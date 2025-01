Juan E. Correa plantea medidas para potenciar el arte de Gran Canaria

El escultor grancanario Juan E. Correa propone una serie de medidas para potenciar el arte grancanario entre las que se encuentra la creación de una Semana de las Artes Plásticas con el título Paisajes encontrados (Experiencias de un recorrido) «porque la situación del tejido del arte en el Archipiélago está en un lugar complicado».

Según Correa, desde la crisis del 2009, se ha hecho creer que el consumo del arte no es necesario poniendo en riesgo a los creadores grancanarios. «Siendo críticos con nosotros mismo, hay que decir que nos hemos conformado con las limosnas procedentes de las ayudas que lo único que consiguen es debilitar más si cabe nuestro papel dentro de la sociedad», asegura el artista. «Los artistas de hoy viven con subvenciones o adquisiciones de obras que no resuelven el problema ya que esos beneficios tienes que reinvertirlo en la producción que estás generando. Pero nuestra profesión, dentro de un sector minoritario, tiene la responsabilidad de mostrar a la sociedad la reflexión sobre el pensamiento». y, por eso mismo, «necesitamos reinsertar el arte en la sociedad de Gran Canaria y hay que crear un mercado».

Para ello Correa plantea una serie de propuestas que ya propuso en un pleno del cabildo de Gran Canaria la pasada semana. La primera sería incentivar el consumo del arte. «Hay que potenciar la adquisición de obras a los artistas con beneficios fiscales para sus compradores», asegura. «Incentivar el mercado ya que sin esto es imposible crear profesionales y recuperar el coleccionismo privado». De este modo, las propias galerías de las Islas se sumarían «a crear nuevos artistas profesionales porque es esencial que el artia pueda tener una carrera prolongada en el tiempo». Y sería importante «poder introducir en la RIC el arte».

Necesario

La segunda propuesta consistiría en «preguntarnos para que sirve el arte a estas alturas». y para ello será necesario «introducir un antídoto que nos recuerde que si no tenemos ideas no podremos avanzar hacia un futuro». Si algo no está funcionando no sigamos caminando en la misma dirección. «Estoy convencido que los museos de arte son necesarios pero no suficientes. Debemos de traspasar los límites». Correa propone por eso mismo la creación de la Semana de las Artes Plásticas con el título de Paisajes encontrados (Experiencias de un recorrido). «Se trata de detectar una serie de puntos calientes o estratégicos en el espacio público para hacer intervenciones específicas por artistas ya sea de manera individual o colectiva», señala. Y para ello resulta necesario «crear distintos proyectos donde la ciudad se convierta en un espacio laboratorio acercando el arte a los grancanarios».

Por otro lado, el artista subraya que hay que vincular a las galerías de arte profesionales y al sector inmobiliario para reconstruir un nuevo tejido que potencie el valor de nuestra tierra. «Gran Canaria tiene un potencial maravilloso donde cualquier temática que queramos escoger , ya sea litoral, contornos, alisios, salitre, volcán u otros que se suman a definir nuestro paisaje, pueden ser los distintos temas que unifiquen las intervenciones». Correa propone que «creemos un proyecto común que hará que Gran Canaria se convierta en un referente nacional e internacional. Conectemos el turismo con el arte, con la ciudad con los municipios». Y, a continuación, «rotemos cada año para llevar la semana de la Artes Plásticas a distintos rincones de la isla para que desde Telde, Agüimes, Santa LucÍa o Tejeda hablemos del arte contemporáneo». Correa sueña con una Gran Canaria donde los sentidos se encienden a través del arte envuelto en su paisaje.

Finalmente, el tercer punto sería la visibilidad. En este punto, el artista afirma que la posventa de cada proyecto es esencial que se trabaje paralelamente para traspasar nuestras fronteras. «Nuestro proyecto se extenderá por el mundo en la medida que seamos capaces de ser visibles».