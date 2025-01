‘El cabaret de los hombres perdidos’, una relectura de Clapso nunca antes vista en las Islas Canarias

Un antro de trasnochados también puede ser un lugar seguro. Para Dicky fue así: huía de un grupo de hombres que quería matarle a golpes por ser inmigrante y acabó de manera fortuita en El Cabaret de los hombres perdidos.

'El cabaret de los hombres perdidos' / lp/dlp

La coproducción musical entre el espacio cultural valenciano La Rambleta junto a La Querente, Servicios Artísticos Insulares (SAI) y la compañía canaria Clapso aúpa esta propuesta de montajes para adultos sobre las tablas del Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro Leal de La Laguna. El musical de culto de origen francés y diana de éxito en los Premios Molière en 2007 se tradujo en varios idiomas y se ha representado en ciudades como Viena, Varsovia, Buenos Aires, Liege; también giró en 2016 por 40 ciudades de España, pero mantuvo fuera del programa los recintos escénicos del Archipiélago.

«Bienvenidos, no hay sitio peor, avisados están, no reclamen y digan después que se quieren marchar», advertían entonces al unísono los tres animales fantásticos de la nocturnidad que asoman en el primer acto del musical. La fauna del decadente cabaret presenta al espectador a un tatuador homosexual, una mujer transexual llamada Lullaby y un hombre con aspecto canallesco que aparece ante Dicky como su Destino. Como en El cuento de navidad de Charles Dickens, el joven que aspira en sueños a ser cantante de cabaré podrá asomarse al futuro por una noche y descubrir cuáles son los pasajes de su vida que están aún por escribirse. ¿Quién no querría leer los últimos capítulos de su historia?

La drag queen Supremme de Luxe / lp/dlp

El musical de culto contemporáneo está protagonizado por Cayetano Fernández (Camilo Superstar), Leo Rivera (Siete vidas, Sin tetas no hay paraíso), la drag queen Supremme de Luxe (Tu cara me suena, Reinas al rescate) y Armando Pita (Amar es para siempre, Cuéntame cómo pasó), titulares en este espectáculo que trata de «perturbar los pensamientos del espectador».

Las entradas para este espectáculo adulto permanecerán en la cartelera navideña del Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro Leal de La Laguna. El espectáculo dirigido por Israel Reyes aterrizará en Gran Canaria los próximos 17, 18, 19, 24 y 25 de enero, para continuar su gira por Tenerife mediante un pase único el día 26. Ya están a la venta tanto en la propia taquilla del teatro que abre de martes a sábado en horario de 11.00 a 13.00 horas, como en la web.

Relectura canaria

La dirección del show musical corre a cargo del creador de espectáculos canario Israel Reyes, que además de ejercer en la actualidad como director escénico de Clapso Producciones, ostentó durante 18 años su puesto como principal la mente creativa en la dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

En 2016 La Rambleta adaptó en español este musical inspirado en una de las obras maestras de Dickens, y nueve años más tarde, el dramaturgo isleño la recupera y presenta «en casa». «Este texto tiene mucho que ver con el teatro que yo hago. En Clapso hemos puesto en pie montajes que mezclan música con temas de actualidad que están en los márgenes de lo convencional», desliza Israel Reyes.

La buena acogida del espectáculo le vale para que se le haya definido como «una de las propuestas más refrescantes de la temporada de teatro 2025». «La Rambleta tiene 700 localidades y en cada una de las ocho funciones vendimos una media de 500», reseña Reyes sobre el primer recorrido del montaje por Valencia, liquidado ayer con la representación de su última sesión.

El director canario estructura en esta adaptación un empaque engrandecido del cabaret original, mediante una escenografía más voluminosa, así como un «giro sonoro» para lograr plasmarr un apartado musical más completo. El trío de jazz conformado por el pianista Sergio Alonso, el batería Héctor Salazar y el contrabajista Tana Santana, cumple con las directrices del músico y compositor Germán Arias, que firma tanto la dirección musical como los arreglos.

Por su parte, Juan Sebastián Domínguez, figura como responsable del diseño de la escenografía e Himar Santana en el diseño de la iluminación.

Ideada en Francia

Escrita por los franceses Cristian Siméon y Patrick Laviosa, El cabaret de los hombres perdidos se estrenó en el Teatro du Rond-Point de París en 2006. El éxito de la obra no se quedó en la ciudad de las luces, sino que rápidamente se adaptó por la directora Lía Jelín, quien llevó la historia de Dicky a Latinoamérica. Concretamente en Argentina, donde consiguió nada menos que seis premios Hugo. En el texto original, Dicky es un inmigrante argentino que buscaba en Europa una vida mejor.

En el local imaginario de Chueca bautizado como Destino Club «la única compañía que se persigue es la de los tragos de una última copa». «La trama tiene mucho que ver con la esencia del cabaret, de mucha tragedia y comedia. Todo parte del drama de Dicky, un inmigrante que tiene que vender su cuerpo para cambiar su vida», alega el director sobre estos «ingredientes» del musical que confiesa no haber encontrado en otros textos.

La fórmula que Dickens usa en el Cuento de navidad, se repite con Dicky, un inmigrante marroquí que afronta grandes dificultades personales y a quien se le aparece su destino para desvelarle cómo será su futuro. Aunque al final se deja claro que el destino se lo marca uno mismo, tras «haber perdido la dignidad» en el proceso.

El cabaret de los hombres perdidos adscribe su narrativa a un vínculo sólido con la realidad. Las fórmulas que propone para contar la historia de Dicky y su entorno están llenas de humor, música y espectáculo, pero no por ello dejan de resonar con temas profundos que ocurren fuera de la ficción.

Sus conflictos, decisiones y emociones, aunque narrados de forma dinámica y entretenida, no pierden verosimilitud ni se alejan de las complejidades de la vida real. Y esto se plantea como una fórmula para a medio camino del escapismo de una desagradable de la realidad, pero al mismo tiempo reflexiva. «En la calle está la cruda realidad. La historia de Dicky es la vida de esos chavales que están en la calle. Nosotros no ahondamos en eso, pero es el origen del conflicto. Es por eso por lo que el teatro sigue vigente: porque es un espejo de la sociedad», defiende el autor.

El mundo de lo cabaretero cautiva especialmente la mirada de los creadores isleños. A partir de una prometedora puesta en escena lúgubre y oscura, llena de matices y de profundidad emocional. «El cabaret siempre partió de lo oscuro, el drama, la guerra y la ocultación de la identidad sexual, de los márgenes de lo legal e ilegal», reconoce el autor de la adaptación.

Coproducido por La Rambleta junto a Laquerente, SAI y Clapso, contando con el patrocinio de lnstituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias (ICDC), El cabaret de los hombres perdidos, promete convertirse en una de las más refrescantes y transgresoras propuestas de la temporada teatral española de 2025, tras su estreno absoluto en La Rambleta de Valencia.

A partir de una visión pegada a la actualidad y al presente distópico, Dicky sueña con ser cantante en el seno del cabaret canalla donde tanto sirven un whisky como tatúan u ofrecen el futuro en bandeja a los variopintos parroquianos que lo frecuentan en sus turbulentas noches, y donde lo real y lo onírico los enfrenta cara a cara con su destino.

Los tatuajes se integran en la obra como «un personaje más», según desvela Reyes.

En El cabaret de los hombres perdidos siempre aguarda el destino con uno o más caminos a elegir a la hora de mitigar las derrotas de la vida. Cuando creamos que todo ha concluido siempre quedará abierto en la noche el luminoso de un lugar al que acudir, El cabaret de los hombres perdidos. Cada canción que se interpreta en directo en el musical permite retratar sin tabúes las emociones que viven los personajes y a la vez inquietar y sacudir las conciencias de los espectadores, jugando con lo onírico, el dolor y la esperanza en un ambiente tan sombrío como encantador.

El montaje, que entrelaza tragedia, esperanza y surrealismo, cumple en su regreso a España. Esta supone una oportunidad ideal para que nuevos públicos descubran o redescubran esta pieza magistral creada por Christian Simeón y Patrick Laviosa. Tras su estreno en el Teatro Guiniguada y el Teatro Leal el musical proseguirá su gira por distintos teatros de España. n