Seth lo sabía

Este verano me encontraba con dos colegas, uno ocultista y, el otro, físico e ingeniero de telecomunicaciones, y comentábamos mis últimos estudios sobre «big data» e inteligencia artificial, cuando el ocultista sacó a colación a Jane Roberts y sus materiales de Seth para poner sobre la mesa cómo ya en los años 50 y 60, a la vez que el físico Hugh Everett exponía la tesis de los multiversos para explicar el comportamiento y las matemáticas subatómicas, también Jane Roberts contactaba con una entidad espiritista que le venía a dar una idea del mundo, novedosa para aquella época (no para ahora, que está presente hasta en el mundo de Marvel Studios), según la cual el presente y el alma humana son los puntos de partida para viajar en el tiempo (que no existe linealmente tal y como lo concebimos) y por el espacio (que tampoco es como aparece en nuestra cabeza comiéndose tres dimensiones), formado por multiversos y mundos paralelos entre los que se puede, de alguna forma, viajar. La, para aquel entonces, extensión de conceptos del ente Seth influyó mucho en las concepciones de la New Age, tal y como lo reconocen hoy día varios sociólogos de religiones comparadas y otros sistemas de pensamiento. La cuestión es que el ente Seth se adelantó a conceptos hoy día no solo populares sino que se utilizan para la nueva computación de AI, como ocurre con la computación cuántica, generando una grieta a través de la cual entran formas de pensar del estilo de la caja negra, ya no como en las redes neuronales, sino provenientes de mucho más allá, de lo profundo del universo existente.

Una de las razones que se buscó para explicar los conocimientos expuestos en trance por Jane Roberts, fue el de la criptomnesia. La criptomnesia es un sesgo de memoria que produce un recuerdo, melodía, chiste o nombre, que se recibe por el recordante como por primera vez, cuando que se ha tenido ya contacto anterior con ese recuerdo, aunque se ha olvidado por completo, de forma que el evento sobreviene como ex novo. El origen de la criptomnesia está en el psiquiatra Théodore Flournoy con la médium Hélène Smith y, previamente, con el médium Stainton Moses, en 1874, quienes emitían una información que ya estaba previamente en periódicos de la época, pero que no recordaban haber leído. El psicólogo Carl Gustav Jung publicó un artículo en 1905, Criptomnesia, y retrató cómo había pasado lo mismo con el filósofo Friedrich Nietszche, quien sacó parte de su Así habló Zaratustra de otro texto anterior, no suyo, que había leído a sus 15 años (testificó así su hermana) y olvidado totalmente, incluyendo un relato literal publicado en el libro de un tercero alrededor de 1835, cincuenta años antes de su Así habló Zaratustra. Y el fenómeno se reprodujo de alguna manera en el Manfred de Lord Byron repitiendo al Fausto de Goethe, o en Robert Stevenson memorando inconscientemente a Edgard Allan Poe en su La isla del tesoro, como él mismo confesó años más tarde; como en Umberto Eco, tal y como lo confiesa él mismo acerca de El nombre de la Rosa, en su texto Interpretación y sobreinterpretación.

No hablamos de un burdo plagio como el del presidente Sánchez con su tesis doctoral, sino de un acceso inconsciente y, tal vez, más allá de lo inconsciente, a ciertos datos que pululan a saber cómo en alguna parte o tiempo de manera oculta. Supongamos, pues, que Jane accedió por esas extrañas puertas a un mundo que habla de eso mismo, de los multiversos y su dinámica. Hay una explicación filosófica, debida a David Lewis y Saul Kripke (filósofos lógicos modales, enfrentados) que explica que existen ontológicamente los individuos, pero que las referencias lingüísticas o idiomáticas a los individuos producen mundos posibles con propiedades existenciales distintas (a estos fenómenos se les denominan operadores modales, designadores rígidos, contrapartes, perdurantismo y endurantismo, individuos superpuestos, individuos trans-mundos…). En fin, el realismo modal lo definió David Lewis como resultado de que todos los mundos posibles son tan reales como el mundo real, lo cual retomó posteriormente Markus Gabriel proponiendo los sinnfield o campos de sentido. Lewis propuso, asimismo, el “realismo modal extendido”, que implica que no solo existen ontológicamente los mundos posibles sino también los imposibles, lo que Markus Gabriel repuso con su ejemplo del unicornio, terminando de proponer el Nuevo Realismo. En física cuántica esto se empezó a formalizar con los problemas de la medición, y se atrevió, en 1957, Hugh Everett a describir los multiversos, y propuso una función de onda universal, un universo indeterminado que se determina cuando, por ejemplo, un observador mide el spin de una partícula, que puede ser “hacia arriba” o “hacia abajo”, y en el momento de medirlo se divide el universo en dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, siguiendo la realidad perceptible colapsada en el estado advertido en la medición. No ha podido mejorarse esta propuesta, que coincide con los enormes rollos lógico-filosóficos de David Lewis o Saul Kripke, por no hablar de lo que pasa en matemáticas, donde también se ha captado, desde Goedel, que hay grietas inapalabrables en el universo. De aquí se ha saltado a la tesis de las Mentes Múltiples, que no son los mundos los que se ramifican sino la mente del observador la que se ramifica (Albert y Loewer, en 1988). Y al final les ha dado por el suicidio cuántico, un experimento mental. El biógrafo de Hugh Everett, Eugene Shikhovtsev, escribe que «Everett creía firmemente que su teoría de los muchos mundos le garantizaba la inmortalidad: su conciencia, argumentaba, está obligada en cada ramificación a seguir cualquier camino que no conduzca a la muerte». Y otro biógrafo suyo, Peter Byrne, también comenta que Everett discutió en privado sobre el suicidio cuántico, jugar a la ruleta rusa y quedar en el mundo en el que está la rama ganadora. Hans Moravec en 1987, Dieter Zeh en los noventa, Max Tegmark en 1998, y el propio David Lewis en 2001, cuatro meses antes de fallecer, han comentado el suicidio cuántico, del que no se puede escapar sino con la tesis de los Muchos Mundos, de los Multiversos. Pues bien, al final vi que el físico teórico y el ocultista, ambos amigos, estaban a la par en ese nivel de imaginación donde unos, los físicos, sostienen que la teoría ekpirótica hipotetiza que el origen del universo observable ocurrió cuando dos branas paralelas chocaron, mientras que los canalizadores de Seth parecen, de verdad, ser el origen de todas estas teorías que, de una manera u otra, terminan coincidiendo con la matemática profunda. Físicos y ocultistas ya se dan la mano, y yo, filósofo, en medio, mirándolos de reojo.