Las Palmas con sabor a café

Pocas bebidas son tan consumidas en el mundo como el café. En España, la tradición de acudir a los locales de toda la vida para pedir un cortado o leche y leche y degustarlo acompañado de un periódico no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y las nuevas tendencias llegan para quedarse. El café de especialidad desembarcó en Las Palmas de Gran Canaria sin billete de vuelta, tanto así que, a lo largo y ancho de la ciudad, el amante del café encontrará locales especializados en esta bebida que, según los historiadores, surgió allá por el siglo IX. Cuptural Coffee, Kafema, Cool Beans, Caracolillo o Luwak son varias de las cafeterías que desprenden aroma a café cien por cien auténtico.

Veteranos del café

Interior de Kafema Triana. / La Provincia

Kafema (@kafema.gc), repartida en dos locales ubicados en Las Canteras y en Triana, es una empresa internacional que nació hace más de veinte años. Katalina Velenczei, Nikita Ziatikov y otros miembros del equipo son jurados internacionales de café desde 2011. Han recorrido el mundo para participar en concursos que buscan determinar cuál es el mejor café de la actualidad: «Hemos recorrido países de Centroamérica, como Brasil, Costa Rica, Honduras o Panamá, pero también países asiáticos, véase Myanmar o Birmania. Una vez elegimos lo que nosotros consideramos los mejores cafés del concurso, estos se ponen en subasta para que personas de otros países puedan comprarlos», comenta Katalina. Además, apoyan a los concursos de baristas, actuando como jueces y organizadores. Ya han organizado dos competiciones de barismo en las Islas y planean repetirlo en el futuro para fomentar el crecimiento de la cultura cafetera en Canarias.

Llegados a Canarias en busca de buen clima y motivados por el «buen rollo» que se respira entre los canarios, el sueño de Velenczei y Ziatikov es el de hacer un buen café apto para todos los bolsillos. «Tenemos una gran experiencia en el trabajo con café. Sabemos encontrar lotes especiales, tostarlos correctamente y conocemos la mejor manera de prepararlos», añaden.

Kafema ofrece cafés de especialidad, es decir, ese tipo de café de alta calidad que ha sido cuidadosamente cultivado, cosechado, procesado y preparado. «Mientras que los cafés comerciales se pueden comprar en los supermercados y áreas comerciales similares, el café de especialidad debe superar los ochenta puntos de calificación. El café de especialidad tiene un sabor suave y limpio, algo que un café comercial no va a ofrecerte. Hay veces donde la gente acude a cafeterías como la nuestra a probar cafés de especialidad y que luego pretende elaborarlos en su casa. Claro, no es el mismo sabor porque compran cafés comerciales».

Disponer de dos sedes en dos emplazamientos turísticos de Las Palmas de Gran Canaria, Triana y Las Canteras, conlleva a que la clientela se caracterice por su pluralidad y diferentes motivaciones para acudir a los locales. Por ejemplo, Velenczei comenta que en Triana cuenta con una clientela casi española en su totalidad, personas que viven o trabajan por los alrededores y que acuden todos los días a Kafema para degustar de un café auténtico. Por otro lado, en Las Canteras son visitados por más turistas, que estimadamente conforman la mitad de la clientela. La mayoría visitan Kafema desde Polonia, República Checa o Alemania.

Katalina Velenczei, en nombre de todo el equipo, reitera que «siempre dan la bienvenida a nuevos amantes del café, y que todo el que elaboran siempre va cargado de mucho sabor y amor».

El café verde, estrella

Entrada de Cuptural. / La Provincia

Atravesando la Avenida Marítima y caminando muy cerca de la Plazoleta de Farray, se alza la cafetería Cuptural Coffee (@cuptural.coffee), el sueño de Paula Cantero y Miryam Hernández, esta última ingeniera química y poseedora del certificado Q-Grader, el diploma de mayor prestigio entre las personas que trabajan en el campo del café. «Llevo trabajando diez años en el mundo del café. El título Q-Grader es aquel que te permite catar un café, valorarlo y puntuarlo, determinando así si denominar a ese café de especialidad o comercial».

Al fondo del local, protegida tras una puerta semitransparente, luce la tostadora Giesen, cuya apariencia recuerda a las primeras locomotoras de vapor. «Disponemos de un software de última tecnología que conectamos a la tostadora y que nos permite controlar todos los parámetros del tueste. Esto nos sirve para que a cada café le podamos dar su punto exacto de densidad, por ejemplo. Si a uno de nuestros clientes le gusta el café que le hemos servido, guardamos su curva personalizada para asegurarnos de que, si vuelve, el café sea el mismo que el que tomó por primera vez».

Comprometidas con la sostenibilidad, el almacén coronado por la tostadora se halla repleto de sacos con granos pertenecientes a todas las partes del mundo: Etiopía, Colombia, El Salvador, etc. Llama la atención el famoso café verde, cuyas características únicas lo hacen un indispensable para la cafetería de especialidad: «Este grano no se puede masticar. Tiene un montón de compuestos orgánicos que, hasta que no los tuestas, no son solubles». En cuanto a la tostadora, es completamente eléctrica: «Soy ingeniera química y justamente trabajo en el departamento de sostenibilidad. Para mí es muy importante reducir emisiones y generar un mínimo de residuo posible». Señalando los sacos de café, tanto los que venden a través de su página web dentro de cubos intercambiables como los que no abandonan el local, Miryam Hernández recomienda a los canarios visitar Cuptural Coffee por el café de calidad a cambio de un precio asequible. «Estamos intentando traer un producto de calidad a un precio más o menos correcto dentro del mercado. Cambiamos los cafés continuamente. Hoy ofertamos un café de El Salvador, pero ayer teníamos otro café originario de Perú. Somos unos pequeños tostadores que queremos hacer las cosas bien y acercar a la gente a la cultura del café, que los clientes sepan cuáles su favorito.»

Café y arte

Vista panorámica del interior de Cool Beans. / La Provincia

En el casco histórico de la ciudad de Las Palmas, entre el repiquetear de las campanas de la Catedral de Santa Ana y la Casa de Colón, Cool Beans (@coolbeans_espaciocreativo) respira café como talleres artísticos que se desarrollan en este área de la metrópoli. Regentado por Raquel Marcos, quien ya probara suerte en los negocios fundando una marca de cerveza artesanal y un canal de televisión online, ambas experiencias fallidas, confirmó con Cool Beans que la mítica «a la tercera va a la vencida» puede darse por cierta.

Marcos descubrió el café de especialidad en Australia, donde vivió durante un año: «No era para nada aficionada de los cafés antes de ir para allá. Probé un café que sabía a frutos rojos y así empecé a estudiar, a formarme, a visitar otras cafeterías y a convertirme en una friki», recuerda.

Cool Beans es diferente al resto de cafeterías. En la parte de abajo, sirve los cafés y tiene la apariencia de una cafetería normal. Pero decir que Cool Beans es una cafetería normal es un comentario que va desvaneciéndose a medida que se suben las escaleras que conducen a las dos plantas restantes del edificio. La segunda planta es un espacio dedicado al coworking, y la tercera, una terraza rodeada de plantas y una pérgola sobre césped artificial. Allí, bajo los rayos del sol, se desarrolla el taller de escritura de Santiago Gil, Premio Internacional de Novela Pérez Galdós en 2020. «Quiero que Cool Beans sea un punto de encuentro para la comunidad creativa de Gran Canaria». Ya que el arte engloba a diferentes y múltiples disciplinas, los talleres de escritura no son los únicos que se desarrollan en la planta celestial de Cool Beans, sino que también hay pinturas al aire libre: «Siempre tuve claro que quería que fuese un espacio vivo en el que sucedieran cosas. Quería dotarlo de mucho dinamismo organizando todo tipo de actividades culturales», explica Marcos. «Tenemos una programación de talleres creativos todos los meses: talleres de pintura, talleres de cerámica, taller de pintura wash, taller de escritura creativa…»

Indudablemente, las cafeterías de especialidad hacen las delicias de todo paladar que tocan.