La metaficción cómica de Pantomima Full llega a Canarias

El dúo integrado por el gallego Rober Bodegas y el madrileño Alberto Casado se ríen igual de los abismos domésticos de la vida precaria que de las simplezas de moda. Su costumbrismo digital arrasa desde 2018 en las redes mostrando en muchas ocasiones la vaga consistencia de los sueños (aunque no busquen intencionadamente la trascendencia) como en su entrega del pasado año Conformista que vio un millón de personas y originó un revuelo de mucha gente escocida. Pero también fluye en su habilidoso humor el indómito sketch con el que parodian multitud de perfiles friquis, desde los hipocondriacos al streamers, pasando por los ceos ejecutivos de las start up, los ahorradores o divorciados.

Bodegas y Casado, o lo que es lo mismo, Pantomima Full, presentan en septiembre, en el marco de la segunda edición del Festival de Humor Reíslas, su show titulado 'Hecho a mano' en el Teatro Leal de La Laguna (día 27) y en el Teatro Víctor Jara de Vecindario (día 28). Y lo harán poco después de llegar de Londres en donde también lo han hecho con este espectáculo de una hora y media de duración en el que nos insisten en optar por lo artesanal ante lo industrial. "Ya pagas tres euros y medio por un pan de espelta, dos cincuenta por un café de especialidad recién molido y diez por un cóctel cuyo valor añadido es que el camarero lleva tirantes y el vaso es un pez", explican los dos humoristas que llevan trabajando juntos hace más de quince años sobre su tercera entrega de humor. Puro producto, vamos.

"Nos hace mucha gracia la gente que se autodenomina hípster o indie. Ponerte a ti mismo un título es muy de flipao", explica Bodegas, que formó parte del reparto de la película 'Cuerpo de élite', de Joaquín Mazón. Se conocieron en 'Sé lo que hicisteis' como guionistas junto a Ángel Martín, con el que formaron más tarde Solocomedia, y trabajaron en 'Gym Tony', 'LocoMundo' con Broncano o en el 'Hoy por hoy' de la Ser con Toni Garrido. "Cuanto más real, más nos mola. Exagerar los personajes quedaría raro con nuestra forma de trabajar. Si es una parodia en sí misma, ¿para qué exagerarlo? Si haces comedia te lo pasas bien haciéndola. Escribimos siempre juntos y no tenemos debate. Si Alberto propone algo y yo me río, o al revés, entonces funciona. Si no sucede, pues a otra cosa", dice Bodegas.

Metaficción cómica

"Nos encontramos cómodos en la etiqueta de cómicos que hacemos metaficción", advierte el también actor Alberto Casado, que realizó con Mario Díaz y José Lozano el cortometraje titulado 'Suplentes', 'Paquita Salas' y trabajó como guionista de 'Ciento y la madre' de Cuatro y presentó el espacio de televisión 'Ese programa del que usted me habla' de La 2 de TVE o 'El cielo puede esperar' de Movistar. "Algunos de nuestros rótulos se han convertido en memes con significado en sí mismos. Nuestro formato es identificable".

"Mucha gente se identifica en nuestros vídeos. Dicen, "este podría ser mi hermano o mi cuñado", se los envían entre ellos y dicen, "mira, te han hecho un vídeo". Cuanto más identificables sean los vídeos, más funcionan, hay otros que a lo mejor son más frikis y funcionan un pelín peor, aunque a nosotros a lo mejor nos gustan más. Además, los vídeos están en ese límite de que son faltones, pero no llegan a ser violentos", añade Casado. "Son una caricatura de la sociedad, pero se acercan más al retrato porque intentan crear individuos muy realistas. No buscamos la trascendencia, pero tampoco rehuimos de ella. Nuestro público se mueve en una línea de "me jode un poco, pero me vale". Nunca nos planteamos pegarnos un tiro en el pie".

Pantomima Full. / LP

"Suena muy de trapero malote, pero el secreto es estar en la calle y conocer a gente muy variada", señala Bodegas al referirse a sus fuentes de inspiración. "Ojalá fuéramos tan brillantes como para ir por la vida viendo rótulos, porque hay que pensarlos bastante. Sacamos las ideas un poco de estar por ahí, de relacionarnos con amigos, de salir a la calle. También hay que estar informado, ver redes sociales y predecir las tendencias o las modas", subraya el cómico gallego. "Hay vídeos que hemos tardado 5 horas en hacerlos y luego otros en los que nos hemos tirado una semana porque requieren más producción".

"Nos han tentado desde la política un par de veces, pero no lo vemos. La idea que se tiene de humor político es ponerte en un bando y hacer chistes del otro y eso me parece aburrido", revela Casado. Algunos han definido su propuesta como una genialidad del humor incómodo. "Uno de los mecanismos del humor es la identificación, el que refuerza tu visión o la percepción que tenemos de nosotros mismos. En el humor contemporáneo hay una corriente que busca la incomodidad del público. Y aquí Pantomima Full ha pasado de darte un estereotipo ajeno del que te puedes reír, a darte una posible percepción de ti mismo. ¿Quién no ha tenido esa sensación de 'qué estoy haciendo con mi vida'? Son sentimientos universales y aquí han conseguido esa incomodidad", agrega el cómico madrileño.

"Por lo tanto, si te apetece estar durante una hora y media viendo monólogos sobre los temas de nuestros vídeos y sketches con nuestros personajes, píllate una entrada. Otras cosas valen más y te lo piensas menos", concluye Bodegas.

El Festival de Humor Reíslas que durante el mes de septiembre recorrerá buena parte de las islas ofreciendo en su cartel a más de quince reconocidos cómicos españoles está promovido por Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally?, Producciones & Management, Ninona Producciones y Estudios Multitrack. Las entradas para los diferentes teatros y auditorios ya están a la venta en la web www.reislas.com