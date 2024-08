Gringo (Derby Motoreta's Burrito Kachimba): «Vamos a dar el concierto de nuestra vida, estamos deseando pisar las Islas»

¿Quién es Gringo o José Manuel Cabrera Scott? ¿Qué recuerdos tiene sobre su infancia y cómo empezó en la música?

Bueno, yo soy uno de los guitarristas de Derby Motoreta's Burrito Kachimba y también me dedico a hacer los videoclips y a llevar la dirección artística de la banda. Arranqué con Los Beatles. De hecho, la primera canción que me aprendí con la guitarra fue All My Loving en clase de música en el instituto. Y bueno, en cuanto a mi trayectoria, siempre ha sido tocar, tocar y tocar. Hubo un momento en que la música me cautivó y así ha sido por el resto de mi vida. Yo, como el resto de los miembros, he estado en bandas tributos, en orquestas, en otros proyectos y ahora en Derby Motoreta's, que está cogiendo <<colorcito>> y estamos muy contentos.

Ha mencionado que comenzó su trayectoria perteneciendo a bandas tributo. ¿Cuáles?

El batería y nuestro bajista compartieron un tributo a Red Hot Chili Peppers hace bastante tiempo. Nuestro bajista paralelamente tiene un tributo a Led Zeppelin. También hemos estado tocando repertorios de otra gente, <<mezcladitos>>, o sea, más que tributos a un solo grupo, pues yo mismo he tocado en la calle durante mucho tiempo. En fin, que tenemos el callo en los dedos.

¿Cómo conoció al resto de sus compañeros de banda?

El cantante, Miguel, el otro guitarra, Bacca, y yo nos conocimos hace siete y ocho años cuando estábamos en Sevilla. Cada uno tenía sus proyectos musicales aparte. Entonces éramos como una especie de grupos apralelos y nos hicimos colegas. En ese tiempo admirábamos al batería de una banda que se llamaba The Milkyway Express, Papi Pachuli, y que, justamente ahora, es el batería de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Por ahí pululaba también el bajista de la banda Furia, Soni, que sí, ahora es el nuestro. La historia es que, como decía anteriormente, los tres primeros componentes de la banda arrancamos un proyecto que fue un fracaso total. Creo que llegamos a hacer tres ensayos y el cantante, Miguel, se fue a Edimburgo. Cuando volvió empezamos a hablar de rearmar esa banda y justo coincidimos en un festival en Sevilla. Allí nos encontramos todos. Le comentamos a nuestro batería, Papi, la historia que queríamos montar, el tipo se subió al barco inmediatamente y esa misma noche creó un grupo de WhatsApp, que es el que mantenemos, donde metió al resto de integrantes. Sí, él ya conocía al otro guitarra, Bacca.

¿Ustedes siempre han tenido el sueño de convertirse en una banda reconocida a nivel internacional?

Bueno, es que nosotros hemos crecido escuchando estos discos de los 60 y 70 de esas bandas que suben en una furgoneta y vuelven a su casa dentro de seis meses, ¿no? Sí, siempre soñamos con tener una banda que sacara disco, que girara, que cruzara el charco, y ahora estamos viviendo ese sueño de adolescentes con el nombre de Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

¿El nombre Derby Motoreta's Burrito Kachimba fue el primero que se les vino a la cabeza?

No fue el primer nombre que teníamos. Cuando rescatamos el proyecto de las cenizas y empezamos a componer las primeras canciones, nos dimos cuenta de que necesitábamos un nombre que se pegara más a la música que estamos haciendo. Ahí empezó a surgir todo el tema de la kinkidelia, que es el estilo que nos hemos inventado. Digamos que el nombre fue un proceso bastante largo hasta que dimos con él. Cada uno nos pusimos unos motes, y de ahí salió, de alguna manera, Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

¿Qué es exactamente la <<kinkindelia>>?

Al arrancar con las primeras canciones estábamos con 20 proyectos a la vez. Llegaron los miércoles por la tarde del verano de 2017, donde empezamos a quedar y a componer muy libremente, sin ninguna restricción de estilo, ni de género, sino que hacíamos lo que nos iba saliendo. Las grabaciones las registrábamos con un móvil en medio, luego las escuchábamos y siempre nos salían los comentarios de <<esto es muy quinqui>>, como si le estuviéramos sacando la navaja a alguien. Mezclamos quinqui con psicodelia y ahí salio <<kinkidelia>>

Comentaron hacía poco que, si Derby Motoreta's Burrito Kachimba fuera una película, sería de Tarantino. ¿Cuál es la relación de la banda con el cine?

Nosotros somos muy de cine. De hecho, compusimos la banda sonora de Las leyes de la frontera, que fue la última película de Daniel Monzón, por la que estuvimos nominados al Goya a Mejor Canción Original. Yo me encargo de los videoclips. Al principio intentamos que las canciones que estábamos haciendo tuvieran videoclip y que la imagen de la banda viviera dentro de ese universo. El primer videoclip que hicimos para El salto del gitano se basó en una película quinqui y pusimos nuestras cabezas sobre los personajes.

El viernes 20 de septiembre van a pisar el escenario de Las Palmas Beer & Music Festival. ¿Qué va a ofrecer Derby Motoreta's Burrito Kachimba a los canarios sobre el escenario?

Vamos a dar el concierto de nuestra vida. Estamos deseando poner pie en las Islas. Nuestros shows son bastante incendiarios. Somos seis notas dándolo todo.