Piedra Pómez, risas en cada comida....de coco

El dúo de humoristas Piedra Pómez ha reivindicado el humor y las risas como una medicina que produce claros beneficios para la salud y que deberían recetar los facultativos de la Seguridad Social. «Ríase tres veces al día antes de cada comida, sobre todo de coco», señaló Paco Santana nada más iniciar la presentación de su espectáculo ¡Cuánto cuento!, que junto a Gregorio Figueras, representará este sábado, 4 de enero, a las 19.30 horas, en el teatro Cuyás.

Asistir a una presentación de Piedra Pómez es, de por sí, un reto desternillante para cualquiera, ya que la agilidad y capacidad de improvisación de ambos artistas sobre cualquier tema de actualidad que se les ponga por delante resulta prodigiosa. Y requiere, por tanto, como sus mismos espectáculos, una total concentración por parte del oyente.

Ambos humoristas llevaron este montaje como ensayo previo al Teatro Leal de Tenerife, y ocurre en su 37º aniversario, ya que Piedra Pómez se estrenó en el 87. «Nos retiraremos cuando nadie nos conozca, como dijo Groucho Marx», afirmaron. Aquí hablarán de física cuántica, «pero hemos descubierto una física cuéntica», como la metroguagua, y «humor para-lelos», con los que «vamos a explicar la realidad de algunas cosas en el ideario cuéntico, la parte que no se cuenta de los cuentos», añadió Figueras.

Entre esas historias estará «el cuento de Blancanieves con el mundo de los enanos y la nanotecnología», pero «como son siete, y algunos han crecido, ya se han jodido», aseguró Santana. «Yo encarno a Blancanieves, y la encarno viva». Pero también estarán personajes como «El gato con pota que fabrica mermelada». Figueras señaló que «no podemos hacer un espectáculo para niños, aunque hay niños tan adelantados a su época que no han nacido todavía». Y «una vez nos contrataron para alguno y nos tuvimos que ir porque se reían al vernos como tías».

Inteligencia artificial

También estará la inteligencia artificial «que no es tan inteligente porque yo he tenido discusiones con el chatgpt». Ambos humoristas reconocieron que «nos nutrimos de la realidad, pero en base a un discurso que ya existe y le vamos dando la vuelta». Así, «el bosque pasa a ser un parque natural, el bosque del Bosco» con la bruja como leiv-motiv de las historias con lo que «la bruja es la brújula».

Piedra Pómez también criticaron las nuevas degeneraciones del humor y más concretamente el de la Televisión Canaria. Y en este punto los dos se pusieron serios. «El humor no puede ser que yo me ponga a dar gritos», señalaron. «Si tú al público le das un humor basado en lo fácil, se puede reír, pero también hay un público más exigente. Si lo acostumbras a comer hamburguesas y comida basura comerá comida basura y engordará y te irá a ver porque lo harás dependiente de eso». Por desgracia eso es algo que sucede en Canarias con un único canal de televisión que es público y que solo sigue una línea de conducta como sucedió en el programa especial de Fin de año.

«Tienes que ofrecer al público cosas de calidad. El humor engancha, pero no puedes promocionar el encefalogranismo plano desde algunos responsables la canariedad y la sensiblería». Algo que se tiene que estar haciendo artificialmente «porque nosotros no tenemos un nacionalismo arrebatador como en otros sitios». En este sentido, denunciaron que el contenido canario siempre sea folclore, cuando hay contenidos históricos y lingüísticos que igualmente se deberían fomentar y «lo que no puede ser es vestirte siempre de mago en el Día de Canarias». Santana recordó que «todos los programas hablan del sentimentalismo y la sensiblería que nos une a los canarios, pero el folclore lo siguen los folclóricos al igual que las murgas las siguen los murgueros, hay un montaje sociopolítico detrás de todo esto». Y aquí Figueras añadió que «si no hay cultura pocas realidades se pueden conocer. Y la cultura es la capacidad de decir las cosas que pasan».

Según Santana, el partido que está gobernando es dueño de lo que se dice. «Usted es un administrador de lo que se está emitiendo y no puede haber temas que no se toquen porque a usted no le conviene. Está ostentando un cargo público Y no puede ser que te llamen las productoras para decirte qué temas tocar y cuáles no». Por otro lado, poco dice de la inteligencia de un humorista si soslaya la realidad «cuando están cayendo bombas por todos lados».