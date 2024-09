El fuego de la artista Celeste González llega a la galería Saro León de la capital grancanaria

—Muchas veces me pregunto por qué sigo haciendo lo que hago.

—¿Y te respondes?

—No. La pregunta me lleva a otra pregunta. Si no hiciera lo que hago, ¿qué hago?

La bailarina y artista multidisciplinar Celeste González Santana a veces piensa que ya no tiene nada que contar. Pero el fuego siempre vuelve, igual que las ganas de sucumbir en él, de volcarse de lleno en un proceso creativo que luego se pueda ver materializado sobre las tablas de un teatro o entre las paredes de una galería de arte. Esto es lo que va a suceder los próximos 6 y 7 de septiembre a las 20.00 horas en la Galería Saro León de la capital grancanaria.

La performance Celeste en llamas se va a hacer con el espacio, con el tiempo, con el cuerpo de la artista y con la atención del público en una acción en la que están presentes la frustración, los límites, la edad, la imposibilidad o el humor, este último una constante en las obras de González. Esta no es su pieza más personal porque realmente todas lo son. Pero sí que ha conseguido hacer implosionar a la artista: «Es un trabajo que me ha hecho arder de alguna forma», admite de camino a la playa bajo la panza de burro que en estos últimos días de agosto insiste en quedarse en la ciudad.

«Siempre que se hace una pieza, se habla de una misma. Es algo muy personal. Lo que pasa es que en Celeste en llamas me dejo llevar bastante a los límites de mí misma, de mi cuerpo, de los cambios de mi cuerpo. Me dejé arrastrar por todo esto con todas sus consecuencias», describe la artista.

Repitiendo con Saro

Esta no es la primera vez que González lleva uno de sus trabajos a la Galería Saro León. Ya lo hizo con la pieza escénica Wakefiled Poole: Visiones y revisiones -Premio de la Crítica de Cataluña en el año 2015-, en la que relacionaba el porno con el ballet. Formada en danza académica en Las Palmas, Madrid y Zaragoza, González se dedicó a esta disciplina artística entre 1980 y 1992, recorriendo escenarios de diversas partes del mundo, trabajando como intérprete en las compañías de danza Ballet de Zaragoza, Ballet Royal de Wallonie (Bélgica) y en el Ballet Nacional de España.

Fue a partir de 1993 cuando empezó a realizar sus propios trabajos, en los que se alejó todo lo que pudo del lenguaje académico. «Intento huir de lo políticamente correcto. Prefiero cuestionar y que el público saque sus propias conclusiones, sus impresiones o sus incógnitas», aclara la artista.

Y esta línea es la que también sigue en la performance que la semana que viene verá la luz, pieza escénica que se estrenó el 16 de diciembre en el Teatro Réplica de Madrid -equipo que también la produjo- y que González va a adaptar al espacio de Saro León a lo largo de cuatro días (de lunes a jueves) en los que va a hacer una residencia artística en la galería.

«Empecé a trabajar Celeste en llamas y lo presenté como pieza escénica. Es un solo autobiográfico, entre comillas. El título ya dice bastante. En la galería voy a hacer la pieza más performativa, usando los elementos más tradicionales, entre comillas, de la performance: espacio, tiempo, cuerpo, relación del artista con el público… Es más instalativa que escénica», describe.

Primero el título

Por otro lado, el proceso creativo de esta obra ha sido distinto a todos los demás por un detalle: es la primera vez que la artista empieza por el título. La semilla fueron esas tres palabras: Celeste en llamas. «Los títulos habían salido siempre al final del proceso, como ocurrió en el proyecto anterior, Ningún hombre me llevará a la cumbre. Pero aquí lo primero que me vino fue el nombre y a partir de ahí empecé a trabajar la pieza. Celeste en llamas es muy gráfico. Al ser la primera vez que lo hago así, el título me condicionó muchísimo».

Pero en ningún momento se planteó cambiarlo. Las tres palabras fueron faro para llegar al resultado final. «Me dejé llevar, me dejé arder. Y quemarme, literal. Bueno, literal no, metafóricamente, quiero decir», relata la artista entre risas. «Sí que hubo un arder en la pieza, una especie de destripamiento, por llamarlo de alguna forma. Es un trabajo muy personal. Aparecen muchas cosas. Lo describiría como…». González duda. «No me gusta desvelar cosas de la pieza», añade finalmente.

El mundo audiovisual

Además de acumular una larga trayectoria en las artes escénicas, la artista multidisciplinar lleva cuatro años volcada en el mundo audiovisual. Prueba de ello son cortos como Lapas y Viejas, realizado junto a Daniasa Curbelo, o su reciente participación en el tercer capítulo de la serie Weiss y Morales que ha estado durante varios meses rodándose en Gran Canaria con el actor Miguel Ángel Silvestre como protagonista.

«Me está resultando muy estimulante. Era un medio que yo desconocía. Siempre he hecho artes escénicas, desde que empecé bailando, luego teatro… Siempre he estado más en la escena. Hacer audiovisual, además de un reto, me resulta muy atractivo, es una de las cosas que me hacen seguir», concluye la artista.