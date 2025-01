La Sinfónica de Tenerife revisita la ‘Trágica’, obra cumbre de Mahler

La Orquesta Sinfónica de Tenerife participará este fin de semana en la programación del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) con una pieza compleja que resulto, además, premonitoria para su autor: Gustav Mahler. Estos conciertos marcan también el regreso del maestro Víctor Pablo Pérez al FIMC después de más de una década.

Los recitales están previstos para este viernes, día 24 de enero, a las 20:00 horas en el Auditorio de Tenerife y el domingo, día 26, a las 19:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. Las entradas para asistir están disponibles a través de las páginas web de ambos espacios, en www.festivaldecanarias.com y en las taquillas.

La sexta sinfonía de Mahler, conocida como la Trágica, es una de las grandes obras del siglo XX y, tal y como adelantó el director del FIMC, Jorge Perdigón, no está entre las más interpretadas del autor. No obstante, la mayor parte de los musicólogos coinciden en afirmar que se trata de una de sus mejores creaciones. Además, requiere de un gran esfuerzo por parte de la orquesta, que ha tenido que reforzar sus filas hasta alcanzar los 120 integrantes sobre el escenario. Perdigón también destacó el hecho de que la formación dependiente del Cabildo de Tenerife haya cosechado un gran éxito con su gira por las islas no capitalinas. De hecho agotó todas las entradas a su paso por Lanzarote para un concierto que tuvo lugar el pasado día 10 en los Jameos del Agua y a las órdenes de Martin Froest.

La Sinfónica ha tenido que reforzarse para poder interpretar la ‘Trágica’

A la presentación acudieron también el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.

Pérez fue el encargado de avanzar algunos datos sobre la pieza que interpretarán en estos dos recitales. «Es curioso y paradójico que esta pieza fuera estrenada en 1906, uno de los años más felices de Mahler, y que a la vez sea tan premonitoria en todos sus aspectos. De alguna manera anticipa los problemas que le iban a surgir al compositor apenas un año después, en 1907».

Entre las cosas que le sucederían está el fallecimiento de una de sus hijas a los cuatro años, su despido de la Ópera de Viena y el diagnóstico de una enfermedad cardiaca que terminaría por costarle la vida. Entre las muchas curiosidades de esta sinfonía está el empleo de un martillo para dos grandes golpes «o hachazos» incluidos por el autor en el cuarto movimiento. «Cuando estudió esta sinfonía planeó introducir tres golpes pero, finalmente y por superstición, deja solo dos», continuó explicando el director. De este modo, uno de los percusionistas de la formación empleará un «gran martillo de madera» construido en Alemania para recrear esos sonidos imaginados por Mahler.

Restan aún 40 conciertos de esta edición y los aforos rondan el 80% de ocupación

Esta sexta sinfonía está plagada de símbolos y curiosidades. «Por ejemplo, se escuchan desde lejos unos cencerros que, de algún modo, representan la soledad que él va a sufrir». Además, el director aseguró que ya ha mantenido una charla con los silofonistas de la Sinfónica de Tenerife porque el final de esta obra «es suyo». «El silófono representa la risa del diablo y las campanas la religión», precisó Pérez.

Mientras, y cuando aún quedan 40 conciertos de la programación del FIMC –y que tendrán lugar durante los próximos 27 días– la organización destaca las buenas cifras de venta de entradas de esta edición. La mayor parte de los recitales que restan rondan ya el 80% de su aforo completo y la cifra de abonados supera las 1.400 personas. «Hay algo destacable y es que durante la primera semana de conciertos de nuestro festival, no había entradas disponibles para cinco de los siete conciertos previstos», celebró De la Rosa.