Puntadas del arte textil

El tejido como lenguaje artístico ha enhebrado su espacio propio en el tapiz de la creación contemporánea. En el último medio siglo, su raíz como práctica ancestral circunscrita al ámbito doméstico ha florecido a través de las posibilidades infinitas del textil como medio plástico, descosiendo sus etiquetas de oficio o arte menor para apuntalar sus materiales y formas como expresión creativa que borda obras de arte de vanguardia.

En un contexto de progresiva transversalidad y confluencia de disciplinas en el arte, la práctica textil constituye un género cada vez más visible en bienales, ferias y exposiciones de arte en España, que hila esta tradición de culturas remotas con realidades e inquietudes del presente.

El pasado 2023, la artista barcelonesa Teresa Lanceta, pionera del arte textil, recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, cuyo fallo distingue «una práctica artística sostenida en el tiempo que rescata un lenguaje femenino, vernacular y colectivo», lo que supuso un reconocimiento a una trama artística que dialoga con este tiempo. Al igual que la homenajeada, que un año antes protagonizó su mayor exposición retrospectiva bajo el título Tejer como código abierto en el MACBA y el IVAM, múltiples artistas exploran y trabajan las técnicas del bordado, el ganchillo, el macramé, el patchwork o el tapiz para crear un discurso estético propio.

En España, esta corriente artística comenzó a tejer su intrahistoria alrededor de la década de los 50 de la mano de figuras como el artista grancanario Manolo Millares o el catalán Antoni Tapiès, que incorporaron a su universo artístico la investigación matérica de telas y arpilleras para jugar con sus texturas, relieves, matices y volúmenes.

A escala mundial, el mapa a menudo señala a la artista alemana Anni Albers (Berlín, 1899 - Connecticut, 1994) como pionera en el renacer moderno del arte textil en el siglo XX. Formada en la prestigiosa escuela Bauhaus de Weimar, Albers es considerada una autora clave en la redefinición de la figura del artista como diseñador, pulverizando sus fronteras, y como maestra de la tejeduría, acuñó el concepto de «tejidos pictóricos» con un innovador tratamiento de las tramas, patrones y técnicas, que bebía tanto de la industria moderna como de las culturas ancestrales. Albers tocó el cielo con las agujas cuando el MoMa de Nueva York le dedicó una exposición.

También destaca la artista nonagenaria Sheila Hicks, natural de Nebraska y afincada en París, como una de las primeras que abrió el telón del arte textil escultórico creando una arquitectura de hilos, lana y algodón en cascada que se distinguen por su explosión de colores y abstracciones en formato grande.

Estos códigos se asemejan al trabajo de la portuguesa Joana Vasconcelos, primera mujer en exponer una selección de sus obras en el Palacio de Versalles en 2012, que trenza en sus tejidos la monumentalidad con el simbolismo. Pero umerosas artistas experimentaron con patrones y telas en el mediosiglo como la artista francesa Louise Bourgeois, la «mujer-araña», referente total del arte contemporáneo. Nacida en una familia de tapiceros, la autora de Maman reivindicaba que «como una araña, mi madre era tejedora» y su legado confesional frecuentó tejidos, cordeles, lanas y redes para zurcir sus heridas a través del arte. Los nombres son incontables, pero algunos nombres se distinguieron por su naturaleza precursora, como Magdalena Abakanowicz, Lenore Tawney, Sonia Delaunay o Jagoda Buic.

En Gran Canaria, la colección del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) conserva diversas obras que ensayan distintas técnicas textiles, casi en su totalidad creadas por mujeres. Una selección de estas piezas se exhibió a mediados de este año al abrigo de la gran exposición Memoria reciente. Prácticas contemporáneas en la Colección CAAM, como Silhouette super oum découpée dans tisú d’ameublement (2012), de Fatima Mazmouz; Apyte Ao (2011), de Claudia Casarino; Tramoya (2001), de Cristina Gámez; Manto de ojos (2012), de Raquel Paiewonsky; Profase amorfológica (2010), de Julia María Martín o Diane in black degrade (2002), de Ghada Amer.

Precisamente, esta última protagonizó la primera sesión del ciclo Miradas a la Colección CAAM con perspectiva de género, impartida por la comisaria e investigadora tinerfeña Yolanda Peralta el pasado mayo, quien ahondó en las entretelas de esta práctica artística, a menudo, velada por su consideración de artesanía frente a arte, reservada históricamente a las mujeres.

En concreto, Diane in black degrade, de Ghada Amer, artista egipcia afincada en Nueva York, es una pieza realizada sobre un lienzo negro que entrelaza hilos de colores en cinco filas de siluetas de mujeres desnudas, sentadas y ocultando su sexo. Durante su exposición, Peralta señaló la forma en que los hilos de colores cuelgan de los cuerpos, como si emularan el chorreo de la pintura o, simbólicamente, del propio sexo. En este sentido, el efecto se asemeja a la técnica del goteo o dripping de Pollock, precisó la comisaria, donde la pintura fluye por el lienzo de manera libre y orgánica.

Los caminos expresivos del tejido son infinitos por su enorme plasticidad y ductilidad, desde obras que se miran en el espejo de la pintura hasta grandes piezas tridimensionales, con formas que transitan desde lo figurativo a la abstracción, la delicadeza a la monumentalidad, y que, al igual que sucede en otros lenguajes artísticos, admite la hibridación con otras géneros o lenguajes.

Artistas en Canarias

En Canarias, la artista tinerfeña Julia María Martín es una de las referentes en este ámbito, que concibe como un espacio de investigación y experimentación con puntadas de reflexión y crítica social. «Mis inicios en el textil como medio plástico nacen de la necesidad de una búsqueda estética y creativa de experimentar con el propio material», manifiesta la artista. «Verdaderamente, lo que me atrae del textil son sus cualidades intrínsecas propias, tanto por los materiales tan diversos que existen como por su infinidad de técnicas, porque es un mundo al que nunca se le acaban las posibilidades».

En esta línea, Martín subraya que «en general, yo entiendo el arte como un proceso de experimentación e investigación con cualquier material».. «Y en ese sentido, el textil supone una investigación constante, porque las telas te permiten jugar con el peso, la textura, el volumen, el brillo; con transparencias, con brilli brilli. Es como una golosina», añade. «Por ejemplo, si yo hago un pespunte en una tela plana y, luego, un corte, pero resulta que, en vez de anudar, lo que hago es que tiro del hilo, la cosa pasa de una obra plana a tridimensional, que adquiere textura, volumen. Y si luego le vas añadiendo otros elementos, vas realizando un medio en sí mismo en el que las técnicas, aunque sean mezcladas, van fluyendo».

Con múltiples exposiciones individuales y colectivas a sus espaldas en salas y galerías de todo el país, la artista exhibe desde el pasado junio la muestra El jardín de Mnemea en la galería Saro León, donde ha instalado un imaginario de diferentes ecosistemas marinos y terrestres cosidos con diferentes hilaturas, fraguados como «respuesta estética» a la crisis medioambiental y ecológica.

Las obras de la muestra nacen de «un proceso de investigación de los últimos cinco años de trabajo» alrededor del concepto de naturaleza y, si bien ha ejecutado distintas técnicas textiles como el crochet, el bordado, el latch hooking o el termofijado, el grueso de obras que exhibe El jardín de Mnemea se basan en la técnica del punch needle o aguja mágica.

«En ese proceso de investigación, esta técnica de bordado que se trabaja sobre arpillera o cualquier soporte que tenga una urdimbre bastante abierta, porque la cualidad de esa técnica reside en ir clavando y, casi, golpeando la aguja en la tela de forma repetida hasta generar unos bucles, y según el sentido en que lo trabajes, pueden formar una pieza plana o tridimensional», explica. «En general, cuando quiero crear una pieza, investigo distintas técnicas para ver cuál es la que más se adecúa a los procesos que quiero ejecutar. A partir de ahí, el juego es generar, manipular, mezclar, ver lo que sucede».

Tiempo y mimo

Uno de los hilo comunes de la práctica textil es el tiempo y el mimo que exige, el cultivo de la paciencia en un arte que se puede prolongar durante meses, en las antípodas del ritmo acelerado y vertiginoso que marca estos tiempos. «El textil requiere muchas horas de trabajos, porque no solo es coser, desarmar y volver a coser, sino que, en mi caso, también intento reutilizar los materiales si una idea no me funciona, porque son materiales caros y si no sería un gasto económico importante», apunta. «Pero el significado de mi obra reside en el propio proceso de ejecución, así que yo puedo pasar muchísimas horas cosiendo de manera obsesiva, sin levantarme de la silla, y he estado muchos meses dedicada a una sola obra».

Por su parte, la artista multidisciplinar Helen Acosta, natural de Las Palmas Gran Canaria y afincada en Suiza, se desenvuelve en el dibujo, la fotografía, el vídeo y la instalación a través de distintos lenguajes y soportes, entre los que se abrió camino el bordado para coser una de sus series más emblemáticas. Constelaciones, serial que inició en el contexto del confinamiento de 2020, evoca un firmamento de estrellas bordadas con unos finísimos hilos de seda y algodón sobre soportes de telas de terciopelo negro. «La elección del bordado como medio surgió al investigar qué material necesitaría la idea de la serie Constelaciones. Al principio, el marco temático se componía de la verticalidad y la huida hacia arriba, así que llegué a las estrellas y constelaciones», relata la artista. «Durante unos días pensé en cómo poder agarrar esas estrellas y arrastrarlas hacia abajo. Gracias a esa imagen, me vino la idea del bordado a mano sobre terciopelo: la ejecución perfecta para esa imagen que, además, está muy vinculada a la tradición canaria».

Acosta exhibió sus Constelaciones durante seis meses en la sala San Antonio Abad-CAAM, que acogió la primera exposición retrospectiva de su obra en España bajo el título Tanta lejanía, con una treintena de obras relevantes de las dos décadas de trayectoria profesional de la artista. «Dado que persigo un enfoque conceptual, los materiales que utilizo varían según sea la naturaleza de la idea y lo que ella pida: la elección de los materiales, en mi caso, es ilimitada», reflexiona Acosta. «Uno de mis retos es que, a pesar de la diversidad de materiales, formas y ejecuciones, se vea el hilo rojo conductor que une todas las obras y las haga reconocibles como mías», concluye.

Con todo, un interrogante que flota en el aire es que quizás el concepto de «arte textil» encapsula o reduce una práctica artística que se sitúa en la misma línea de calidad y creatividad que la pintura o la escultura. En este sentido, la artista Julia María Martín suscribe que «el concepto de arte textil es tramposo: yo prefiero hablar sobre el textil en el arte, qué sucede con el textil en el arte». «Creo que la expresión de arte textil tiene más sentido como corriente, pero no como una distinción dentro del arte, porque el arte es arte, con independencia de con qué material trabajes», reflexiona. «Siento que, si lo seguimos denominando arte textil, es como si no estuviera integrada del todo, como si aún hiciéramos esa distinción entre artes elevadas y artes menores, mal llamadas femeninas».

Así, las costuras de esta disciplina artística son casi tan bellas como sus resultados. Puntadas con hilo de profundo calado histórico, con mucha tela que cortar y muchas historias por coser.