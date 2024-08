Marcello Ienca y los derechos neuronales

El filósofo Marcello Ienca es subdirector del Instituto de Historia y Ética en la Medicina, perteneciente a la Technische Universität München, donde imparte Ética de la IA y Neurociencia. Además, peligro, trabaja para la Unesco pretendiendo defender nuestro cerebro de la tecnología generando una serie de derechos que denomina Derechos Neuronales, lo cual, por ejemplo, ya ha sido introducido en la Constitución chilena gracias a los esfuerzos de Rafael Yuste, neurobiólogo español que investiga en la Universidad de Columbia, y uno de los fundadores de “Brain”, el proyecto estadounidense para mapear el cerebro humano. Los lobos cuidando las ovejas.

Para empezar, el profesor Ienca estudia el contexto ético, legal, social y político de la IA y la neurotecnología, utilizando métodos teóricos y empíricos para diseñar un uso “responsable” en las interfaces cerebro-máquina. Es, cómo no, Jefe de Neuroética de la “International Brain Initiative” y miembro de la Red de Neurotecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, experto del Comité Ad Hoc sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, el Comité de Bioética y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los malandrines juntos. Justamente los organismos deletéreos dominados por la política comunitarista mundial son quienes nos van a “proteger”, imaginamos que como “protege” la mafia a sus “protegidos”.

En una entrevista efectuada por Johann Grolle y Claus Hecking a Marcello Ienca en “Der Spiegel”, en junio pasado, defiende la “autodeterminación mental” y viene a explicar el tema desde “1984” de George Orwell (alias de Eric Arthur Blair) cuando este dice que sólo queda, frente al Gran Hermano, un último refugio de libertad humana: “los pocos centímetros cúbicos de tu cráneo”, de cuyo lugar podríamos perder el control sin disponer de esos “derechos neuronales” gestionados por la Unesco o la ONU. Fijémonos bien quiénes nos van a salvar. Yo preferiría, si existen, a los extraterrestres. Ienca señala: “las empresas podrán hacer que tu cerebro desee ciertos productos. Las dictaduras, por su parte, podrían hackear los cerebros de los prisioneros o de la oposición y extraer sus pensamientos”. Y describe su plan: “Según la revista Lancet, una de cada dos personas sufrirá al menos una vez en su vida una enfermedad mental. Son cuatro mil millones de casos en el mundo… la neurotecnología puede ayudarlos. También seremos capaces de controlar los dispositivos digitales usando solo el cerebro. La pantalla táctil o el teclado son lentos. Una conexión directa cerebro-ordenador sería más sencilla”, y sigue pensando en que la neuroestimulación nos pueda hacer aprender un idioma en minutos. Pero ahí empieza el problema cuando solo puedan permitírselo los más adinerados y por ello propone normas, normas que igualen los derechos frente a esas tecnologías: “Si ese fuera el caso no rechazaría el dopaje cerebral de la humanidad”. Magnífico delirio filosófico. No le parece problemático para la libertad el método “Minority Report” de arrestar policialmente a los delincuentes antes de que cometan el delito. Indica que ya es posible algo que no se imaginaba hace apenas diez años, como la lectura del pensamiento por máquinas a partir de la actividad cerebral captada por interfaces: “Apple presentó recientemente una patente para un nuevo sensor AirPod con electrodos EEG. Eso significa que, con la próxima generación de AirPods, Apple podrá recopilar, en teoría, información cerebral y combinarla con bases de datos del comportamiento del consumidor… por primera vez en la historia se puede registrar simultáneamente la actividad cerebral de millones de personas”. Ya las máquinas IA de reconocimiento facial adivinan la silueta que llega al cerebro electroencefalogrameado, y es cuestión de poco tiempo que se pueda llegar a identificar a la persona que el sujeto está mirando, advierte Ienca. También podrán decodificarse los sueños. Las personas podrán neuroestimularse, es decir, si son iracundas, hacerse más calmadas, o viceversa. Indica que la tecnología de implantar chips podrá mejorarse “por ejemplo, a través de una pastilla que se traga y que luego se dirige al cerebro”. Muestra los avances de la “guerra cognitiva”, ya preparada por los ejércitos chino y occidentales: comunicación entre cerebro y ordenador para evitar escuchas, borrado en la memoria de los soldados de recuerdos traumáticos, control mental de vehículos y drones, lectura de la mente de los prisioneros, modular los comportamientos agresivos u obedientes de los soldados. En fin, la humanidad está perdida respecto a su forma artesanal de ir viviendo en esta, hasta ahora, Arcadia feliz. Y Marcello Ienca advierte de algo que es lo que me parece más crucial y profético: “El cerebro y la IA reaccionarán entre sí y se fusionarán en un híbrido”.