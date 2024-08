Los héroes inquebrantables

Precisemos, antes de entrar en la materia objeto de esta pieza, que un autor cinematográfico del calibre de John Ford (Maine, USA, 1894/California, USA, 1973), de cuya abundante y heterogénea filmografía hemos extraído todos, tanto espectadores como críticos y cineastas de toda laya, sabias y muy estimulantes lecciones y que logró, como es bien sabido, dominar su oficio a la perfección, requeriría de una revisión periódica pues entre sus casi 150 películas, realizadas a lo largo de más de 50 años de carrera, se pueden rastrear las huellas indelebles de un cineasta fuera de norma capaz, como pocos, de reinventarse continuamente como creador y de suscitar, al propio tiempo, la admiración expresa de algunos de sus más reverenciados colegas, como fue el caso de Dreyer, Eisenstein, Fellini, Capra, Wilder, Welles, Wyler, Hitchcock, Vidor, Kurosawa, Godard, Truffaut, Buñuel o Minnelli. Un realizador, en resumidas cuentas, dotado de una capacidad ilimitada para componer personajes, vidas y emociones de una complejidad moral inaudita en un contexto industrial tan refractario al cine de autor como el que representaba, en aquel entonces, el esponjoso mundo de Hollywood.

Y aunque en su vasto recorrido profesional figuran producciones adscritas a casi todos los géneros, incluidas algunas jocosas comedias e interesantes filmes de corte histórico, a Ford se le asocia, y con razón, al ámbito específico del western, terreno que transitó con frecuencia desde los inicios de su carrera en 1915 con Three Bad Men and a Girl y que supo abonar adecuadamente hasta alcanzar la cumbre con títulos del calado artístico de Pasión de los fuertes (My Darling Clementine, 1946), Fort Apache (1948), Tres padrinos (Three Godfathers, 1948), La legión invencible (She Wore a Yellow Ribbon, 1949), Rio Grande (1950) o El sargento negro (Sergeant Rutledge, 1960) sobre cuya poderosa influencia dan fe eminencias que también cultivaron magistralmente el género, como Anthony Mann, Sam Peckinpah, Henry Hathaway, John Sturges, Budd Boetticher, Sam Fuller, Arthur Penn o Delmer Daves en películas que forman hoy parte del imaginario cultural de varias generaciones de espectadores.

Por eso, si se nos conmina a citar un solo filme en la historia del cine que refleje nítidamente la madurez que alcanzó el western tras décadas de intenso recorrido por los caminos más variopintos y, en ciertos casos, con los argumentos más simplistas, habríamos de elegir, por razones más que obvias, Centauros del desierto (The Searchers, 1956). No sólo por tratarse de una de las películas más sólidas, hermosas e inspiradas de Ford, ni por el irresistible magnetismo que destilan sus poderosas imágenes sino porque en ella se concentran todas y cada una de las múltiples señas de identidad de un género predestinado a convertirse, desde su nacimiento, en espejo de una mitología sin parangón en los anales de la cultura popular y, sobre todo, porque el autor de La diligencia (Stagecoach, 1939) supo imprimirle a la cinta ese fuego abrasador que envuelve la atormentada existencia de sus protagonistas, empezando por la figura premeditadamente ambigua, malhumorada y esquiva de Ethan Edwards (un John Wayne memorable), el héroe de turbio pasado, con algunos brotes xenófobos incluidos, que ha de enfrentarse, contra su voluntad, a un destino insoslayable: recorrer su proceloso pasado en busca de una redención moral que no acaba nunca de encontrar.

De ahí que la verdadera grandeza de este filme se encuentre en su propia estructura narrativa y en el continuo cuestionamiento que hace Ford de los prototipos, tanto argumentales como tipológicos, del género que él, no lo olvidemos, contribuyó a cimentar desde los remotos inicios de su longeva carrera. Contra la opinión, entre otros, del mismísimo Truffaut, poco proclive, sorprendentemente, a la obra del maestro, hay ciertamente un antes y un después en la larga trayectoria histórica de este género, marcado a sangre y fuego por la impronta creativa de este gran cineasta.

«The Searchers –subraya Joseph McBride en su mítico libro sobre el director– tiene esa clara aunque intangible calidad que caracteriza las obras maestras de un artista: esa sensación de que ha llegado más allá de sus límites acostumbrados, de que ha puesto a prueba sus convicciones más profundas, y de que se ha atrevido a ir más allá de lo que se hubiera podido esperar de él. Su héroe, Ethan Edwards, es la síntesis abstracta del western desde La diligencia. Un nómada torturado por su deseo de tener un hogar. Fuera de la ley y héroe militar. Caballero y asesino».

Las primeras imágenes de la película constituyen la invocación de un mito. Una puerta que se abre en la oscuridad y un minúsculo jinete que se acerca desde el horizonte en medio de una nube de polvo a través de los resecos escenarios del Monument Valley, mientras escuchamos los primeros compases de la formidable banda sonora de Max Steiner. Una visita inesperada, misteriosa, de alguien que llega de muy lejos, fatigado por los azotes del desierto, para enfrentarse a su destino sin haber saldado todavía su deuda pendiente con un pasado oscuro en el que se mezclan los recuerdos de la Guerra Civil, sus muertos, sus devastadoras secuelas, con la lucha contra los indios y algún que otro luctuoso episodio en el que se vio directamente implicado. Ethan, sin embargo, sigue buscando esa paz interior de la que nunca disfrutó, enfrentándose a sus propios fantasmas personales con el apoyo de su menguada y descreída familia.

Como sucede en tantos otros western de Ford, la utilización del paisaje como elemento dramático de primer orden constituye otra de las grandes potencias expresivas de este clásico inmarchitable gracias en gran medida a la sensibilidad visual del gran director de fotografía Winston C. Hoch, que también realizó la misma labor en otros filmes legendarios del cineasta, como El hombre tranquilo (The Quiet Man, 1952), Escala en Hawái (Mister Roberts, 1955) o La legión invencible. La singular paleta de colores empleada por Hoch; la potente banda sonora de Max Steiner y los escenarios naturales elegidos por Ford conforman el sólido soporte estético de este insuperable drama épico que, con el paso del tiempo, nos reafirma en nuestra certeza de que, efectivamente, Centauros del desierto es una de las pocas obras cinematográficas absolutamente imperecederas. Lo hemos vuelto a confirmar, con toda suerte de detalles, tras su enésimo visionado con motivo de la redacción de estas líneas. En sus casi siete décadas de existencia la película continúa seduciéndonos, como el primer día, mostrándonos la innata capacidad de su director para penetrar a fondo en los misteriosos encajes que permiten la construcción de una obra maestra sin paliativos.