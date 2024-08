El derrumbamiento

Mientras veraneamos, demos un tinte mítico a nuestras reflexiones filosóficas, que no solo es necesario atender las aburridas predicciones de The Economist. La noche del 29 de julio de 2024, debido a intensas lluvias en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, en México, se derrumbó la parte central de la fachada sur de una de las pirámides de la Zona Arqueológica de Ihuatzio (que en el antiguo idioma local significa «Coyote»), probablemente por las altas temperaturas y la sequía previa. La caída de la pirámide o «yacata», muy similar en su morfología a las de Güímar, en Tenerife, preocupó a indigenistas que conocen las viejas leyendas precolombinas. Tariakuiri Álvarez señaló que esto es un mal augurio en la cosmovisión purépecha: «Para nuestros antepasados, era un mal presagio que indicaba la proximidad de un suceso importante».

El lugar estuvo ocupado desde el año 900 d.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en 1530. Contiene restos de observatorios astronómicos y centros ceremoniales dedicados a los dioses «Kurikweri» y «Xaratanga». Ahora relataré mis andanzas por la zona en los años noventa del pasado siglo. Atole y tamales abundaban en la plaza de Vasco de Quiroga. En medio de una ventisca fresca, a las ocho de la mañana, las miradas de los tarascos me devolvían a un misterioso paisaje de altiplano. Un letrero anunciaba un lugar en el lago donde se ofrecía pescado. Gretchen, una hermosa amiga rubia que nos acompañaba, nos advirtió de que no lo consumiéramos, porque el lago estaba contaminado. En mi imaginación, una bruma espesa envolvía la imagen del lago, convirtiéndolo en un pantano de espigas acuáticas que se mecían lentamente. Gretchen tenía un gimnasio en Pátzcuaro, donde enseñaba artes marciales y extraños movimientos calisténicos. Anuncios del aniversario de los 500 años de evangelización llenaban la plaza, y una gran pancarta decía: «Jesucristo hoy, ayer y siempre 1492-1992». Cristóbal Colón parecía más vivo que nunca.

Un huicholito me vendió un pequeño libro titulado Tsitsiquecha, sacerdotisa purepecha, escrito por Yano Morales Vázquez, y publicado con fondos del Instituto Nacional Indigenista. No recuerdo cuánto pagué, pero no fue mucho, algunos miles de pesos. Ojeé el libro mientras caminaba hasta el traspatio de la iglesia más vieja de Pátzcuaro. Gretchen avanzó rápidamente hacia una puerta húmeda y pétrea, que me pareció el inicio de una pequeña selva. La humedad calaba los huesos, y las mariposas negras y arañas cortaban el aire con aleteos inaudibles. Gretchen se detuvo pensativa, mientras mi compañera salió corriendo como despavorida, y atravesó el patio denominado de Gertrudis Bocanegra como una exhalación. Yo también opté por retirarme, observando los restos de lo que parecía un antiguo centro ceremonial. Leí en el libro: «A unos cuantos lustros de años llegando las elecciones de los vecinos que van a ser elegidos por los lugareños para ser sacrificados sus cuerpos y para ofrendar a las deidades principales de este lugar durante varias ceremonias del tiempo, de catorce lunas, Tsitsiquecha empieza a rezar al padre sol para ser elegida también en esas elecciones de ofrendas humanas». Me di cuenta de que estaba en uno de los centros ceremoniales descritos en el libro, y mi juicio se volvió acusador. Seguí leyendo: «al amanecer del día primero de diciembre, Tsitsiquecha corrió a verse en el agua sagrada de la cabecera para ver reflejado su cuerpo y saber si había sido elegida o no a morir durante cualquier día del año. Vio en el agua el reflejo de su cuerpo y al cual no le apareció la cabeza, únicamente el cuerpo, y en ese momento demostró alegría por su elección». Estaba pasmado por lo que leía sobre sacrificios humanos.

Al discutirlo con Gretchen ésta no mostró ni extrañeza ni horror por la descripción, y me informó de oscuras enseñanzas que no es aquí el lugar para expresarlas, y en esto que propuso trasladarnos a una Iglesia franciscana situada al otro extremo del poblado. Tomamos todos el Chevrolet en el que habíamos llegado, para desplazarnos al otro lado del pueblo y cuando, habiendo atravesado la plaza, llegamos a un callejón situado justamente dos cuadras antes de la iglesia franciscana que nos proponíamos visitar, estalló un fuerte trueno sobre nuestro, arreció como a unos quince metros una cortina de lluvia que se veía avanzar como si estuviera viva, lenta e inexorablemente, y paró exactamente a una distancia de unos pocos pies. Un trueno solitario sonó, y la lluvia se hizo muy fuerte, pero contenida en el mismo sitio, simulando una especie de muro acuático. El espectáculo daba la sensación de haber dividido en dos el mundo. Inmediatamente Gretchen tornó a ponerse nerviosa, en tanto mi compañera, al contrario que antes, se relajó. Así como parecía dividirse el mundo, también en ellas se dividió el ánimo, como si paralelamente hubieran quedado marcadas zonas distintas en Pátzcuaro: la cristiana y la tarasca. No veía Gretchen con satisfacción aquella Iglesia y prorrumpió a hablarnos de qué terrible suceso había ocurrido allí: «acudí aquí con una amiga que había venido a visitarme, y puestas ante el Cristo cuya cabeza comenzó a atorarse en 1656, mi amiga cayó sin sentido, fulminada». Después me reveló que justo desde esa imagen había visto cómo una grieta luminosa se abría hasta llegar al lugar donde estábamos y proseguía hacia atrás, creando un abismo que dividía en dos al mundo. La imagen de Cristo había sido construida con técnicas de caña tarasca, y por tarascos, y el 21 de julio de 1656, como consta en una leyenda que han clavado en el muro de la iglesia, comenzó a moverse su cabeza y a caer hacia abajo, ante una multitud de testigos. Ese movimiento se ha hecho imperceptible, pero ha seguido durante más de trescientos años: se dice que cuando la cabeza termine de caer, será el fin del mundo, me comentó Gretchen, sin explicarme si esa era una opinión o un aserto, ni de quién, ni de cuándo, ni de cómo. La cabeza de la imagen ya ha llegado al límite, solo falta que se rompa y caiga rodando, con el mundo, por los suelos. Y acaba de caer antes la pirámide adyacente en el asentamiento de Coyote, 368 años después del tremendo aviso, y 500 años después de la llegada de los conquistadores al lugar purepecha.