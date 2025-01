'Caminar': las historias de una chica europea y una joven africana que se entrelazan en un futuro distópico

A veces la mejor forma de afrontar los miedos, por paradójico que pueda sonar, es materializarlos, sacarlos de dentro como si fueran un quiste y darles forma con mimo y reposo para que cuando estén dentro de nuevo no se sientan como una mancha inefable, intangible y oscura. Ponerles cara.

Así lo ha hecho la escritora afincada en Canarias Raquel Quirós, que ha convertido sus temores en la novela Caminar que el próximo 13 de febrero presenta en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria a las 18.30 horas. Una historia ambientada en un futuro distópico en el que el planeta tiene que hacer frente a las catástrofes que ahora solo se intuyen; un relato en el que se narran los desafíos de Gara, una chica europea, y Kiara, una joven africana, sus dos protagonistas, que tienen en común esa búsqueda de su lugar en el mundo, dos personas “que están en movimiento, en ese despertar, en ese viaje transformador”, tal y como explica Quirós.

Gara está más inspirada en ella misma: son sus propias vivencias y viajes los que nutren la personalidad y el devenir de este personaje que vive “acomodada en una realidad inorgánica y controlada”, en palabras de la autora, y que tiene que salir de esta zona de confort para recorrer los últimos remanentes de la selva amazónica, los arrecifes caribeños y los pueblos nómadas.

Por otro lado, está Kiara, más joven pero quizá más madura que Gara por las situaciones a las que ha tenido que hacer frente en su trayectoria vital marcada por la guerra y la hambruna. Ella iniciará su viaje movida por la responsabilidad y la necesidad de cuidar de lo que queda de su familia, para lo que tendrá que atravesar un continente devastado.

Testimonios reales

“La parte de la protagonista europea está más basada en mis experiencias personales vividas a lo largo de mis viajes. Para la parte de la protagonista africana, en la que cojeaba mucho más, he necesitado irme a testimonios reales, leídos en revistas, o al testimonio que me ha dado una amiga migrante en la que he basado la mayor parte de la historia de este segundo personaje. Ella me iba a escribiendo cómo fue su experiencia y su viaje y yo he sido fiel en utilizar la historia, la he adaptado a la trama y al futuro distópico de la novela”, indica Quirós haciendo alusión al proceso de investigación y documentación que ha llevado a cabo para escribir Caminar.

Veterinaria de formación, Quirós lleva escribiendo cuentos y relatos desde bien pequeña. Con 8 o 9 años los hacía para sus primos y así sacaba su parte más artística y creativa, como cuando más adelante, de jovencita, daba forma a sus reflexiones e inquietudes con la palabra escrita como aliada y vehículo principal.

El momento de darle forma -por fin- a una novela le llegó después de terminar la tesis doctoral, tras un año complicado de agobios y estrés. Fue durante esos instantes de pausa cuando la escritura pausada encontró un hueco para hacerse paso extendiendo sus raíces por la tierra fértil de la pulsión creativa.

Con el objetivo de escribir media página al día, Caminar fue haciéndose a sí misma a través de las manos de Quirós, que a medida que veía como la historia se volvía sólida, más se motivaba para seguir avanzando en la trama.

Así, el libro es un reflejo de ese pesimismo que a veces se apodera de la autora, una sensación que le llega "al observar a esos niños cada vez más adictos a la tecnología, cómo se han perdido muchas costumbres que considero muy valiosas, al ver que la gente cada vez lee menos y está en una espiral de estrés, de producción y consumo… Todo ese pesimismo y todos estos miedos son los que me han hecho descubrir este futuro distópico que es el futuro que temo yo para mis hijos", confiesa Quirós.

"A la hora de plantearme ser madre o no, intento hacer esta exploración, responder yo misma a estas preguntas, para ver si encuentro una esperanza en el futuro que me pueda llevar a tomar esta decisión de ser madre si veo que hay esperanza suficiente en nuestra vida y en el ser humano", concluye la escritora.