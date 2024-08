El nacimiento de una nueva conciencia

«Apenas se puede pensar sin temblar» afirma de forma rotunda María Zambrano en Notas de un método (1989). Ante una sociedad absolutamente tecnocratizada y despojada del mundus imaginalis, donde la ausencia de la empatía humana y la violencia son algunos de los primeros y más alarmantes síntomas de una cultura a punto de rozar la barbarie, se torna tarea ineludible volver a hacer sonar la voz profética y reveladora de nuestra querida y admirada filósofa malagueña en este año en que celebramos el 120 aniversario de su nacimiento.

Si hay algo verdaderamente vivificante en la obra de Zambrano es su constante aspiración a una nueva forma de conocimiento que nos libere de la quimera de la Historia, convirtiéndola de historia trágica en historia ética. Nos encontramos, sin duda alguna, ante una pensadora auroral como lo fueron Pascal, Vico, Leibniz, Husserl, Ortega o Scheler que, con gran valentía y honestidad, abandona una actitud pasiva ante los acontecimientos históricos, haciendo de la acción política el centro de su preocupación vital e intelectual.

En su libro Persona y Democracia (1958), la escritora veleña reconoce que tomar conciencia de los horribles sucesos acaecidos a la humanidad es todo lo contrario a una «revolución», ocurre en un solo instante, porque «despertar de una pesadilla sucede en un instante, como todos sabemos por experiencia». Es en ese momento cuando aparece la realidad, la verdadera, la que estaba oculta por la pesadilla en la que surge un monstruo, «máscara de la realidad desatendida». No quedará entonces otra opción que la de recorrer lo vivido en sentido inverso, para hacerlo, en la medida de lo posible, transparente, «traspasando un dintel jamás traspasado en la vida colectiva». El primer paso será enfrentarse con el propio abismo del hombre, «llevar a la conciencia su ensueño cuando aparece agotado».

Esta lucha contra el monstruo de la Historia ha de comenzar con una lucha contra el monstruo latente en el propio individuo. Es el momento de la tragedia, de la ruptura, cuando uno reconoce que no es el que creía ser: «nada azora tanto como encontrarse consigo mismo. ¿Qué hacer ante esa imagen que de pronto me arroja el espejo y que tan mal se aviene con aquella que yo me he creado? Aunque sólo fuese por su precisión, espanta. Y espanta porque está fuera; porque me mira, y la que yo tengo va dentro de mí, y la miro yo». Frente al personaje reflejado en el espejo, me sale al encuentro otro yo que «me reclama como un mendigo, como un condenado, al menos como un olvidado, y también ‘como un desconocido’ que clama porque le dejen vivir. Sólo eso, vivir». Para Zambrano el verdadero drama del hombre es el de querer ser, el de querer identificarse consigo mismo: «la tragedia lo es del ser, del nacer, diríamos, a plena luz».

A este propósito, conviene recordar que tanto en la tradición griega como en la del Antiguo Testamento que vienen a fundirse con el triunfo del cristianismo, nos encontramos con un conflicto, una lucha constante por ser, por «existir» bajo y frente al Dios único, frente y aun contra los dioses múltiples de Grecia. Es así que el hombre mismo se convierte en horizonte y dintel a la par de su historia, en una esperanza ilimitada que en algunos momentos de la historia se exaspera pudiéndose tornar autodestructiva: «Lo característico del Occidente ha sido desde la raíz (…) la tesis de la existencia del hombre o la existencia del hombre elevada a proposición, y más aún, a artículo de fe».

En Delirio y Destino (1989) Zambrano contempla esta deificación del Hombre como una auténtica locura y contempla en su afán ilimitado de Poder, en ese absolutismo de la mente o de la voluntad, la raíz de todos los males y el origen de todos los imperios, de todos los totalitarismos de Estado, de todas las confrontaciones bélicas, de todos los regímenes democráticos convertidos en dictaduras de las mayorías. Todos ellos surgen de ese anhelo insaciable del hombre que es siempre un signo de vacío, un vacío activo que es llamada, tensión y que se inclina a la autodestrucción, a destruir lo que encuentra para sustituirlo por algo diferente, nuevo. Sólo podrá vivirse moralmente – señala Zambrano – cuando se haya vencido esa inclinación espontánea a la destrucción, y es entonces cuando no habrá ya necesidad alguna de un orden social, y aún moral, impuesto. No duda, pues, de que cualquier ataque contra el Poder tiene que comenzar por ser un ataque contra el Hombre convertido en dogma de fe, en ídolo que necesita para su afirmación de su correspondiente víctima o víctimas: «ahora es cuestión de volver a nacer, de que nazca de nuevo el hombre en Occidente en una luz pura, reveladora que disipe como en un amanecer glorioso, sin nombre, lo que se ha perdido».

Estamos, en definitiva, ante una urgente labor de psicoanálisis político o disolución del alma personal que ponga fin a esa especie de enajenación o alienación en la que el hombre se halla trágicamente sumido y nos abra al horizonte de la Otredad, liberándonos de la gélida cárcel de la individualidad. Que es, de algún modo, lo que solía hacer María Zambrano cuando dice que se iba a los bosques de Segovia o de La Pièce «a desposeerse, a dejar de ser, a darlo todo». En resumidas cuentas, se trata de desnacer, de volver a una situación, si no pre-histórica, al menos ante-histórica, es decir, anterior a la historia, purificándola de todo saber impuesto desde lo alto en esa apertura a una razón cordial que trasciende toda definición o conceptualización: «el pensar ̶ afirma en Claros del bosque (1977) ̶ es ante todo descifrar lo que se siente, pensamiento y palabra que se liberan del lenguaje encubridor». En De la aurora (1986) Zambrano invoca, suspira por una razón que «se haga poética sin dejar de ser razón, como una ‘fisis’ devuelta a su original condición». Lo nuestro será entregarnos a este «nuevo modo de razón», un conocimiento que se nos presenta intrínsicamente vinculado al amor: porque «lo que antes no pasa por el corazón nace muerto».