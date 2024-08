El escritor José Balza clausura el Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma

El escritor venezolano José Balza clausurará la sexta edición del Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma, que tendrá lugar del 23 al 28 de septiembre en la plaza central de Los Llanos de Aridane, con Venezuela como país invitado.

ensayista, crítico y docente venezolano, José Balza es uno de los secretos más excelentemente gritados por los lectores exigentes de todo el territorio de la lengua española, que se une a una programación compuesta por una veintena de escritores, editores y críticos venezolanos.

Saludado en su día por Julio Cortázar, autor de novelas de absoluto culto como Percusión y Setecientas palmeras plantadas en el mismo lugar, narrador breve de una exquisitez insoslayable, ensayista literario necesario para reflexionar sobre la literatura,sus más de 50 libros publicados se han difundido por medio de pequeñas y prestigiosas ediciones de Venezuela, México, EE.UU., Colombia, Cuba y España, y sus piezas breves se han traducido al italiano, francés, inglés, alemán y hebreo.

Recientemente, su novela Percusión (1982) ha merecido una edición comentada de la editorial Cátedra, mientras que en septiembre saldrá en Grecia la traducción de Setecientas palmeras plantadas en el mismo lugar (1974). Su obra se encuentra inspirada en gran medida por la vida del autor en el delta del Orinoco, donde nació en 1939 y reside desde hace años. Desde allí se dirige al mundo.

Comenta Juan Carlos Chirinos, escritor que preparó la edición de Percusión para Cátedra, y que también formará parte de la próxima edición del Festival Hispanoamericano de La Palma, que «quizá no haya en la literatura venezolana un autor cuya obra recorra tantos y tan diversos territorios —de la música a la arquitectura, de la pintura a la filosofía, de la ciencia a la vida cotidiana— como la de José Balza».

Asimismo, Toni Montesinos relata cómo Julio Cortázar descubrió a José Balza, gracias a un viaje a Venezuela y a una alumna de literatura: «Creo que nunca le agradeceré bastante que me haya dado los libros de José Balza, puesto que él había preferido no hacerlo por el momento y yo me hubiera marchado de Caracas sin saber nada de un escritor que me parece digno de ser conocido». Para Cortázar, José Balza, a sus 34 años, ya eraun escritor maduro: «Le tengo fe a Balza, creo que su obra futura será para él y para nosotros una gran experiencia».