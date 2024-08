Decisiva gestión a favor de las Artes Plásticas

Recordar la figura y la personalidad de un respetado jefe y amigo como Alfonso Armas Ayala todavía supone para mí una pérdida irreparable que en las notas que a continuación escribo espero poder justificar.

El intelectual discreto y activo al frente de los museos insulares apoyó de manera incondicional desde su cargo directivo las iniciativas culturales rupturistas que ocuparon buena parte de la década de los setenta y principios de los ochenta en el ámbito de la cultura canaria, demostrando un talante liberal poco usual en la mayoría de los cargos públicos de aquella época.

El humanista y profesor encontró estímulos y una auténtica vocación en la expansión del arte, las mitologías prehispánicas, su pasión por la América colombina, los retos de Canarias ante Europa y, sobre todo, la extensa obra de ‘su’ proteico Benito Pérez Galdós.

Con Armas Ayala se produjo el establecimiento de un puente virtual entre aquellos protagonistas de las primeras corrientes del arte canario y los impulsos renovadores y rupturistas que se empezaban a concitar en nuestra isla, en los primeros años de la década de los setenta, a favor de una saludable y estimulante regeneración de las artes plásticas.

Recuerdo con cariño su pasión por el magisterio que puso en todos los empeños que acometió en su vida. Fue valeroso ante la vida, leal en la amistad y dichoso frente a los compromisos bien resueltos.

Alfonso Armas fue un intelectual en la estirpe del mejor liberalismo que insistía en el sentido moderno del pensamiento político clásico. Su universalidad, la pluralidad de sus saberes, su nivel intelectual y su magisterio se apreciaban incluso en aquella aureola de aire aristocrático que desprendía su caballerosidad impenitente.

En 1973 empezó mi colaboración profesional con el profesor Armas Ayala en la Casa de Colón, cuando creó el Departamento de Artes Plásticas. Su pasión por el continente americano lo llevó a organizar en dicho centro museístico importantes exposiciones americanistas. En 1974 un señalado grupo de artistas nicaragüenses permitió que en Gran Canaria se conocieran los códigos plásticos de los grupos artísticos que trabajaban lejos de los cenáculos eurocentristas.

El arte se mantuvo en esos años como una constante en las salas de exposiciones de la Casa de Colón.

A la muestra del escultor venezolano Luis Chacón, en 1979, le siguió la celebración un año después de la exposición colectiva de grabados De Bonnard a Miró, que formó parte del programa genérico de una semana cultural dedicada a Francia. Posteriormente, en 1981, organizó la primera exposición individual que se celebraba en España del importante y universal creador venezolano Jesús Rafael Soto.

El empeño de Alfonso y de todos los que integrábamos su equipo de trabajo fue siempre el de acercar a Gran Canaria los nuevos aires que en el arte se manifestaban en el contexto de la vanguardia española: Josep María Subirachs, Pablo Picasso, Modest Cuixart, Rafael Canogar, Alberto Sánchez, Fernando Zóbel… Creadores comprometidos con el referente de la libertad fueron exhibidos a mediados de los setenta en la Casa de Colón, auténtico epicentro cultural de esa época en Canarias.

Bajo el influjo del espíritu abierto y comprometido con la cultura de Armas Ayala, la isla de Gran Canaria se convirtió estos años en un puente hacia el internacionalismo artístico.

No puedo olvidar el talente abierto y conciliador de Alfonso, uno de los rasgos que, a mi juicio, nos llevó a apreciarlo, quererlo y admirarlo a las funcionarias y los funcionarios que trabajamos con él. Especialmente, por su singular liberalidad para metabolizar sin traumas las transformaciones que en los ámbitos de la cultura se operaban coincidiendo con los últimos estertores de la dictadura franquista.

En 1975 surgió en nuestra ciudad el grupo de artistas Contacto 1, promovido por los hermanos Gallardo (Tony y José Luis), Mela Campos, Juan José Gil, Nicolás Calvo, Juan Luis Alzola y un jovencísimo Leopoldo Emperador. La ideología de este grupo destacaba por un acento político definido de izquierdas.

Pues bien, Alfonso no sólo apoyaba a estos artistas organizando exposiciones, sino que en 1978 trajo a la isla una importante colección de obras de arte perteneciente a los fondos del Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende organizada por un grupo de la oposición al gobierno de Pinochet. Entre ellos, recuerdo a Carmen Waugh, organizadora de esta exposición itinerante, galerista de arte y amiga personal de Salvador Allende.

Alfonso fue respetuoso con la ideología no sólo de sus colaboradores en los museos, sino de todos aquellos creadores que acudían a su despacho para presentarle proyectos e iniciativas. Su apoyo a los artistas canarios fue noble y decidido.

Las muestras colectivas e individuales se sucedieron en la década de los setenta y principios de los ochenta.

La vitalidad del arte y sus creadores se manifestó en una etapa en la que podemos afirmar que se producen dos fenómenos singulares. Por un lado, el reconocimiento unánime de los artistas Pedro González, Cristino de Vera, Martín Chirino, César Manrique, Juan Ismael, Pepe Dámaso, Lola Massieu, Tony Gallardo y Manuel Padorno. Y, por otra parte, la irrupción en el panorama artístico de jóvenes que se conocerá como la Generación de los 70.

Las sucesivas exposiciones organizadas en la Casa de Colón por artistas de las nuevas generaciones no estuvieron reñidas con otras en la que se manifestaba el quehacer de aquellos creadores que habían contribuido al desarrollo del arte en Canarias.

En 1976 se celebró el Homenaje a Néstor de la Torre, en el que participaron con lúcidas reflexiones sobre lo nestoriano los intelectuales Jesús Hernández Perera y Juan Rodríguez Doreste. En 1977 se organizó la muestra ontológica de Nicolás Massieu y Matos. Unos años más tarde, en 1981 —cuarenta y siete años después de la primera exposición surrealista de España celebrada en las salas del Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, organizada por Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik y la revista “Gaceta de Arte”—, la II Exposición Internacional del Surrealismo en Canarias, que se mostró en cuatro espacios dada la dimensión del histórico proyecto: la Casa de Colón y la Galería Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria; el Círculo de Bellas Artes, en Santa Cruz de Tenerife, y la Galería Theo, en Madrid.

Hemos citado sólo algunos proyectos de referencia que se llevaron a cabo en aquellos años bajo el influjo gestor de Alfonso Armas Ayala. Su visión abierta y flexible del arte y de los distintos movimientos plásticos nunca estuvo reñida con su concepción itinerante de la cultura por la fraccionada geografía de nuestra comunidad. También tuvo bien clara la identidad atlántica y tricontinental de nuestra cultura.

Su trayectoria vital estuvo marcada por su humanismo liberal y su protagonismo en la cultura de Canarias, más allá de la docencia y la gestión cultural, tareas que ocuparon gran parte de su vida. Él nos mostró a sus colaboradores su pasión por el conocimiento, la emoción por la apertura al mundo, al riesgo intelectual y, sobre todo, su socarronería e ingenio.

Otra de las facetas que no deseo pasar por alto en esta revisión apresurada de la relación estrecha y cordial que mantuve con Alfonso Armas Ayala fue la de su clara visión de la función pedagógica que debía desarrollar la Casa de Colón. Nos animó a asumir que un museo que renunciara a la tarea pedagógica y no viviera al ritmo de los cambios culturales enlazados con la sociedad no podría cumplir nunca el cometido inexcusable de la transición docente y la difusión teórica.

En 1976 se potenció en el organigrama de gestión de este museo el Departamento Pedagógico, cuyo objetivo era diseñar diversos programas didácticos destinados a los escolares que visitaban las exposiciones. Posiblemente, su dedicación al magisterio ayudó a Armas Ayala a conciliar adecuadamente las coordenadas del sensato proyecto didáctico del museo con su función conservadora y de tutela del pasado.

Recordamos con profundo cariño a Alfonso Armas Ayala, con su personalidad moral específica, su talante humano y su actitud valiente e inteligente ante la vida, soportes de esa ejemplar trayectoria profesional.