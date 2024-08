El Circo del Sol cumple 40 años con Meloneras como telón de fondo

Pocos espectáculos son tan recordados como aquellos asociados al mundo del circo. Le Cirque du Soleil o Circo del Sol en español cumple cuarenta años ofertando puro entretenimiento alrededor del globo. Meloneras ha vivido el levantamiento de la carpa que acogerá los numerosos espectáculos que la compañía Bazzar traerá a la isla de Gran Canaria a partir del próximo septiembre.

Originado a comienzos de la década de los ochenta, el Circo del Sol tiene su origen en Canadá, con la idea de convertirse en un emplazamiento cultural y musical que reuniera a jóvenes y viajeros interesados en compartir pasiones. Con una programación que incluye números que combinan contorsionismo, danza aérea y trampolines, entre otros, esta gira tiene el compromiso de homenajear a las raíces de la empresa.

Franck Hanselman, director de la gira Bazzar, encargada de reconstruir la magia artística que caracterizaba al Circo del Sol durante sus comienzos, comentó las particularidades de esta nueva gira cuyas novedades no solo acarrean números artísticos, sino el uso de una carpa diferente al resto. «Este es un día muy importante para nosotros. Es el momento de que el recinto vacío se convierta en el Circo del Sol. La carpa se verá desde muy lejos, y es la primera vez que montamos una así. Es una imitación de aquellas que se utilizaron en los primeros años de funcionamiento del circo», añadió. Con una capacidad para acoger a 1500 personas de aforo y un diámetro de 41 metros, la carpa promete brindar un espectáculo que llevará a los asistentes al Canadá de los ochenta, cuando el Circo del Sol comenzó sus primeras andanzas en el mundo del entretenimiento. «Al principio, hay un grupo de artistas que actúa en la calle, sin ninguna tecnología ni organización. Es un número circense como la gente lo conoce, con música y bailarines. En general es un espectáculo muy energético, dinámico y alegre. A la gente le encanta la música y lo más importante es la actuación de los acróbatas. Quizá lo catalogue como un show un poco más íntimo. El elenco es un poco más pequeño, al igual que el escenario, y hay menos distracción a nivel de tecnología. Esto permite que el público se enfoque en el artista y, a razón de eso, conectan más con el show», apuntó Hanselman.

El show, producido por Bazzar, comenzó en 2018 recorriendo la India y Medio Oriente. Sin embargo, los estragos causados por la pandemia impidieron la realización del circo durante varios años hasta su vuelta a países de Sudamérica y Estados Unidos. Ahora, Europa podrá disfrutar de la magia del Circo del Sol como nunca antes. «Vinimos a Canarias hace cinco años. Somos 84 personas, pero viene un equipo de 20 personas canadienses para ayudarnos a montar el espectáculo y contratamos a otras 80 trabajadores locales. El equipo está formado por personas que trabajan por aquel entonces. Tenemos muchas ganas de volver aquí, no solo para entretener a los turistas, sino a la gente local».

Valor cultural para las Islas

La consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo, Inés Miranda, destacó la importancia de que el espectáculo haya elegido Gran Canaria para instalarse: «Para el Cabildo de Gran Canaria es una gran decisión y una gran alegría que el Circo del Sol se instale por toda una temporada de seis meses en nuestra isla, lo que significa un enriquecimiento artístico y cultural para Gran Canaria. Es un arte que colabora con las políticas de sostenibilidad y de armonización que tiene nuestro gobierno insular. Estamos muy satisfechos y celebramos esta decisión del Circo del Sol, además del apoyo de Lopesan con esta obra. Estamos seguros de que va a ser un éxito no solo a nivel turístico sino también a los residentes de Canarias», comentó. Y es que, el Circo del Sol no es solo un espectáculo reconocido a nivel internacional, sino que provoca que personas del extranjero compren un billete de avión para acudir allí donde se suceden sus números. «El Cabildo ha colaborado no solo en la promoción y en la difusión de este circo, sino en el compromiso de participar activamente y promover que la ciudadanía isleña acuda a estos eventos culturales».

Por su parte, Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo, señaló la importancia de que Canarias acoja eventos de carácter internacional cuando es común que los canarios, al contar con el avión como único medio de desplazamiento fuera de las islas, sean los únicos con la necesidad de salir del Archipiélago para asistir a conciertos de renombre. «Se trata de una propuesta de enorme repercusión mediática y un reclamo a nivel promocional muy interesante para la isla, siendo esta una entidad o una marca de espectáculos culturales que está entre los más conocidos y valorados del planeta, con garantía de calidad. Lo saben los canarios que constantemente tienen que ir a Barcelona, a Madrid o a Londres para ver un concierto o un musical de entidad internacional. Ahora intentaremos que sea al revés, que sean otros los que se desplacen.

Este año, el Circo del Sol estará plagado de números artísticos fascinantes, como la bicicleta acrobática, el trapecio y las acrobacias con fuego y suspensión capilar. Entre los añadidos más relevantes, destaca la presentación del número de mallakhamb, un deporte tradicional originario de la India que combina gimnasia con yoga aéreo.