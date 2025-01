La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria refleja la unidad de sus músicos con la Tercera Sinfonía de Mahler

«Hacer dos grandes conciertos y mostrar de nuevo lo que significa esta orquesta para la ciudad». Este es el objetivo que persigue el director Karel Mark Chichon con los espectáculos del próximo 17 de enero en el Auditorio de Tenerife y el 18 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria -ambos a las 20.00 horas- en los que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) interpretará la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler junto con la mezzosoprano Wiebke Lehmkuhl y los coros infantil y femenino de la propia formación.

«Es una obra de 100 minutos con un primer movimiento que dura 35 y con un último movimiento que es un adagio, lo que demanda una concentración, una belleza de sonido y una unidad emocional que requieren que una orquesta esté muy alineada, muy en su sitio», expresó el Director Artístico y Titular de la OFGC en la presentación de los conciertos que ha tenido lugar en la mañana de hoy en el Auditorio Alfredo Kraus.

Después de interpretar la Quinta Sinfonía de Mahler en 2022, la Primera en 2023 y la Segunda en 2024, la formación canaria vuelve con esta compleja pieza en el marco del 41º Festival de Música de Canarias. Esto hará que más de 100 de sus músicos se suban al escenario bajo la batuta de Chichon, que recalca como interpretar la Segunda Sinfonía fue «uno de los grandes momentos» de su vida artística.

«Crear un mundo»

La Tercera no se queda atrás: «Es una forma de reafirmar lo bonita que es la vida», destacó el maestro Chichon, que hizo alusión también al gran esfuerzo que supone la preparación de una obra como esta, con una plantilla orquestal tan grande, los dos coros y la mencionada solista. Una sinfonía que es descrita como inusual, porque acaba al contrario de lo que el público puede esperar: «Es un viaje a través de la vida. Empieza con una tormenta que llega al verano, sigue con la visión de Mahler sobre los animales, los ángeles, y culmina con su mirada sobre el amor», describió Chichon.

Para Mahler, el término sinfonía significaba «crear un mundo con todos los medios técnicos disponibles», una premisa que atraviesa otras de las grandes obras del compositor y director de orquesta austro-bohemio. La Tercera ha pasado a la historia al ser una de sus partituras más largas (con seis movimientos) y por requerir una ejecución a gran escala -lo que, en palabras de Chichon, se traduce en menos tiempo de ensayo para la orquesta-, algo que ya ocurre en otras obras de renombre, como la Sinfonía Resurrección (interpretada por la misma formación en el año 2023).

Para componerla, Mahler se inspiró en los parajes naturales que lo rodeaban, tal y como explicó en una carta a la soprano Anna von Mildenburg: «Mi sinfonía será algo que el mundo jamás ha escuchado antes. En ella la naturaleza adquiere una voz y cuenta secretos tan profundos que tal vez puedan verse solo en sueños».

Un gran amor

Por todo esto, la Tercera es a la vez un gran regalo y un gran desafío: «Aquí es dónde se muestra si una orquesta es grande o no y si realmente está unificada en su planteamiento musical», sentenció el director haciendo alusión al proceso de preparación de la pieza. Esta grandeza, «se puede ver en la unidad que estos músicos tienen en cada ensayo, en la disciplina, en el sentido de que no hay gritos, no hay tensiones, solo buscan hacerlo lo mejor posible», explicó. «Tienen un gran amor, una dedicación y un orgullo por hacer las cosas bien. Y ese es el mejor regalo que se le puede hacer a un director de orquesta y a cualquier músico, que estén disfrutando de lo que hacen», añadió agradecido el director de orquesta.

Esta será la primera participación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la 41ª edición del Festival de Música de Canarias, edición en la que también están programados dos conciertos extraordinarios en las islas de La Palma y La Gomera los días 24 y 25 de enero, respectivamente. Las entradas para los mencionados espectáculos ya están disponibles en las plataformas habituales de venta de ambos espacios y en la web festivaldecanarias.com.

Además, como actividad complementaria para entender mejor el complejo universo de Mahler, antes de los conciertos de Tenerife y Gran Canaria habrá una charla introductoria a las 18.30 horas de la mano del divulgador Ricardo Ducatenzeiler, cuya labor es conectar al público con las obras que escucharán en el marco del festival.