El humorista Kike Pérez presenta su nuevo show sobre el amor propio y las inseguridades vitales

El Teatro Municipal de Tías ha sido el lugar escogido por el popular humorista lanzaroteño Kike Pérez (Arrecife, 1985) para estrenar con carácter absoluto su nuevo show Entradas ProhiVidas. En este teatro de Canarias que acogió hace 12 años una actuación suya cuando iniciaba su carrera como artista, dará comienzo el 14 de febrero la extensa gira que lo llevará, con el mencionado show, hasta finales del presente año 2025 por numerosos escenarios del Archipiélago.

Pérez presentó en la mañana de hoy en el Teatro Guiniguada un espectáculo, en sus plabras, «hecho con el corazón, como cada propuesta anual, en el que sigo intentando enseñar el poquito talento que pueda reunir, con mi arma más leal, la honestidad», indicó. «Habla del amor propio y de las inseguridades vitales que en muchas ocasiones provocan dejarse de querer a uno mismo cuando la vida parece que va cuesta abajo», añadió el humorista.

Junto a Pérez, estuvo el director general de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el gerente de la productora Multitrack que distribuye el citado espectáculo, Francisco Chinea.

Tras este estreno en Tías, Kike Pérez emprenderá una intensa gira que lo llevará durante el año 2025 por la mayoría de los teatros de Canarias, presentando este nuevo espectáculo cuya trama gira en torno a una cuarentena en la que el artista se cuestiona, con saludable sentido del humor, el pulso de la vida, aprovechando la ocasión para convertir sus dudas en una catarsis emocional.

Fechas cerradas de la gira

Las fechas confirmadas, además de la de Tías, son el día 22 de febrero en el Teatro El Sauzal de Tenerife, el 4 de abril en el Centro Cultural Guaires de Gáldar (Gran Canaria), el 5 de abril en el Teatro Leal de La Laguna, los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, el día 10 de mayo en el Auditorio Infanta Leonor de Arona (Tenerife), el día 20 de julio en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, el día 4 de octubre en el Teatro Circo de Marte de La Palma, el día 17 de octubre en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, el día 13 de diciembre en el Teatro El Salinero de Arrecife, en Lanzarote y el día 14 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

El abismo de los cuarenta

El humorista y actor lanzaroteño se plantea en este show si ha llegado a la cima o a un abismo una vez alcanzados los cuarenta. Al hacer un balance de sus 40 años de vida, Pérez recalca que «es positivo, principalmente porque estoy. Y si estamos es porque todo lo que hay detrás lo hemos superado. Aludo a la suerte buscada porque me siento afortunado de haber encontrado un camino en el que el público me ha permitido el lujo de sentirme respetado y querido a través de una herramienta tan humana como es el humor. Desde la risa podemos sanar porque las preocupaciones no son incompatibles con la sonrisa», comentó el humorista canario.

Pérez ha optado por llevar la «crisis de la mediana edad» al absurdo como recurso eficaz y fundamental para lograr la supervivencia. «Estás demasiado cerca de ese joven impulsivo y lleno de energía que fuiste anteayer -y que crees seguir siendo- y el señor que acude a revisar sus rodillas al fisioterapeuta más veces de lo habitual», explica Pérez.

Entre estas dos aguas vitales se mueve el discurso planteado por el humorista en su show. «Porque los cuarenta son los nuevos veinte, son los jueves de la edad, justo en el medio, el momento en el que no sabes si tienes ganas de salir a tomar una copa, o estás deseando que llegue el viernes para descansar», reflexionó a modo de colofón.

El humorista se siente muy entusiasmado con este inicio de gira en el Teatro Municipal de Tías, ese recinto escénico que un lejano 28 de diciembre de 2012 lo acogió por vez primera cuando decidió presentarse en público como artista con el espectáculo Las apariencias engañan. En Tías empezó todo y, como no podía ser de otra forma, en el Día de los Santos Inocentes. Profesionalmente, el año pasado fue fructífero para Pérez ya que, además de su trabajo en televisión, viajó por las Islas presentando dos proyectos, su montaje personal Siento Ochenta y el musical Negras que, con dirección de Tavi García, protagonizó acompañado de un elenco en el que figuraban Wendy Ruiz, David Harada y Saúl Romero.

La gira de Entradas ProhiVidas cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el patrocinio del Restaurante el Centro de Guayadeque y Cicar.