Lesly Ochoa, la becaria que denunció a Nacho Cano: "Yo vine a trabajar y no me pagó ni el sueldo mínimo"

Lesly Ochoa, la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores, acudió a la vista en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Plaza Castilla. Le fue vetado el acceso, se quejó de no haber podido entrar a la sala y atendió a los medios en la puerta del edificio de los juzgados.

"Quiero estar al corriente de lo que está pasando y quería entrar en la sala, pero no pude", se quejó ante los medios de comunicación, explicando el motivo que le trajo a la vista.

La bailarina insistió en su versión, que sostiene que fue discriminada: "Me despecharon como si no valiera nada. No por actitud sino por discriminación. Me ofrecieron 6.000 euros pero no es lo que yo buscaba”, declaró.

Ochoa, que esta vez no cantó frente a los medios (tal y como hizo en anteriores comparecencias), apuntó que llegó con visado de turista, pero que "aquí veníamos a hacer algo productivo, no de vacaciones. Pero llegamos a trabajar. Y no nos pagaban ni el sueldo mínimo".

La becaria se mostró una vez más decepcionada con Nacho Cano: "Teniendo la trayectoria que tiene, yo esperaba un trato más profesional, con las funciones correctas", e insistió en que la suya no es la única denuncia a la que se enfrenta el productor: "Tienen que justificar por qué tienen dos demandas aparte de la mía".