Quizás sea esta la novela más adaptada al cine de las que escribió Dashiell Hammett. Su historia ha enganchado como mínimo a tres directores: Kurosowa (Yojimbo), Leone (Por un puñado de dólares) y Walter Hill (El último hombre). La historia la conocerán ustedes si han visto cualquiera de estas tres películas. Un hombre sin nombre o con un nombre ficticio llega a una localidad dominada por delincuentes. El mercenario consigue que los bandidos se maten unos a otros y al final abandona el lugar habiéndolo limpiado o pacificado. Este abrupto resumen es el esquema de la novela de Hammett, Cosecha roja, y así fue trasladada al celuloide.

Pero Cosecha roja encierra mucho más que un anecdotario de muertes, palizas, tiroteos y sangre. Publicada en 1929 recoge en una de sus frases iniciales todo el sentido que el autor quiso darle: «El viejo no conocía la historia de Italia».

El viejo es Elihu Willsson, dueño de las minas, las fábricas y de todo lo que vale la pena de la ciudad de Personville y que ante la pujanza de los trabajadores y sus sindicatos que le van arrancando concesiones, llama a los gánster para que metan en cintura a los díscolos.

Para ello debe permitir a los facinerosos que cometan los desmanes necesarios. Palizas y asesinatos contra los líderes sindicales consiguen que la ciudad y los trabajadores pierdan su combate frente al capital que encarna el viejo. Pero este pierde el control de su ciudad que queda en manos de los gánsteres. En 1922 las clases dirigentes italianas permiten que Mussolini tome el poder para que meta en cintura a los rebeldes trabajadores italianos; los de los consejos de fábrica, por ejemplo, o a aquellos diputados que no aceptan su dictadura y corrupción como Gramsci o Mateotti. Una vez en el poder, para expulsar a Mussolini, hizo falta una guerra que asoló a Italia y a Europa.

Y una guerra es lo que provocará el agente de la continental para conseguir devolver la ciudad a Elihu Willsson, con un terrible baño de sangre pero limpia de gánsteres. Y Hammett nos cuenta la historia con un rico estilo de imágenes y frases definitivas e ingeniosas: «Tenía comprados a un senador de los Estados Unidos, dos congresistas, al gobernador, al alcalde y casi todos los diputados del estado. Elihu Willsson era Personville y gran parte del estado. (…)Elihu el Viejo contrató hombres armados y esquiroles, pidió ayuda a la Guardia Nacional e incluso al ejército. Cuando el último cráneo estuvo partido y la última costilla rota a patadas, el sindicato de Personville tenía tanta fuerza como un petardo usado. (…) La consideraban como el botín que Elihu les debía por ayudarle a romper la huelga. (…) Sabían demasiado sobre él, y era él, el máximo responsable de las acciones que habían cometido».

Uno de los personajes más interesantes de la novela es Dinah Brand. Se supone que es una mujer fatal pero Hammett no hace de ella ninguna descripción completa. Solo trozos aquí o allá, definiendo más al personaje por sus palabras o sus actos que por la visión del autor. La primera vez que se la nombra se hace como si fuera una mujer obsesionada por el dinero. Sólo vive por él, pero no sé por qué a nadie le importa. A pesar de ser una mujer completamente materialista se le perdona.

No es la típica mujer fatal que lleva al protagonista a la destrucción. Piensa por su cuenta y pretende ganar suficiente dinero como para poder empezar una nueva vida lejos de Personville. Y para conseguirlo usa todos los medios a su alcance, incluido su cuerpo, su capacidad para la intriga y el arte de la seducción.

Se había cortado y rizado el cabello, y con su abrigo de piel gris parecía un objeto de lujo Después del anónimo protagonista, Dinah es el personaje más complejo y potente de la novela. Su irrupción va en contra de las reglas del género. No es ni la rubia tonta ni la secretaria que suspira por su jefe ni la vampiresa de tres al cuarto. Adopta gestos y costumbres de los hombres: «Escupió en la parte de la alfombra que tenía delante, se echó hacia atrás en la silla, colocó las piernas encima de la cama…».

La mejor descripción de ella la da el detective: «Eres dinamita pura, todo lo demás no importa. Estás más guapa cuando no te enfadas. Tienes la cara ancha y la cólera te ensancha aún más. (…) No sobresalía como cocinera pero lo disimulamos bien».

Los guionistas de Hollywood escribirían «estás más guapa cuando te enfadas» como frase para desactivar la cólera de la mujer. Hammett hace todo lo contrario. Construye una Dinah que va adueñándose de la acción de la novela. Con el lenguaje actual diríamos que es una mujer empoderada o en vías de empoderarse. Y por eso representa una amenaza al sistema de poder en la ciudad.

Personville es la quintaesencia de la sociedad americana. La que está sumida en la corrupción generalizada que desvirtúa la democracia, una sociedad en la que los árbitros de boxeo tardan medio minuto en contar diez segundos y en la que un tipo se puede volver a presentar a la presidencia después de promover un golpe de estado.

Una sociedad en la que la prohibición del alcohol creó a los gánster que terminarían contaminándolo todo con su capitalismo primitivo. Sin embargo subsisten oasis de limitada honradez: Polly de Voto es una chica formal, todo lo que vende es bueno, excepto el bourbon. Sabe cómo si lo hubieran pasado por un cadáver.

Las acciones del protagonista consiguen que las bandas se enfrenten unas contra otras, destrozándose. Pero los gánster saben que deben firmar la paz para poder continuar con sus negocios. El propio Elihu Willsson lo sabe: «Dijo que había que poner coto a los acontecimientos. Todos éramos gentes honradas e inteligentes (…) todo se podía hablar y solucionar en una hora, evitando así convertir a Personville en un campo de batalla». Fue un buen discurso. Pero es un discurso de un mafioso a otros y ninguno se fía ni del viejo ni de los otros: «Todos permanecían inmóviles, y querían que estuviera claro que no se movían, Allí nadie tenía amigos».

Al final, con un gusto amargo, el agente de la continental se sale con la suya. Los gánster se aniquilan entre ellos, causando el caos en la ciudad. Para restablecer el orden capitalista, el anónimo agente increpa al viejo Elihu: «No sé cómo funcionan ahora las cosas en la ciudad, lo único que sé es que los que le tenían aterrorizado han muerto. Han muerto los que sabían de usted tanto como para tenerlo atado de pies y manos. (…) Haga que el alcalde, o el gobernador, según el terreno de que se trate, licencien a todos los policías de Personville (…) Sé que el alcalde y el gobernador le obedecerán. De esta manera volverá ser dueño de una ciudad limpia, dispuesta a irse al infierno a la primera oportunidad».

El agente sabe que la ciudad volverá a caer en la delincuencia. Es parte del propio sistema capitalista. Pero una cosa es eso y otra que el fascismo se apodere del poder y contamine toda la sociedad. Hammett veía con ojos críticos el crecimiento del fascismo en Europa y la deriva totalitaria de la propia democracia americana. Hoy no estamos tan lejos de la época que le tocó vivir. Cosecha roja es una advertencia que deberíamos leer con atención. La democracia puede tener mecanismos que ayuden a controlar y castigar la corrupción, aunque sea con limitaciones. El fascismo no, es corrupto por sí mismo, como el franquismo lo fue entre nosotros.