividades, sin alardes de ningún tipo, se las debemos al profesor, humanista y magnífico gestor cultural Alfonso Armas Ayala. Desde Canarias le debemos mucho. A veces no valoramos lo suficiente la libertad y la cultura, sellos propios de Alfonso que imprimieron su ingente quehacer humanístico. Él se empeñó en rehacer y restablecer nuestros valores culturales y lo consiguió, no sin serias dificultades; al tiempo que creó un equipo de magníficos profesionales, como Elena Acosta Guerrero, directora de la Casa de Colón hasta hace unos meses, que ha sido capaz de continuar y desarrollar el brillante proyecto cultural de Alfonso Armas hasta nuestros días.

Hoy recurro a la memoria para volver a la ‘circunstancia’ orteguiana, la de aquel colectivo, la de aquellos años en los que estudié, leí, escuché y fui cambiando hacia algo distinto de lo que era, gracias en buena medida a Alfonso Armas Ayala. Han pasado los años y, tras decidir en todo momento frente al cúmulo de posibilidades que se nos ofrecen en cada circunstancia, tengo que reconocer que la semilla de Alfonso Armas Ayala sigue ahí, y estoy convencida de que no hay nada más liberador que el conocimiento y la cultura.