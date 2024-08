'Brat Summer' sacude al pop

La música pop ha sido protagonista de momentazos que han dejado huella en la cultura de masas. Quién no recuerda aquella aparición de Lady Gaga en los MTV Video Music Awards de 2010, donde apareció ataviada con un vestido hecho de carne de vaca cruda, obra del artista Franc Fernández. Si la primera década del 2000 fue dominada por estrellas como la casi desaparecida Rihanna —su último álbum, Anti, salió en 2016—, el Teenage Dream de Katy Perry y Baby de Justin Bieber, príncipe del pop, 2024 pertenece a Charlie XCX.

Charlie XCX nació bajo la sombra de la afamada Universidad de Cambridge, en Inglaterra, pero no llegaría a la fama hasta 2013, con el hit I Love It, escrito por ella misma en colaboración con Icona Pop. Por aquel entonces, TikTok no existía, y Snapchat coronaba las listas de descargas en Apple Store y Play Store. El éxito de I Love It, seguido con Fancy, otra colaboración, esta vez con la rapera Iggy Azalea, catapultó a Charlie XCX a los focos de manera indefinida. Compositora, productora, DJ y modelo, además de cantante, ha reventado el verano con su sexto álbum, Brat.

Brat, cuya traducción al español significa mocoso, luce en el centro de la portada del álbum con su mismo nombre. El diseño es sencillo: Brat, escrito de color negro con una fuente semejante a Arial, sobre un fondo verde chillón. Es toda una declaración de intenciones, ya que Charlie XCX deja bien claro la historia que pretende contar con su nuevo trabajo: «Mira, eres simplemente una chica revoltosa a la que le encanta ir de fiesta y que a veces dice tonterías. Eres honesta, simple y un poco volátil. Si cumples con los requisitos, eres una brat», comenta en redes sociales. Lo interesante de Brat no es solo el ritmo y las buenas vibras que transmiten todas y cada uno de sus temas, —quince— sino el puñal que dirige a la industria de la música. Recordando a Britney Spears, tanto en su etapa de máximo éxito internacional durante la década de los 90, como su reciente emancipación derivado del movimiento #FreeBritney, es un claro ejemplo de que la industria demanda que las cantantes de pop reúnan unos estándares a veces inalcanzables. Brat revierte la fórmula, carga contra las exigencias y celebra la existencia del girlhood.

Compuesto por quince canciones, 360, el single principal, es todo un homenaje a los beats electropop de Corona, Robert Miles y Kylie Minogue. En el videoclip, Charlie XCX camina hasta un comedor donde se encuentra con una amplia mesa liderada por Julia Fox y Chloe Saevigny, entre otras. Todo luce normal, en equilibrio, tanto por la paleta de colores compuesta por blancos y negros, como de los outfits que visten cada una de las mujeres. Pero el pandemónium se desata en cuanto entra una camarera vestida con camiseta blanca y pajarita negra, muy correcta y servicial. «¿Es mona no,?», comentan. «Sí, da todos los vibes de una camarera». Visiblemente nerviosa, la camarera continúa haciendo su trabajo, que es el de atender a las clientas, pero ellas, como buenas brat, empiezan a desatar el caos. Bailes, brindis, Charlie XCX escanciando una copa de vino tinto mientras utiliza una máquina para ejercitar los músculos. Porque una brat hace lo que quiere, cuando puede y como quiere.

/People say we’re alike. They say we’ve got the same hair. We talk about making music. But I don’t know if it’s honest/, dicen los versos de Girl, so confusing, quizá ese tema que, además de 360, ha vuelto loco a todo internet. En la industria de la música no sobran los escándalos mediáticos, especialmente si ocurre una ruptura entre una pareja de moda o si existe algún tipo de enemistad entre dos artistas. Los diss tracks, muy populares entre cantantes de reggaeton y trap bajo el nombre de tiraera, no son poco comunes en la música pop. Taylor Swift, la superestrella del momento, cargó contra todos sus detractores en Bad Blood. Charlie XCX hace lo opuesto en Girl, so confusing. Para ella, una brat no dispone del tiempo ni de la energía para sentirse intimidada o cargar contra otra chica con la que siente animosidad, sino todo lo contrario: apuesta por transmitir buen rollo y no parar de ser una máquina que lanza cumplidos a su archienemiga.

Kamala Harris, una brat

La candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, también se ha embarcado en la travesía de ser una brat. Todo empezó cuando Charlie XCX publicó un mensaje en X donde decía abiertamente que «Kamala es una brat». Harris, quien se ha caracterizado por dotar a su campaña de un aire juvenil y moderno, no tardó en incorporar la palabra brat a su vocabulario y estilo de vida. De hecho, incluso el color verde chillón que caracteriza a la cubierta de Brat se ha convertido en el color oficial de la campaña.