Amancio Prada: «La música es la labranza del arte, lo que le da alas a la poesía»

Amancio Prada (León, 1949) es una leyenda viva de la canción de autor y del filantropismo. Comenzó su carrera en la música con el álbum ‘Vida e Morte’ mientras vivía en Francia y su obra musical tiene una gran impronta literaria. El próximo 14 de septiembre protagoniza el concierto ‘LibreMente’ en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la Fundación Artiphasia le hará entrega de los Premios Aglaya a la Cultura de la Paz.

Hable acerca de su infancia. ¿Guarda usted algún recuerdo que nunca vaya a escapar de su memoria?

Los recuerdos de la infancia son tremendamente importantes porque dicen que ahí está la patria de uno. ¿Qué sucede en el caso de un cantor? Tal vez son aquellas primeras canciones que uno escuchó a su alrededor, cuando tu madre le cantaba a tu hermano alguna nana. También resuenan en mi persona esas estampas de unas vacas que tiraban del arado mientras mi padre cantaba una tonada. Sembraba surcos aquí y allá, como si el trigo fuera un espectáculo del circo romano.

¿Qué significa la música para usted?

La música es la labranza del arte, lo que le da alas a la poesía cada vez que entonas un acorde. La música es un lenguaje universal, algo que hace saltar las lágrimas por pura emoción, dándonos momentos en los que da gusto llorar.

¿Cuáles fueron sus primeros trabajos en la música y cómo recuerda al industria musical de los años 70?

La música me ha sobrevenido durante toda mi vida, ha llovido sobre mí como un regalo de la lluvia alimentando mi vocación. Recuerdo aquel disco que ahora cumple cincuenta años, Vida e Morte. Lo grabé en París, al cabo de vivir allí cuatro o cinco años. A veces pienso que, de no haber estado en España, no sé qué hubiera pasado, si ese disco llegaría a existir siquiera. Si Vida e Morte se lanzó en el año 74, en el 75 ya se encontraba editado en nuestra patria. Ahí me di cuenta de que España me llamaba, de que debía regresar. En España se encuentra mi cultura, mi lengua. Aquí están las raíces de mi canto y también mis alas.

Su trayectoria es muy dilatada, tanto que ha viajado alrededor del planeta. ¿Cuál es el trabajo del que se siente más orgulloso?

De todos. Todos son mis hijos y es extremadamente complicado porque claro, además, la mayoría de mi discografía tiene un carácter y un alto contenido monográfico. Mi segundo álbum, Rosalía de Castro, está dedicado a la figura de la poeta. El tercero, Caravel de caraveles, a temáticas de tradición oral. Otros los centré en San Juan de la Cruz. Después, Federico García Lorca, Agustín García Calvo, Rafael Sánchez Ferlosio y Jorge Manrique. Todos los poetas confluyen en mi canto, en cómo canto. Yo soy lo que canto y, entonces, los poetas, aunque tan distintos y distantes en el tiempo, son afluentes de un mismo caudal que nos alimenta. Ellos nos consuelan poniendo el dedo en la llaga, no para hurgar, sino para tapar las heridas.

En su discografía se encuentra el nombre de poetas como Federico García Lorca o Rosalía de Castro. ¿En qué grado le han marcado estos poetas como artista y como persona?

En todo. Yo canto aquello que siento como propio, como si yo hubiera escrito esos poemas. Así lo siento. Un poeta, en definitiva, tiene valor en la medida en que, expresando lo más íntimo, expresa también lo que es de todos o lo que todos los demás puedan llegar a sentir.

Actualmente vivimos una época para la música donde las plataformas de streaming conducen a que exista una gran cantidad de artistas emergentes y, por lo tanto, una gran oferta de canciones que escuchar. Para usted, ¿los cantautores ofrecen algo que escasea en la música comercial?

Yo no distingo entre la música comercial y la de cantautor. Es la viña del señor, y yo celebro que todas las plataformas reflejen la variedad de estilos, de acentos y de cantos.

El próximo 14 de septiembre dará un concierto en el Auditorio Alfredo Kraus titulado LibreMente. ¿Qué tiene de especial este espectáculo?

Generalmente mis conciertos suelen reflejar ese contenido monográfica. Sin embargo, me siento libre de escoger y de cantar lo que me venga a cuento. Empiezo con un guion, pero, en cuanto canto, me dejo llevar por el impulso, por la interlocución del público, por la emoción. El ámbito en el que transcurre un concierto es a lo que uno aspira a respirar y a cantar libremente.

Además, la Fundación Artisophia le hará entrega de sus premios Aglaya a la Cultura de la Paz. ¿Qué siente al ser galardonado con este premio?

Cada premio es una caricia, porque un premio es la generosidad de los otros cuando reparan en algo que uno ha hecho. Siempre es de agradecer ese aliento, ese ánimo y, en este caso, esa intensidad, porque además me han ofrecido dar un concierto para demostrar lo que hago.