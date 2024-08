En el decir de una pupila abierta

Año tras año, Junco Ezquerra ha ido publicando sus textos, sin alharacas ni estropicios publicitarios pero consiguiendo una creciente masa de lectores que ahora ven premiada su fidelidad por esta selección poética. Para muchos, incluido el exigente crítico Rodríguez Padrón, es uno de los mejores poetas de su generación, la de otro grande, Agustín Millares Cantero. Esa discreción en la concepción de la obra poética como continuo vital, esa renuncia explicita al oropel y al mercado, hacen de Junco Ezquerra un poeta del que se habla poco pero que se lee mucho y constante como atestigua que la mayor parte de sus obras figuren como agotadas en los catálogos editoriales.

Con una concepción de la propia obra exigente y medida, nuestro poeta ha conseguido fidelidad y aprecio entre los que encuentran que esa exigencia refuerza la calidad de una poesía que se nos ha terminado haciendo necesaria a la manera reclamada por Celaya: como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto.

No hay imprecaciones ni gritos en los versos de Junco Ezquerra. Hay una permanente constatación de que la realidad no es lo que debería ser, que muchas veces nos es ajena y se muestra velada, y que el hacer del poeta es intentar develarla y encontrar la forma real de las cosas: Mientras duermes, apacible serena/ los grandes mandatarios se reparten/ la renta de tus sueños. O este otro: Coloque usted una pluma en la balanza, / al otro lado un hombre. / Si la balanza cede del lado de la pluma, / eso vale la vida en Mozambique. Son algunos de los primeros poemas, sitos al final del libro pues Junco Ezquerra elige para esta selección ofrecer los últimos al principio del poemario.

Lo ha dejado claro en el subtítulo: Selección poética 2023-1993. Así asistimos al paulatino descenso del tono sarcástico o irónico hasta el más combativo. Pero eso no implica la renuncia a nada por parte del poeta. Solo que ha ido trabajando mejor con su herramienta, afinando el corte y el filo, para darnos momentos de belleza y meditación. Si la poesía es el lenguaje de los dioses, Junco Ezquerra es el mejor intérprete de los mismos en este momento.

Podemos encontrar un poema como Si vienen por mí en la mañana, con un epígrafe de Ángela Davis If They come in the morning (el título de la primera obra de la activista afroamericana) que recuerda el famoso de Lluís Serrahima, musicado por María del Mar Bonet Que volem aquesta gent que truquen de matinada? Si vienen por la mañana, / que sea la vecina a protestar / porque no ha entrado agua en los bidones. /Que sea una antigua novia / a la que la nostalgia ha traicionado/ y quiere hablar contigo. (…) /Pero que no sean ellos. Ellos no, ni sus sombras. / ¡Qué nunca más sean ellos! En otro poema el autor hace constar: Yo, compréndame, nací /cuando el ensañamiento gobernaba/ esta parte del mundo. /Los tambores tocaban a rebato / y todo eran susurros y plegarias.

Todo esto lo escribimos con el ruego de que no lean este libro ni de atrás para adelante ni de adelante para atrás. Las composiciones de Junco Ezquerra escapan a los parámetros de exegetas e intérpretes. La cronología no nos dirá nada nuevo sobre el poeta. Solo su obra nos recordará: No es en sí la caída, / ni el batir de los brazos, (…)/ Lo que tiene de hazaña / el afán de los dedos/ tanteando en lo oscuro/ el apoyo preciso.

Y de eso tratan los versos de Junco Ezquerra. Del apoyo que precisamos para transitar por este mundo que no nos satisface. Por eso reflexionará, un tanto burlescamente, nos parece, sobre el hecho mismo del poema. De lo que es un poema. De su pretendida importancia o trascendencia como en Poema inadaptado: Hay poemas que nacen/ sin que uno logre entender el motivo. / Podrían haberse quedado en el purgatorio / sin que nadie los echara de menos. / No es inusual encontrárselos por la calle/ sin decidirse a coger un rumbo concreto/ porque en realidad ni tienen sitio alguno donde ir/ ni nadie está esperándolos. (…)/ No es para nada extraño que nadie los recuerde / ni nadie admita ser testigo de sus andanzas/ cuando comienzan a levantar sospechas/ y la policía se apresura a identificarlos. Y la ironía nos alcanzará cuando leamos: En Bihar –uno de los lugares más pobres del planeta– ya reciben señales vía satélite. / Bienaventurados sean sus moradores. / Pronto abrirán escuelas y hospitales.

No debe haber interpretaciones. Los versos se nos presentan desnudos, interpretarlos, descortezarlos, podarlos con la visión académica, es solo, y ahí seguimos a Sontag, un intento de dominar al poema, de imponer el estrecho corsé de lo académico. Si lo hiciéramos perderíamos la sensibilidad de estos versos: No evitará el naufragio / ni tu mejor poema / ni una acertad estrofa. / No obstante, un simple verso / que se mantenga a flote/ te acercará a la orilla. (…) Ese será tu límite. / Esa también tu gloria.

Podrán contar las silabas y destruir la métrica o buscar las rimas. No conseguirán sino perderse en los meandros de las teorías literarias. Y la sensación de paso del tiempo, de lo fútil de la gloria y el límite, dos caras de la misma moneda, se les escapará entre los labios. Lo mismo con este otro: Una mujer tendida en un recuerdo /convoca bajamares y crepúsculos, / el canto del rosal y de los jazmines, / la fragancia del mirlo y la oropéndola, / el profundo sabor del horizonte./ Convoca el alborozo, el júbilo, la gracia, / un pueblo de gorriones, un humedad de nubes,/ (…) Convoca al derrotado que resiste, / al que cierra los ojos y no duerme / y combate el dolor con la añoranza/ de una mujer tendida en el recuerdo. Olviden ustedes las sinestesias, (canto de rosas y jazmines, perfume de mirlos y oropéndolas) están ahí para retener su atención y que ustedes disfruten de las sensaciones del poema.

Lo demás debe ser silencio. Eso sí, nunca amordazado. Pues aunque haya momentos en que se impone cerrar el libro y degustar un verso, una frase, una imagen o un poema en silencio, siempre debemos recordar que la pretensión de Junco Ezquerra, además de advertirnos prudentemente de que no vuelvan los que llamaban las puertas de madrugada, es acompañarnos, como todo buen poeta pretende.

Así disfrutáremos con un Poema humilde: Este poema, forjado a fuego lento, / no tiene la intención / de agrandar tu figura. / Ni tampoco elogiar el coraje / que exhibes cuando te llueven piedras / y vas y no te doblas/ (…)/ Este poema persigue hacerte compañía; / compartir tu destino si el peso de los párpados / te impide abrir los ojos. Por eso nos reconocemos en Junco Ezquerra y con él caminamos.