¿Fano Sánchez es un DJ de…?

Fano Sánchez es un DJ todoterreno, de hecho en los últimos años me he propuesto pinchar en todo tipo de eventos distintos con géneros musicales de todo tipo para derribar una barrera muy típica entre los DJ de que un deejay que pincha un determinado estilo no puede salirse de él.

¿Por qué se hizo DJ?

Porque con 15 años descubrí la música y me enamoré de ella, de hecho este verano cumplo 30 años como DJ y en todos estos años no recuerdo muchos días en los que la música no haya pasado parte de mi día a día. Es más, en mi familia saben que si no escucho música es porque estoy enfermo, se ha muerto un familiar cercano o directamente no tengo un buen día.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Mi nombre artístico es mi nombre real, de hecho me pasé muchos años sin nombre porque al principio de mi carrera me enfoqué mucho en las bodas y allí no es necesario tener un nombre. Luego di el salto a las discotecas y si es verdad que ya necesitas uno, pero Fano no es un nombre nada habitual por lo tanto no necesitaba usar otro nombre cuando el mío apenas se utiliza.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Mi pareja dice que pongo caras muy extrañas cuando pincho y es cierto que me he visto en algunas fotos y casi ni me reconozco. Aunque no lo parezca, ser DJ exige mucho nivel de concentración, si lo quieres hacer realmente bien te pasas todo el tiempo pensado qué tema poner a continuación de el que está sonando y analizando permanentemente lo que ocurre en la pista de baile.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Le quitaba dinero a mis padres para comprar mis primeros CD, lo digo públicamente porque ya se lo dije a ellos en su momento. Luego si es cierto que con mis primeros trabajos devolví todo ese dinero con creces a mis padres. 30 años después tengo una empresa y una familia que no serían posibles si en aquella época no hubiera sabido donde guardaban mis padres sus billetes de 5.000 pesetas.