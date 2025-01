Este disfemismo se emplea en las Islas para calificar a alguien de informal en el trato con la gente, en el sentido de que no es de fiar, pero también se puede decir de una persona inexperta en el trabajo o alguien que se propone realizar una tarea para la que no está capacitado. Por su carácter ofensivo, la expresión «ese es un cachanchán» la podemos escuchar para referirse a un tercero que no está presente. (Quizás menos extendido es el uso que se refiere a cachanchán como a una ‘persona vieja y decrépita’).

El Diccionario de Americanismos recoge la voz «cachanchán» como de uso común en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, si bien con distintos significados. En cuanto al origen del término, el Tesoro léxico canario-americano (2010) documenta que la palabra tuvo origen en Cuba. El DRAE la incorpora por primera vez en la vigésima segunda edición (2001) con la anotación de que era de uso en Cuba en el registro coloquial para expresar desprecio por la «persona adulona, servil». Su etimología es incierta, pero si se parte de la base de que el vocablo tiene origen cubano, intuitivamente nos sugiere un étimo asociado a una onomatopeya local o, probablemente, a una voz procedente de la lengua indígena de esa isla (el taíno: lengua amerindia precolombina que se hablaba en Cuba, La Española y Puerto Rico).

El hecho de que estos tres enclaves caribeños hayan sido lugares de destino de la emigración canaria durante los siglos XVI al XIX, incluso en el caso de Cuba hasta la primera mitad del siglo XX, justificaría la presencia de esta voz en el español de Canarias. Con la migración isleña se estableció un puente de comunicación entre ambas orillas del Atlántico y cuando el emigrante regresaba a su tierra portaba consigo no solo dinero y costumbres asimiladas, sino también modismos y expresiones idiomáticas que quizás repetían con nostalgia de la tierra que los acogió. Así, con los «indianos» llegaron a las Islas las palabras de origen hispanoamericano, entre las cuales se encuentra muy probablemente «cachanchán». Pero puede suceder que en la incorporación de estos registros a la lengua coloquial se produzcan cambios semánticos que el uso y el tiempo se encargan de imponer para adaptarlos a las singularidades de la comunidad receptora. Y este es seguramente el caso de la voz «cachanchán» que tal como la conocemos tiene un significado distinto al de su origen cubano.

El Diccionario básico de canarismos recoge varias acepciones de «cachanchán». Todas ellas tienen en común su carácter peyorativo, aunque con distintas intensidades. Es de uso frecuente como sinónimo de una ‘persona informal y chanchullera’ y constituye una forma de insulto o reproche social que advierte que el individuo al que se refiere es un embaucador, un enredador («Ese no es más que un cachanchán»). Un cachanchán en este sentido sería similar a lo que en castellano coloquial se diría un cantamañanas, en cuanto persona informal e irresponsable que no es digna de crédito. De menor carga ofensiva parece ser esta otra acepción que se refiere a un ‘trabajador inexperto y con frecuencia incompetente’. («A media mañana aparecieron dos cachanchanes que mandaron para arreglar las tuberías. No sabían ni lo que era una llave inglesa»). Podría tener un valor afín a «farfullero» o «farfullento» que hace las cosas sin orden, con prisas y mal hechas que viene a ser lo mismo que «hacerlas al trancazo».