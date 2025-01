Son dos cuidados volúmenes que reúnen toda la obra narrativa de Claudio de la Torre y que forman grupo con otros tres dedicados al teatro del autor, al cuidado de Jorge Rodríguez Padrón. La importancia de la obra reunida en los cinco tomos y la brillantez de los prólogos de los dos editores, impiden que esta nota, sujeta a limitaciones espaciales, los trate con la extensión que merecen.

Tendremos que dejar para otra ocasión los tres volúmenes del teatro y el magnífico estudio de Rodríguez Padrón que los acompaña. Me conformo en este momento en hablarles de los volúmenes dedicados a la narrativa. Agrupan once libros, que van desde los relatos a las novelas conocidas. Acompañados por el, insisto, imprescindible estudio de Perdomo, constituyen una estupenda manera de adentrarse en la obra de uno de los autores más preclaros de nuestra tierra y de los más ignorados.

Tanta es la ignorancia de su obra que, cuando la reciente pandemia pocos o casi nadie nos acordamos de Verano de Juan el chino. Hubo quién rememoró a Camus y su La Peste, a Defoe y su Año de la peste, haciendo alarde de cultura foránea e ignorancia de la propia. Pues Verano de Juan el Chino, a la que hemos vuelto gracias a esta edición, se ha ido significando para nosotros en una novela de enorme magnitud, una que cada vez que tornamos a ella, y la conocimos por primera vez en una edición de La revista de occidente, nos brinda cosas nuevas sobre las que reflexionar. En su aparente sencillez, en palabras de Perdomo, va escondiendo diferentes capas que hacen que cada lectura nos parezca nueva y, a la vez, nos recuerde las anteriores.

Podemos verla como novela histórica, pues lo relatado sucedió realmente. La espantosa y mortal epidemia de 1851 que significó el aislamiento por las armas de la ciudad respecto al resto de las poblaciones de la isla y de la propia isla con relación al resto del Archipiélago.

O leerla como un alegato contra la sociedad isleña, su inmovilismo y la codicia de los ricos: «Había demasiados pobres en la ciudad. Los ricos no habían querido desprenderse de sus riquezas y la consecuencia era la pobreza general. (…)Había que empezar de nuevo. Muertos los ricos, a los que Dios había castigado, o fugitivos por esos campos, que venía a ser lo mismo en cuanto al resultado, la ciudad quedaba en manos de los pobres». El autor describe la debacle social. Los ricos abandonan a los suyos. Padres a hijos, esposas a esposos, hermanos a hermanos, novias y novios… Todos se lanzan a la lejanía de la campiña, buscando alejarse de la mortífera enfermedad.

Las normas sociales se ven quebrantadas, ahora son los pobres, que no tienen a dónde ir, los que deambulan por las vacías calles y gritan el espeluznante «¡Saquen sus muertos! ¡Saquen sus muertos!» con el que se abre la novela. Y anuncia por boca del capataz un cambio a mejor, incluso en la tenencia del agua, o en la boca de Juan un cambio más brusco, más rupturista con el pasado. Un preludio de ese cambio son los amores de Juan el Chino, un vagabundo, un paria, con la señorita Isabel, perteneciente a la clase alta, que ha perdido a toda su familia más allegada y ha sido aislada, repudiada por novio, parientes y amigos, condenada al aislamiento.

Dos posturas ante la crisis. La búsqueda de una salida negociada, suave, y la de pretensión de una ruptura con lo anterior, la llamada a construir otra sociedad, con otras normas, otras costumbres, más igualitarias, más humanas. Piensen ustedes que esto lo publica de la Torre en el año 1971, con el dictador matando a gusto desde El Pardo.

Al final la ruptura no se produce. Los amores de Juan fracasarán: «Y la ciudad volvió poco a poco a la vida normal. Fonseca fue confirmado por el nuevo alcalde en su cargo de capataz de las obras municipales. Le ofreció a Juan trabajo de jornalero. No estaban en sus manos otros nombramientos. Pero Juan no aceptó. Puesto a elegir, prefirió su independencia de vagabundo. La epidemia del cólera fue tema de conversación durante algún tiempo. Después, todo se olvidó».

Recuerden como se nos decía en todas las tertulias que saldríamos mejores del confinamiento, cambiados para mejor. Como si De la Torre hubiese adelantado lo que nos pasaría con el Covid. Por eso y otros muchos motivos, volvemos a este autor y agradecemos al Cabildo y sus encargados de edición que lo recuperen. ◼