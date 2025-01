Rebecca Yarros vuelve a arrasar en las librerías con 'Alas de ónix', el nuevo éxito de la saga 'Empíreo': "Había cola desde las 7.30, es una locura"

Rebecca Yarros se ha consolidado como una auténtica fuerza en la literatura fantástica, y la llegada de la esperada tercera parte de su saga 'Empíreo', 'Alas de ónix' (Planeta), ha vuelto a desatar el furor ya causado por las anteriores entregas, 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro'. Considerada el mayor fenómeno editorial desde 'Harry Potter', la serie de la autora estadounidense no deja de sumar lectores: ha vendido 800.000 ejemplares en España, pero el suflé no muestra ápice de bajada.

La segunda entrega ya rompió récords al convertirse en el libro más vendido en una semana en España, pero 'Alas de ónix' no se queda atrás. Antes incluso de su lanzamiento este miércoles, ya había pulverizado marcas al alcanzar el mayor número de reservas en la preventa que se abrió el pasado octubre. Por ello, no es de extrañar que algunas librerías hayan acogido su llegada con los establecimientos decorados con dragones y otros elementos del mundo de Basgiath, además de actividades como clubs de lectura y charlas literarias.

Éxito y exclusividad

'Alas de sangre' fue un punto de inflexión en el mundo editorial, ya que fue uno de los primeros 'best sellers' en triunfar tanto por su contenido -una ficción fantástica con un romance complicado- como por la estética de la edición. La editorial optó por ofrecer una edición especial con los cantos decorados con dragones y lanzarla el mismo día que la edición básica. No era un concepto nuevo, ya existían estas versiones 'premium' en otros países como Estados Unidos o Alemania, y de manera menos frecuente también en España. Pero la fórmula funcionó y catapultó la saga al éxito.

El fenómeno editorial se magnificó con la repercusión en redes sociales como 'booktok' (la comunidad literaria de TikTok) o 'bookstagram' (en Instagram), y la necesidad de conseguir los ejemplares se disparó también cuando salió la segunda parte, 'Alas de hierro'. Este método obtuvo tanto éxito que desencadenó una ola de lanzamientos de otras novelas que también incluían una edición 'premium' con los cantos pintados. A día de hoy, ya se ha establecido como una tendencia habitual entre las editoriales.

Sin embargo, al ser una edición especial limitada hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, el más elemental: que es limitada. Obtener un ejemplar tan demandado por lectores se ha convertido prácticamente en unos 'Juegos del Hambre' y por ello, este miércoles, en múltiples tiendas se han llegado a acumular decenas de personas desde primera hora de la mañana para no quedarse con las manos vacías.

"Hacía tiempo que no veía tanto interés para conseguir un libro, y sin duda esto se ha convertido en todo un fenómeno", asegura una trabajadora de La Casa del Libro. "Llevamos días atendiendo llamadas preguntando si tendremos la edición especial y es difícil de gestionar el volumen de pedidos reservados y ejemplares disponibles sin reserva. Esta mañana mucha gente estaba haciendo cola desde las 7:30 y abrimos las puertas a las 9, es una locura", explica.

Unidades limitadas

El año pasado, con la salida de la segunda parte de la saga, 'Alas de hierro', el reparto de ejemplares se complicó y muchos lectores que habían hecho la reserva con tres meses de antelación se quedaron sin su edición especial. Sin embargo, este año ha sido algo diferente ya que, según varias librerías explican a este diario, los ejemplares se han recibido un día antes del lanzamiento (y no el mismo día, como pasó con 'Alas de hierro'), de modo que los comercios han podido gestionar mejor el reparto. "Con la anterior novela nos encontrábamos con que muchos clientes tenían la reserva hecha, pero el ejemplar no había llegado aún. Con 'Alas de ónix' hemos tenido algo más de margen", afirman desde la librería Alibri de Barcelona.

Aun así, el lanzamiento no ha estado exento de polémica, ya que algunas plataformas y establecimientos que habían prometido la demandada edición especial se han visto obligadas a cancelar (como pasó el año pasado) muchos pedidos y asignarlos por orden de compra en preventa. "La que se está liando con 'Alas de ónix' demuestra que los libros con los cantos pintados eran chulos hasta que todas las editoriales se pusieron a venderlos en preventa, y las plataformas a vendértelos y luego cancelarte la venta. Ahora todo es preventa y reventa a precios desorbitados", lamenta una lectora.

"La tercera entrega de la saga 'Empíreo' se ha posicionado como uno de los libros más esperados a nivel global", recalcan desde la plataforma Buscalibre. No es de extrañar que la historia también se repita entre aplicaciones de reventa como Wallapop o Vinted, donde los precios de la edición 'premium' ascienden a los 100 euros, especulando con la demanda de la novela, otra de las críticas a este fenómeno exclusivo.

Premios y adaptación

Ya desde su lanzamiento en Estados Unidos se auguraba el triunfo internacional, pues tanto 'Alas de sangre' como 'Alas de hierro' siguen entre los libros más vendidos en 'The New York Times'; la primera ya lleva más de un año en la lista. La saga está publicada en 42 países, donde novela tras novela ha sido un 'best seller' instantáneo. Además, ha recibido premios como el Libro Internacional del Año en TikTok o el Mejor Libro del Año en los British Book Awards, así como la nominación a los Bestsellers Awards del Reino Unido, un reconocimiento que han recibido autores tan relevantes como Richard Osman o Sally Rooney.

La saga de Yarros cuenta con 3,3 millones de valoraciones en Goodreads, la plataforma virtual por excelencia de los lectores, con una media de 4,5 estrellas, y fue premiada con el galardón de la aplicación a la mejor novela 'romantasy' de 2023. Por si fuera poco, la historia de Rebecca Yarros será la próxima gran apuesta de Amazon Prime Video: la autora será la productora ejecutiva de una adaptación audiovisual que ya se ha comparado con 'Juego de tronos' y 'El señor de los anillos'.