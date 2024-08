Para una crítica de la crítica

A nuestro entender, un buen crítico literario amplía y espolea el sentido de la obra del creador; por el contrario, un mal crítico lo que busca es cerrar escolarmente ese sentido apuntado. Esto sucede en todo ejercicio de enjuiciamiento e interpretación, desde la reseña periodística o el ensayo, hasta la consabida tesis doctoral o el concienzudo estudio académico. Desde el reposado análisis de doscientas páginas de prosa hasta el hallazgo de la lucidez encerrada en catorce versos. Toda crítica es un diálogo interminable entre una obra dada y un lector que se supone a la altura intelectual de lo que ha consumido y de lo que pretende proyectar más allá. Las palabras que siguen a las palabras. Las palabras que enriquecen a las palabras.

Así como la poesía llega a su culminación expresiva hacia 1870, con la segunda fase de la actividad creadora de Stéphane Mallarmé, la novela alcanza esa madurez genérica en Finnegans Wake, publicada por James Joyce en 1939. Tanto Mallarmé como Joyce desembocan en una crisis de lenguaje de la que sus sucesores no se han recuperado aún.

Como ningún artista plástico ha sido el mismo después de que Marcel Duchamp exhibiera en Nueva York a partir de 1913 sus ready-mades, esos botelleros u orinales encontrados por el «pintor» y elevados a categoría de obras maestras en las galerías de su época.

La literatura y el arte como progresos indefinidos alcanzaban, a un mismo tiempo, con las firmas de Mallarmé y Joyce, su techo de incompetencia comunicativa y su esplendor como mundos propios alejados de los materiales de los que se servían tradicionalmente esos lenguajes y de los respectivos códigos acostumbrados. La literatura de la nada como ejercicio intelectual superior.

La poesía, la narrativa, la plástica ya no traducían nada de la esfera de la realidad; ellas aspiraban a ser su propia realidad particular e intransferible.

¿No era ese el viejo propósito, la hermosa conquista tan envidiada, de la actividad musical? No fueron esos los afanes perseguidos con radicalidad por el politonalismo de Stravinski, por los silencios de Eric Satié o el dodecafonismo de Schönberg?

Pero si tanto la poesía como la prosa de ficción obtienen su soberanía como géneros literarios independientes a base de negarnos inteligibilidad, ¿qué objetivos quedaban de ahí en adelante sino el eterno retorno a la fórmula acabada en sí misma?

Es decir, ¿cuántos Finnegans Wake podían escribirse después de Joyce sin caer en la reiteración del fracaso? Y en este momento siempre exigiríamos hacernos una pregunta nunca contestada: ¿Buscó Joyce la incomprensión como estética? Finnegans Wake indagó en la ilegibilidad como la comunicación doméstica entre la hija de Joyce, Lucia, y su padre, había instituido una extrema incapacidad de entenderse entre ambos sin desearlo, una incapacidad impuesta por la enfermedad mental de la hija y la dificultad de aceptar ese mal por parte del padre, quien, sin embargo, nunca dejó de defender el talento excepcional de Lucia.

Tras Mallarmé y Joyce, la literatura volvió al principio, recobró su humildad, aunque sin perder de vista la cima de léxico y de sintaxis puestos en práctica por esos laboratorios de carne y hueso.

Y ahí desembocamos de nuevo, modificando sin cesar viejos registros, volviendo al revés antiguas palabras y frases para llegar a la misma conclusión: nada de lo que digamos sobre el mundo nos permitirá conocer la razón primera y última de nuestra existencia. Todas las palabras y todas las frases irán a parar a la misma playa de la incertidumbre, encallarán en la arena del sinsentido a pesar de tanta charlatanería, de tanta verborrea y de tanto taller de artefactos fonéticos y semánticos.

Sabemos por San Juan que en el principio fue el Verbo y que el Verbo estaba en Dios y era Dios antes de que existiera el cielo y la tierra. Sólo Dios conocía, por tanto, cuál era el fin de ese Verbo, por qué echó mano de él y nos lo dejó luego en préstamo.

Para nosotros, ese Verbo es una herramienta siempre extraña, que usamos para sobrevivir y para entendernos en este mero tránsito por la existencia, pero cuyo objetivo auténtico se nos escapa.

La historia de las palabras y de las tretas gramaticales nunca nos alcanzan para desentrañar nuestras eternas preguntas, las que Thomas Mann se hacía en sus urgentes memorias: «¿Quién soy, de dónde vengo, por qué soy como soy y no puedo hacerme ni querer ser diferente...?».

Seguimos en la duda permanente, en la incertidumbre consuetudinaria. Tras siglos y siglos de amontonamientos de palabras y de modelos de ordenarlas y de desordenarlas.

¿Es la literatura actual más ambiciosa que la urdida por Homero tantos siglos atrás? ¿O por Dante en su centuria? ¿No damos vueltas alrededor del mismo enigma insondable, inalcanzable, fugitivo?

El amor, la muerte, sentirnos útiles a nosotros mismos, a los demás. Apenas un par de cometidos en años y años de afanes y de combates sin resolver.

En eso consiste el mundo; en eso consiste la literatura y el arte: sus correlatos más directos. En crear y en proyectar no se sabe muy bien para qué.

Las palabras facilitan convencionalismos, como el del tiempo. Lo que dejamos atrás, lo que protagonizamos en el instante, lo que esperamos de la vida. Un esfuerzo vano; un perpetuo huir hacia delante. Y esos convencionalismos nos deterioran. No hay palabras para neutralizar el efecto que producen en nuestras mentes inquietas, incapaces de detenerse en una lectura de lo que nos sucede y de lo que nos podrá suceder. Acaso el secreto se halle en vivir el porvenir como si ya fuera pasado: como algo inamovible, inalterable. En palabras de Byung-Chul Han (La crisis de la narración, Herder, 2023): «Ante una circunstancia crítica y delicada la narración ejerce por sí misma un efecto terapéutico, situando temporalmente esa circunstancia en el pasado. Relegada al pasado, ya no afecta al presente».

Somos escritos por Otro; ya fuimos garabateados sobre la hoja de papel de nuestra vida; cualquier tentativa de burlar esos trazos es inútil. Y si llegamos a aceptar esa regla del juego, quizá algo de tranquilidad nos será dispensada. Cesará la ambición de moldearnos a nuestro gusto, a base de nuestras iniciativas que nunca son nuestras al fin y al cabo. El destino, otra convención expresiva.

En el prólogo que el escritor italiano Antonio Tabucchi escribió para la novela del también escritor y diplomático mexicano Sergio Pitol, Tríptico del carnaval (en la edición del Círculo de Lectores, 1999), leemos lo siguiente: «Tal vez no seamos lo que somos, sino lo que la vida nos obliga a ser. O aquello que deseamos ser. La literatura lo ha intuido desde siempre».

Y en páginas siguientes de esa misma obra, pero ahora de la mano del mismo Pitol, nos encontramos con otra reflexión en parecidos términos: «Hay días en que despierto convencido de que cualquier acto realizado en mi vida no ha sido producto de la voluntad, sino de la predeterminación... ¿He sido entonces una figura intercambiable, cuyos deseos, proyectos, sueños, iniciativas no surgían de mí sino me eran expuestos desde el exterior?».

La literatura explora el orden mágico de las palabras para ir más allá en el uso de ese instrumento compartido que es el lenguaje. Es una vuelta de tuerca de ese lenguaje cotidiano para seguir indagando en nuestro ser más recóndito, en esos deseos, proyectos, sueños e iniciativas de los que habla Pitol.

Después de los experimentos de Mallarmé y de Joyce, la literatura ha vuelto a su complicidad con la vida, se ha convertido de nuevo en legible, ha recuperado su vieja simplicidad: la dulce sencillez. Necesitamos de ella para descubrir que nada de lo que nos sucede, sucede por primera vez.

La literatura se parece a la vida porque, tanto las imágenes poéticas como los personajes de la ficción narrativa o los héroes y los antihéroes de la realidad de todos los días, son entes y seres escritos por otros, figuras intercambiables, como también proclama Pitol, movidos por las mismas palabras impotentes. A todos los define por igual el lenguaje.

Lo dijo hace ya bastantes años en Santander el novelista y profesor triestino Claudio Magris con palabras prestadas de un paisano suyo: la vida es siempre original por sí misma y saber contar las cosas que ocurren es más interesante que inventarlas.

Acabo de terminar de leer un trabajo respetable, una suerte de muy ambiciosa biografía de Joseph Conrad escrita por la catedrática de Historia de Harvard, Maya Jasanoff: La guardia del alba. Joseph Conrad en el nacimiento de un mundo global (Penguin Random House, 2024).

Con la lectura plácida de este tipo de ejercicios hermenéuticos uno recupera la ilusión primera de saber que la crítica siempre amplía y espolea con inteligencia y respeto el sentido de la obra de todo creador. La inmersión de Jasanoff en el mundo personal y en el mundo creativo del autor de El corazón de las tinieblas es de tanto calado que uno no sabe a veces dónde están los logros de Conrad, en su gran aventura narrativa, y dónde están los logros de Jasanoff a la hora de dilucidarnos y proyectarnos la imagen de Conrad cien años después de su fallecimiento. La crítica, desde la rigurosa biografía, desde la historia bien contada, asume su responsabilidad de devolvernos una imagen y una valoración de la narrativa conradiana que actualiza todo lo que nos dijeron los personajes del universo literario del autor antes de 1924.

Janasoff cumple lo que Tzvetan Todorov (La literatura en peligro, Galaxia Gutenberg, 2009), exige a la literatura y a la crítica de nuestro tiempo: «¿No nos interesa a nosotros sumarnos también a este punto de vista? ¿Liberar la literatura del corsé asfixiante en el que se la encierra, un corsé de juegos formales, lamentos nihilistas y egocentrismo solipsista? A su vez esto podría arrastrar la crítica hacia horizontes más amplios, sacarla del gueto formalista, que solo interesa a los críticos, y abrirla al gran debate de las ideas, del que participa todo conocimiento del hombre».