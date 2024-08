‘Pileus’, el primer EP del artista Enrique Ive producido por Pablo Queu

Canarias vive una implosión de artistas emergentes. Enrique Ive, mitad británico y mitad canario, ha lanzado el primer EP de su carrera, Pileus. A diferencia de un álbum, que suele contar con una media de seis o más canciones con una duración mayor de media hora, los EP reducen la cantidad de temas y el metraje final. Para un cantante como Enrique Ive, la experiencia de lanzar Pileus contando con la producción de Pablo Queu ha sido, cuanto menos, maravillosa: «Me quedo corto porque la verdad es que es un cúmulo de tantas cosas positivas y constructivas que me faltan las palabras. Pablo se involucra a todos los niveles, ya no solo a nivel técnico y teórico, sino también a nivel emocional. Le interesa lo que significa la canción, su letra y su sentido».

Enrique Ive comenzó a estudiar música a los ocho años, tocador el clarinete en el municipio Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. Entrada la etapa universitaria, abandonó la música hasta 2021. Notaba la ausencia de algo y, por mucho que tratase de ubicarlo, no lo conseguía. «Por ese entonces admiraba más a los artistas que al propio canto. Me encantaban las canciones que combinaban el piano con la voz, como Elton John». Cuando cruzaba el Atlántico para aterrizar en Inglaterra, donde vive parte de su familia anglosajona, en casa reinaban grandes de la música en inglés, como el jazz de Frank Sinatra o el blues de Nina Simón. «Recuerdo que mi abuelo siempre estaba escuchando a los grandes del jazz. Creo que eso tuvo cierta influencia en mí, aunque escuchara esas canciones de manera pasiva. No la estaba buscando, pero sí que influenciaron en mi sonoridad».

La música de Enrique Ive combina varios géneros musicales distintos: el jazz, la bossa nova y elementos de bandas sonoras. Del jazz le encanta su delicadeza y lo frenética que puede llegar a convertirse una sesión. Por otro, el punto tropical y la frescura que aporta la bossa nova, originaria de América Latina, la compagina con el teatro musical que consumía de pequeño. «Siempre he visto grandes obras del cine. La casa de la pradera u Oliver Twist, por ejemplo».

Un EP con historia

Pileus nació en el ambiente universitario que respiraba el cantante, tanto así que llegó a componer y editar las canciones con compañeros de clase y otros productores. «El nombre Pileus viene a raíz de una especie de nube rodeada por algo parecido a un arcoíris. Siempre he compuesto en mi cuarto, escondido del mundo. De todas formas, siempre he tenido que venir a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife para comunicarme y tocar con músicos. Ahí es cuando le doy la bienvenida a todos a mi nube».

Las canciones que contiene el EP se titulan Intro (Pileus), Summer God, Backyard y Life In The City. Todas ellas relatan una historia particular. Intro (Pileus) es un punto de entrada al universo de Enrique Ive. Summer God, el single principal, narra la apreciación y la adoración que siente el cantante por el verano, ese momento donde acaba el trabajo y comienza el descanso. Backyard es una remembranza del pasado, de una infancia relatada desde la perspectiva adulta: «A pesar de que a veces tenga un comportamiento airado o enfados, alguna vez fui un niño puro, alegre y despreocupado. Esta canción es un deseo de regresar a esa sencillez y pureza». Por último, en Life In The City, Enrique Ive relata su conexión con Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad favorita de todas las del Archipiélago: «Cuento tanto lo bueno como lo malo. En Las Palmas descubrí que quería volver a hacer música, pero también lo pasé bastante mal porque me pilló en plena pandemia y, claro, otras decepciones y romances fallidos. Las costumbres y rutinas no funcionaban. Era todo un poco tóxico y destructivo».

Enrique Ive pisará el escenario de Phe Festival 2024 mañana, 23 de agosto. En cuanto a lo que ofrecerá a los asistentes, el artista tiene claro que el inicio se asemeja al comienzo de una película: «Siempre recalco que mi música nace de la película, de la banda sonora. Creo que pueden esperarse el nacimiento de mi nuevo enfoque a la música», afirma.