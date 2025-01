Emilio González Déniz, escritor: "Soy un contador de historias, por eso no especulo"

Usted se reivindica en la escritura por instinto. ¿Ocurrió así con La mitad de un Credo, publicada en 1989, y reeditada ahora por el sello barcelonés Alrevés Editorial?

Empecé escribiendo dos novelas, como El obelisco (1985), que eran generacionales, de los jóvenes de la década de los 70. Eran 'novelitas' que pueden estar bien para ver cómo era la vida en ese momento. Desde siempre he tenido metido en la cabeza que hay ciertas historias que tenía que contar. Nunca me he sentado a decir: "A ver, ¿qué novela voy a escribir ahora". Esas historias vienen y me buscan, entonces yo las escribo.

Pero a ningún escritor le iluminan los santos. La historia de Juan García "El Corredera", represaliado por el franquismo y asesinado a garrote vil, deberá haber llegado a sus oídos de algún lado.

En aquel momento era muy amigo de Agustín Millares Sall, que era un señor al que idolatraba por ser un gran poeta. Un día le invité a las clases que impartía de lengua, para que los alumnos conocieran a un poeta vivo. Él me decía: "Déjate de escribir machangadas de porretas. Tú tienes varias historias que contar. Eres un cobarde. Siéntate y escribe una puñetera novela". Eso fue lo que hice. Escribí la novela de El Corredera cuando se cumplieron tres décadas de su ejecución. Funcionó muy bien: se agotó y descatalogó. La mitad de un Credo la escribí en mes y pico. Las historias vienen, cristalizan en tu cabeza y cuando las escribes es como si te las dictaran.

¿Por qué la publica de nuevo, en este momento?

Ya yo me daba por amortizado. Hasta que hace año y medio apareció un editor de Barcelona que se había encontrado, en un viaje que hizo a Las Palmas de Gran Canaria, un libro viejo de la edición del 89. Alexis Ravelo le dijo que tenía que leerlo. Se puso en contacto conmigo y me mandó un contrato 35 años después de la publicación, parece una película americana. Le dije: "Bueno, si quieres la reviso", y respondió: "¡No la toques!". Yo no toqué ninguna puerta, vinieron a buscarme. Eso me ha dejado maravillado y pensando que si las cosas valen, aguantan.

¿Qué siente al tener que promocionar de nuevo esta publicación, tras una pausa de cinco años de la pluma?

Los escritores simplemente escribimos. He sido un poco reacio durante toda mi existencia, a hacer la vida del escritor clásico. He tenido alguna que otra oportunidad con otras novelas de ir a diferentes ferias del libro y estar un día en Valladolid, otro en Valencia y al siguiente dar una conferencia. Yo me digo: "Mira chico, eso no es vida". Escribo novelas, si las quieres leer, las lees, y si no te vas a la porra. Pero si un editor modesto me dice que vaya a firmar libros, yo voy. Galdós decía que la literatura tiene que tener patas para que camine sola.

¿Y qué opinaría Agustín Millares Sall?

También lo aprendí de él. Recuerdo ir a un recital de poetas jóvenes, donde él era el padrino. Resulta que sale un poeta joven que estuvo 15 minutos explicando el poeta y luego lo leyó. Cuando se bajó del escenario, Agustín Millares le metió una bronca... El poema tiene que tener vida propia. Esa es la idea que tengo yo de la literatura. Aunque entiendo que yo ahora tengo que remangarme un poquito.

Usted nace en 1951, ocho años antes del asesinato de su personaje principal. ¿Recuerda cuándo escuchó por primera vez su historia?

El Corredera era un hombre sencillo y la historia le convirtió en un mito. Le cambié el nombre a Bouganvilla para evitar localismos. No hay un pueblo que se llame Telde, sino Tirma. Durante todos esos ocho años oí hablar de El Corredera. Yo le conocí en mi pueblo, San Mateo. Cuando había cogidas de papas, ayudaba y participaba en el sancocho. Llegué a estar sentado en sus rodillas mientras me daba trozos de cherne. Todo el mundo le quería porque sabían que era un desgraciado. Me acuerdo también de un día cuando mi abuelo llegó de Las Palmas y mientras atardecía le preguntaron: "¿Qué pasó?", y dijo "Anoche mataron a Juan". Fue como una película del neorealismo italiano. Las mujeres empezaron a rezar y los hombres se quitaron el sombrero y se pusieron de pie. Yo me preguntaba por qué le habían matado.

Entonces, ¿conoció a los personajes de su historia?

También conocí al obispo de la historia, Antonio Pildain y Zapiain. Era antifranquista. Cuando Franco visitó Gran Canaria en los años 50, el obispo marchó a Teror porque decía que estaba matando a la gente. Le conocí cuando yo era adolescente y el obispo dimisionario. Él me contó la noche que pasaron en capilla cuando va a ver a El Corredera a medianoche antes de su ejecución. El Corredera le dictó su testamento a su abogado y se confesó. Aquello me lo contó el obispo y no sabía cómo contarlo. Un día tomó forma solo gracias a Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, escrita por Pablo Neruda.

Incluye la cita al comienzo de la novela.

Es hora de abrir el reposo, el sepulcro del claro bandido... [comienza a recitar]. Cuando vi en el Teatro Pérez Galdós la cantata hecha por Olga Manzano y Manuel Picón, con música compuesta por ellos y el texto de Neruda dije: "¡Joder, mi novela!".

La historia se contó sola.

Utilizo mucho el recurso literario del narrador testigo, es decir, el protagonista no es el narrador, pero ha estado por ahí. Es un personaje secundario o terciario. Eso me pasa como la mayoría de las novelas, pero porque Las Palmas era diferente y yo debía de tener alguna especie de periscopio. Historias como esta te puedo contar 30.

De entre todo su expediente literario, ¿por qué La mitad de un Credo es su novela fetiche?

Empecé a escribir tarde. Cuando tenía 32 años. Me casé y tuve un hijo del que no me perdí una sonrisa ni una caminata. Un día escribí una novela generacional sobre cómo había sido la Transición, en plena Transición. Eran muy endebles. Mi primera novela fue El llano amarillo (1985), también está descatalogada y se publicará próximamente con Alrevés Editorial. Al igual que Hotel Madrid (2000). Mis novelas fetiches siempre fueron El llano amarillo (1985) y La mitad de un credo. Cambié totalmente y cogí un tono de escritura que ahora me define. Se basa en la oralidad con un poco de gramática. Soy un contador de historias, por eso no especulo. Yo lo cuento. Ya decidirá después el lector si le parece bien o mal.

Cuando se lee a sí mismo, después de 35 años, ¿se sigue viendo a usted mismo?

Me sigo viendo. En un principio pensé que la novela era muy maniquea. Todos los buenos eran muy buenos y los malos muy malos. Pasado el tiempo ya no lo creo. Todos, con nuestras manos, podemos hacer música o clavar cuchillos. La vida pone a personas en situaciones. El Corredera mató a alguien en una situación en la que era su vida o la del otro. Matar es una persona es muy fuerte, sí. Pero, ¿por qué la vida nos pone en esa tesitura? Es que es muy puñetera.

¿Cree que los lectores juzgan demasiado rápido a los personajes?

No quiero criticar a nadie porque cada uno escribe como quiere. Lo que no puedes hacer es explicarle al lector todo. Esta es la historia y ya. Tú como lector juzga. Borges decía que los escritores son como amanuenses de historias que se deben contar, pero que lo mejor es que no intervengan demasiado en ellas. Si intervienes mucho, te las cargas. Las historias ya tienen su música. A mí me hace gracia cuando se dice que las novelas rompen cosas. Como lo que dicen de Andrea Abreu.

¿No le gusta Panza de burro?

Me gusta la valentía de la autora. Creo que el resultado final ha tenido suerte y que mejor le va a ir en el futuro. Al estar tan preparada y ser tan valiente su próxima novela será una maravilla. Panza de burro no se puede despachar de un plumazo, como hace mucha gente. Delante de Andrea Abreu me quito el sombrero. Como lector, hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero para mí no es que Andrea rompa nada, sino que incorpora. Si vende 2.000 ejemplares en su próxima novela no importará, porque estará siendo fiel a sí misma.