Muere el periodista Pepe Alemán, Premio Canarias de Comunicación 2023

El mundo del periodismo canario está de luto. Hoy se ha apagado la voz y la pluma del periodista José A. Alemán -más conocido como Pepe Alemán- que ha fallecido a sus 83 años de edad, cifra que cumplió el pasado mes de noviembre.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria -la misma ciudad que lo ha visto irse- en 1941, Alemán es considerado uno de los periodistas más prestigiosos del panorama isleño. En una de las últimas entrevista concedida a este periódico, en mayo de 2023, no faltaron las risas y la atención a las preocupaciones de la gente, rasgos que ya irán ligados para siempre a su nombre gracias a la labor incansable que realizó durante tantos años en diferentes medios de comunicación.

Siempre con consejos para los periodistas más jóvenes, no dudaba en bromear al respecto: "El consejo era decirle: mira, ve al redactor jefe y dale una trompada, un cachetón, vaya. Pero bueno, eso era broma, claro. Nadie se atrevía".

Con este desparpajo risueño, Alemán también era capaz de imponerse cuando hacía falta, defendiendo un periodismo que hoy en día escasea, ese que mira al otro y busca un entendimiento sincero y genuino. Sin olvidar nunca que este "es un oficio cualquiera", como él mismo lo definía.

"Lo que hay que estar es siempre atento a lo que se dice, a lo que se comenta, oyendo a la gente, a los amigos, a la gente con la que te relacionas. Y de ahí sacas los temas. Y las preocupaciones, sobre todo, lo que preocupa a la gente. Esto es lo que había que hacer. Y, por supuesto, apoyar a la gente que vale, a los artistas, escritores, gente que anda por ahí pululando, que no saben donde echarse", defendía en mayo de 2023.

Con esta filosofía, que se fue puliendo a lo largo de los años, pasó por la redacción de LA PROVINCIA, después de dejar la carrera de Derecho que no estaba disfrutando. Su pasión estaba escondida en el jaleo de una redacción. Tras hablar con el que era por aquel entonces el Consejero Delegado de Editorial Prensa Canaria, Tomás Hernández Pulido, entró en el periódico que plagaba sus memorias de infancia.

"LA PROVINCIA la recuerdo yo de jovencillo, de niño incluso, porque salió por primera vez el primero de mayo de 1911. Imagínate. Aquí estábamos ya en la década de los 60. Y me gustó la idea de que fuera un periódico antiguo y bueno, empecé a meterme por ahí, a ver qué pasaba. Entonces entré en Prensa Canaria y estuve de corrector de pruebas del Diario de Las Palmas por un tiempo. Hasta que por fin ya me subieron a la redacción del Diario, estuve una temporada y del Diario me pasaron a LA PROVINCIA", rememoraba con cariño Alemán.

Una trayectoria incansable

"Fue uno de los mejores periodistas de Canarias que enseñó a jóvenes y puretas no solo la coherencia del buen periodismo sino, más importante, lo que es el compromiso y el respeto a los lectores. Aunque su carácter 'especial' lo llevó a enfrentamientos con la clase política de uno y otro signo, nadie, ninguno, puede poner en duda su honestidad y sus valores. Qué pena", ha indicado al conocer la noticia del fallecimiento de Alemán su amiga y también periodista, Herminia Fajardo.

El periodista canario se centró sobre todo en la información política, económica y cultural, sin esconder nunca su defensa de la democracia y de las libertades en la etapa de la dictadura, durante la que ya ejercía. Pasó también por el suplemento humorístico El Conduto (1969-1971), donde dejó su huella, además de por la página semanal Mundo Canario de este periódico o el programa Tagoror de Radio Popular, del que fue creador. En LA PROVINCIA también llevó una página sobre actualidad socioeconómica titulada Una semana menos en Canariasentre 1986 y 1987.

Por otro lado, desarrolló una faceta de escritor que se ve reflejada en la publicación de cuentos que hizo a lo largo del tiempo en distintas cabeceras periodísticas del Archipiélago. También tuvo una etapa en el periódico Canarias7, que concluyó en 1998, y de 1991 a 1994 llevó el peso de una página de análisis político en el Diario de Las Palmas.

Entre sus colaboraciones más recientes destacan la que tenía con el digital Canarias Ahora, con canales como Vidas ejemplares, así como su participación en el semanario lanzaroteño Lancelot o en la emisora Radio Atalaya.

De su bibliografía, destacan libros como el ensayo Canarias hoy (1977), Historia de Canarias (junto a otros autores, 1979) y Canarias a lo claro (1980). También participó en la antología Cuentos canarios contemporáneos (1989) y escribió la novela La quimera del islo (1986). Además, publicó Las Palmas es así (1987), Crónica para cuasi cuarentones (1989), Guía de Las Palmas (1991), Guía de la identidad de Las Palmas de Gran Canaria (1991) y El recetario. Cuento largo (1995), junto con el reportaje histórico El primer pleito insular (2000).

Como muestra esta extensa lista de obras y publicaciones, la historia del Archipiélago ocupó gran parte de sus labores de investigación y especialización como periodista. Así lo reflejan, con pena y cariño, las palabras de su amigo, el periodista Luis Socorro: "Fue mi amigo en los buenos y malos ratos, profesionalmente le admiraba", ha empezado recordando. "Fue un maestro para mí en el análisis político y social de Canarias y de España, aprendí y me apoyé en él en mis inseguridades y crisis profesionales, siempre me aconsejó, guio y defendió en los malos tiempos, que los hubo. La historia de los pleitos insulares, del realismo mágico también en estas Islas, la decadencia y la corrupción de los señores de cada lugar, en cada partido o institución, eran analizadas por su modo de ver y manera", añadió recordando, al igual que Fajardo, el lado más combativo e inconformista de Alemán que, junto a su socarronería y buen humor, dejan un dulce recuerdo de este periodista que ha sido mentor, amigo y compañero de tantos y tantas que ya lo echan de menos.