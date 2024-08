Cero Fanzine vuelve en septiembre con la exposición 'Caminata de tres lunas' de Ángel Arencibia

En el estudio donde trabaja el artista Ángel Arencibia hay muchas cosas y a veces «es como si un líquido se cayera, se esparciera y las mezclara», tal y como él mismo describe. «¿Cómo vas a darle forma?», se pregunta entonces. Y ahí empieza a crear, y aparecen imágenes que se continúan desde distintos lados, como un río con sus afluentes. Esta creatividad se transforma en fanzines que se despliegan como los pensamientos y que se podrán ver el próximo 6 de septiembre en la sede de Cero Fanzine a partir de las 19.30 horas.

La inauguración de esta muestra, que lleva por título Caminata de tres lunas, será el evento encargado de reactivar la programación de este espacio cultural ubicado en El Sebadal después del parón del verano. «El comienzo de la temporada se presenta con muchas ganas y con muchos cambios de mobiliario dentro de Cero, además de un montón de proyectos muy interesantes. Lo afrontamos con mucha ilusión. Vamos a mantener la temporalidad de los dos eventos al mes, cuidando mucho la autoedición y la autogestión. También se van a consolidar los miércoles de collage y los encuentros fanzineros que hemos venido haciendo», apunta Toni Lemus, la cara visible detrás de este punto de encuentro del fanzine y la contracultura.

El trabajo de Arencibia, originario de Guía y formado en Bellas Artes en Barcelona, va en línea con su filosofía y su no verse como algo fijo: «Que encierren la mente de alguien dentro de unos parámetros no me gusta nada», sentencia. Esto se traduce en su forma de construir imágenes, proceso en el que intenta no estar cerrado o limitado por un estilo determinado. Así, el artista utiliza todo tipo de técnicas como la pintura, el grabado o serigrafía, «todo lo que me voy encontrando», como él mismo indica.

El creador grancanario empezó a tomarse «más en serio» el fanzine cuando volvió a su tierra natal allá por 2018. Moviéndose por los círculos que le interesaban, fue como llegó a Lemus y a Cero Fanzine, que en aquel momento tenía su sede por la zona de Alcaravaneras. En esta época, Arencibia dio un taller en este espacio que el próximo mes acogerá -en la nueva sede que mantienen desde principios de 2023- Caminata de tres lunas, muestra que además se complementará con las melodías y los sonidos del músico experimental David Ramos Darwin.

Fanzines «intervenidos»

Otra de las bases del trabajo de Arencibia es intentar que todos los fanzines que se incluyan en la muestra sean diferentes entre sí. «Todos están hechos en base a fotocopias, pero también hay una parte de ellos que está intervenida de forma individual. Además de la copia y la reproducción de la copia, me interesa, me gusta intervenir sobre cada uno de ellos», explica el artista.

A nivel temático, hay varias vías por las que el creador se ha dejado llevar para materializar su obra. Por un lado, su percepción del mundo de las redes sociales y los denominados como influencers en una reflexión sobre «cómo y con qué herramientas intentan influir a la gente y, por otro lado, con qué herramientas consiguen que les aporten dinero a través de seguirlos». A lo que añade: «No me gusta que alguien hable de temas muy importantes con esa tranquilidad de estar diciendo la verdad».

A partir de este sentir, crea imágenes, individuos sin cara, ambientes en los que «el que el personaje muestra un cierto poder sobre lo que tiene alrededor».

Otra de las partes de la muestra, surge a partir de dos objetos que Arencibia se encuentra paseando. En su tendencia a utilizar papeles, libros u otras cosas para configurar su obra -«nada nuevo en el mundo del arte», aclara- adoptó un librito de oraciones y unas cartas náuticas como elementos para vertebrar las creaciones de Caminata de tres lunas.

Con respecto al libro de oraciones, Arencibia reflexiona sobre cómo las creencias, en su caso, «son ninguna y múltiples». «Ninguna me da un camino, pero todas me conducen, desde el orientalismo a la Biblia. En ninguna creo realmente, pero son elementos que a muchísima gente les han ido sirviendo. El problema no es que les sirva, el problema es que los encuadre y cierre a ese mundo», apunta.

Y huyendo de encorsetamientos se configura su obra, como un líquido que se esparce, como un río con sus afluentes que, en su ser disperso, sigue el cauce para desembocar en el mar. Este mar será para el artista grancanario la sede de Cero Fanzine, cuya actividad vuelve con las pilas cargadas después de las vacaciones.

«Estoy muy contento. La gente confía mucho. Las cosas, con el trabajo y el tiempo, van cogiendo forma. También ayuda que El Sebadal está en auge. Quiero seguir funcionando desde el margen de esa cultura que no se desarrolla en otros sitios, apoyar y respetar al artista», concluye Lemus.