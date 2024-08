29MasDanza homenajea a la pionera de la danza moderna, Loie Fuller

29MasDanza, en colaboración con la Filmoteca Canaria, homenajea a la artista Loie Fuller en su centenario. Las proezas de la bailarina estadounidense, referente de la Belle Époque, revivirán el próximo miércoles, 9 de septiembre, en el Teatro Guiniguada mediante una proyección exclusiva del largometraje biográfico La Bailarina.

Loie Fuller fue una mujer que sembró tendencias cuyas semillas llegan hasta la actualidad. Nacida a mediados del siglo XIX en la costa este estadounidense, la artista, a veces comparada con el cineasta Georges Méliès por el empleo de colores vivos y una escenografía caracterizada por el juego de luces, fue pionera de la danza moderna en pleno marco de la Belle Époque. Esta época, singular por tener su germen en las guerras protagonizadas por Francia y Prusia, y que se extiende hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, coincidió con la Segunda Revolución Industrial y la Paz armada. Es decir, fueron tiempos cargados de optimismo donde la sociedad creía en el progreso.

Bajo la dirección de Natalia Medina desde la productora Qué Tal Estás S.L., el evento está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, avalado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas. «Para mí, Loie Fuller no fue solo una bailarina, sino una actriz, productora, escritora y modelo», comenta Natalia Medina en relación a la contribución de Loie Fuller a las artes escénicas y dramáticas. Así, 29MasDanza y la Filmoteca Canaria han apostado por la figura de la artista estadounidense por un compromiso de representar la contribución de las mujeres a las artes. La Bailarina, el filme a exhibir entre las paredes del Teatro Guiniguada, también cuenta con una figura femenina tras las cámaras: la cineasta Stéphanie Di Giusto.

Imagen de la película 'La Bailarina'. / La Provincia

«La figura de Loie Fuller me interesó bastante porque, principalmente, experimentó sobre los efectos visuales y de qué manera estos quedaban reflejados en diferentes tejidos que ella misma creaba. Los efectos eran multicolor, muy interesantes. Causó furor con su danza, denominada danza serpentina, que creaba unos efectos lumínicos donde se proyectaban una serie de luces sobre su vestuario», añade Medina. La danza serpentina atrajo al atención del inventor Thomas Alva Edison, fundador de la compañía Edison Manufacturing Company. En 1895, la primera cámara cinematográfica, el quinetoscopio, capturó a Loie Fuller moviéndose al compás de su danza serpentina. «Fuller no le dio ninguna oportunidad al cine porque creía que no estaba preparado para lo que ella quería representar. No tenía formación académica ni en baile clásico ni en las técnicas formales que existían en la danza de aquella época, pero influenció tremendamente en la danza moderna que llega hasta nuestros días».

Al contrario de los convencionalismos estéticos que imponía la sociedad parisina del siglo XIX, Loie Fuller era una mujer que desafiaba los estándares de belleza. Tenía la nariz respingona, un rostro campechano y se expresaba con un inglés plagado de incorrecciones, como su francés. Incluso la reina María de Rumanía le enviaba correspondencias, avivando los rumores de que mantenían una relación romántica. Fuller declaraba abiertamente su sexualidad lésbica, una realidad que afirmó Isadora Duncan, rival sobre los escenarios.

Largometraje biográfico

La Bailarina, que es descrita como una película biográfica que engloba los elementos propios del género dramático y musical, obtuvo un total de seis nominaciones a los premios César de 2016. Protagonizada por SoKo y Lily-Rose Depp, 29MasDanza ha elegido el largometraje por su fidelidad a la hora de representar las vivencias de Loie Fuller desde que abandona Nueva York para trasladarse a los cabarets franceses de la Belle Époque. «Lo que hizo Fuller fue introducir a Isadora Duncan en el mundo de la danza cuando llegó a París», comienza Natalia Medina. Uno de los pilares del largometraje es el retrato de la relación entre ambas bailarinas, cuyas similitudes acababan en su afinidad por el baile. «Ambas tenían objetivos diferentes. No quiero hablar de una rivalidad entre dos mujeres que fueron tan importantes en equidad. Esta película está bien documentada, es un viaje interesante para el espectador y la directora, Stéphanie Di Giusto, honra la imagen e importancia de estas artistas. Sin La Bailarina, muchísima gente no podría conocer el trabajo y legado de Loie Fuller ni su aportación», finaliza.