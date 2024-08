Carlos Baute, en Mallorca: «El amor es el motor de mi vida y seguiré componiendo a partir de él»

-En esta gira, llamada De mi puño y letra, 30 años tour, está celebrando tres décadas de carrera musical. ¿Qué emociones siente al mirar atrás en estos 30 años de trayectoria?

-Lo primero, me enorgullece que todas esas canciones que he compuesto formen parte de muchas personas. Yo no sé cuántas cosas sé hacer, pero lo que sí sé hacer es componer canciones. Así que, como puedo vivir de mi pasión, que es hacer canciones, estoy más que feliz y agradecido.

-¿Qué mensaje espera transmitir a su público con esta gira?

-Que se olviden de los problemas y recuerden todos estos años que han estado conmigo. Los que sean nuevos seguramente escuchan mis canciones por sus padres y creo que eso es lo bonito de la música. Yo, por ejemplo, sigo escuchando a The Beatles, Elvis Presley o Juan Luis Guerra por mis padres. A pesar de que no eran de mi generación, me sé sus canciones gracias a ellos. Esa herencia musical creo que queda marcada. En mis 30 años de carrera pasará igual, porque hay gente de 15 o 16 años que me saluda y me dice: "Mi mamá te ama". Así que igual ese joven sabe alguna de mis canciones.

-De mi puño y letra es uno de sus discos más emblemáticos. ¿Qué significado tiene para usted este álbum y por qué decidió incluirlo en el título de la gira?

-Fue el disco que me dio un ticket de avión para que mi música llegara a muchas ciudades y yo llegara a ellas. Hizo que se dieran a conocer mis canciones y mi carrera.

-¿Qué nos puede adelantar sobre lo que el público mallorquín puede esperar de su concierto en Es Jardí?

-Voy a cantar canciones nuevas, como Muy loco, que es la última que saqué y que llamo Bauchata. También estará Esta canción, que es un merengue que saqué el año pasado. Y todo esto estará combinado obviamente con canciones clásicas de toda la vida. Así que habrá esa mezcla de ritmos. Soy de mantener el sonido tal cual, no cambio los arreglos. Algunas veces añado otros elementos, pero sigue teniendo la misma base, que para mí es muy importante. Vamos a bailar muchísimo. Que las chicas vengan con zapatos bajitos, porque será una música muy bailable. Estoy transmitiendo mucha alegría con esta gira.

-¿Qué es lo que más le gusta de Mallorca?

-La isla como tal es hermosa. Incluso el año pasado estuve aquí de turista. Voy casi todos los años a las Baleares, sobre todo a Formentera. El año pasado aproveché para grabar una canción que se llama Tranqui y la hicimos entre Formentera y Mallorca, simplemente porque estaba veraneando por allí. Es una canción reggae, muy fresca, que me recuerda mucho a lo que me transmiten estas islas, es decir, mucha paz.

-Sus canciones han marcado a varias generaciones. ¿Cómo ha logrado mantener su música relevante y conectar con el público durante tanto tiempo?

-Por las canciones. Definitivamente, los artistas somos canciones. Obviamente escucho lo que se está haciendo hoy en día y me encanta porque amo la música. Al fin y al cabo, mis temas son mi sello a la hora de componer. Lo que cambian son los ritmos, que los hago más contemporáneos. Uno se va modernizando y va pasando por etapas. Ahora estoy haciendo un disco muy latino. Sin embargo, no tiene reggaeton. Yo he hecho muchas canciones urbanas, pero este es un álbum en el que todos los elementos son caribeños, por lo que estoy haciendo puro merengue y salsa, pero tal cual como era en la época de antes. Incluso recordando los discos de Juan Luis Guerra y su 4.40. Es decir, ese tipo de álbumes de los ochenta. Obviamente, al estar grabando hoy en día igual suena diferente, pero los arreglos son pensados en esa onda. Así que a finales de septiembre o principios de octubre este disco estará en la calle.

-Su música siempre ha reflejado mucho amor. ¿De dónde saca la inspiración para componer?

-El amor es el motor de mi vida y seguiré componiendo a partir de él. Sin duda, es lo que me da la inspiración, es mi musa. También soy muy observador, de hecho mi última canción nació gracias a un directo de Instagram en el que le pedía al público que me contara una historia para cantarla. Así empezamos a jugar y de este juego hice varias canciones del disco pasado. Ahora también me inspiro en libros, como por ejemplo Encuentra tu persona vitamina, de la autora Marian Rojas Estapé.

-Usted como venezolano que reside en España, ¿cómo ha sido observar la situación política y social de Venezuela desde la distancia?

-Lo que deseo, y creo que es lo que el mundo entero desea, es que exista libertad y caiga la dictadura. Hay pocos países que son dictaduras y Venezuela es uno de ellos. Deberíamos vivir en democracia. Queremos libertad, no queremos represión. Sueño con la libertad de Venezuela y tengo la esperanza de que esto cambie algún día y que sea pronto, porque el país y la gente lo necesita.

-¿Considera que es importante que los músicos y figuras públicas alcen la voz en situaciones político-sociales como estas?

-Cada quien puede hacer lo que quiera. Respeto a muchos músicos que lamentablemente solo viven de Venezuela y no hablan de política, porque se morirían de hambre. En mi caso, como no vivo de Venezuela, lo puedo hacer y por eso lo hago. Creo que los artistas internacionales, si damos ese apoyo, está genial para dar eco de lo que está pasando en el mundo.

-¿Ve posible poder volver a Venezuela en un futuro para realizar un concierto en su tierra?

-Me encantaría, pero tiene que haber un cambio de gobierno.

-Después de 30 años en la música, ¿hay algún reto o sueño que aún no haya cumplido y le gustaría alcanzar en el futuro?

-Me encantaría cantar con Juan Luis Guerra, porque tengo canciones que pegan perfectamente con el maestro. A ver si más adelante hago una canción, se la envío y la canta conmigo, porque sería un gran honor, lo admiro muchísimo.