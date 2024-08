El cortometraje 'Sin Piel' ondeará la bandera canaria en festivales de cine

La industria del cine sigue poniendo la lupa sobre Canarias. Y es que la multitud de biomas que caracteriza a cada isla es objeto de interés para producciones tanto locales, como nacionales e internacionales. Sin Piel, un cortometraje dirigido por el director canario Pedro Pérez, confirma que en Canarias no solo se acoge a talento de fuera, sino que el Archipiélago está plagado de cineastas con ganas de comerse el mundo.

Sin Piel concluyó su rodaje el pasado mes de mayo y ya ha iniciado su carrera en festivales. El cortometraje, que narra la historia de Carlos, un joven de 17 años que sufre problemas de salud mental en el marco del acoso escolar, está protagonizado por Jorge Motos, quien ha participado en proyectos como Mentiras Pasajeras o Si Fueras Tú, y la ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por la cinta de terror REC, Manuela Velasco. Además, Sin Piel no deja atrás a los intérpretes canarios: Alejandro Maró, conocido por la serie de televisión Zorro y por interpretar a Benito Pérez Galdós en el cortometraje Benito, se suma al equipo ejerciendo también como productor de la cinta.

«Sin Piel es un cortometraje que ha sufrido muchas mutaciones durante su confección. Nació de una propuesta de Alejandro Maró que consiguió una subvención para llevar el proyecto a cabo. En ese momento sentí la necesidad de contar una realidad a la que hacemos de lado y que es el elefante de la habitación, ese problema que todos sabemos que está, pero ninguno hace mención», comentó Pedro Pérez sobre los temas principales que aborda la cinta: el bullying y la salud mental. «Poder contar esta historia supone dar voz y rostro a un problema que nos concierne a todos y cuya responsabilidad es la de no mirar atrás. Después de dar con la historia que queríamos contar, empezamos a conformar el equipo y, de la mano de la productora Lilium by APS, y todos los colaboradores y patrocinadores pudimos sacar adelante el proyecto».

Pérez siempre ha mantenido una relación mágica con el cine. Hijo de la actriz Lola Segura, quien se plantara frente a las cámaras como Marisol en Sin Piel, destaca que la experiencia de estar en una sala de cine y mantener una experiencia colectiva con el resto de espectadores es indescriptible, tanto como ver una película desde casa y fijarse en el rostro de todos los familiares que estén siguiendo a los personajes con la mirada.

Auge del cine canario

Pese a que el cine cargue con más de cien años de existencia a sus espaldas, formar parte del mundo que se ha generado desde que los Hermanos Lumière proyectaran La salida de los obreros de la fábrica es un proceso accidentado y complejo. «Muchas veces se hace complicado marcar la línea de inicio en una carrera profesional, sobre todo en el terreno de lo artístico y, en concreto, en el cine, más aún si se desarrolla en Canarias. El límite se suele poner en el momento en el que cobras por ello. Estoy de acuerdo, pero creo que en un mundo tan complejo, ese límite a veces es difuso, porque siempre existe un momento donde se produce ese paso entre hacer algo con los colegas a hacerlo de manera profesional. Hacerlo de manera profesional no es otra cosa que encarar tu trabajo y el de los demás con el máximo respeto, compromiso y entrega». Siguiendo sus palabras, Pedro Pérez marca el inicio de su trayectoria profesional con el cortometraje La Entrega, encabezado por Alejandro Maró y Brenda Miranda, todo bajo la fotografía de Sergio Pereskia.

Algo que caracteriza a Sin Piel es la combinación del género del drama con el de la fantasía, sobre todo en una historia focalizada en la salud mental y el acoso escolar. «Creo que cuando uno encuentra la historia, no hay un proceso racional de por medio. Simplemente sucede. Sí que es verdad que el género de la fantasía siempre me ha gustado mucho porque es un vehículo maravilloso para plantear preguntas porque te permite utilizar alegorías para ello. Siempre me ha parecido más potente esto que subrayar el drama. El cine, antes que dar respuestas, debe plantear preguntas».

Sin Piel ha arrancado su paso por festivales y, pese a que aún es pronto para conocer cuáles serán los escenarios que pisarán Pedro Pérez y su equipo, tienen claro que llevarán ilusión. «La salud mental es la revolución del siglo XXI. La auténtica revolución está en darnos cuenta de que el problema principal radica en la mente», finaliza.