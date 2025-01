Justicia y memoria

La anamnesis es la práctica médica en la que a través del relato del paciente y sus allegados, si procede, el médico construye un historial de su paciente. En este caso, los profesores Reyes Mate y Zamora han acudido al vocablo medicinal buscando un término que se ajustara lo más preciso a sus intenciones.

No hay justicia sin memoria. De nada sirve el castigo si las víctimas no son reivindicadas. Su memoria es precisa para que la justicia sea total, o, mejor, efectiva. No vale el pasar página si no hay una vindicación de las víctimas. No es un asunto de morbo o rencor del vencido. Si esa vindicación no se hace, lo punible no será nunca superado y carcomerá la sociedad en la que se produjo. Ya se habran dado cuenta de lo cercano que nos es el tema. Desde la Memoria Democrática enterrada en las fosas comunes y cunetas cuando la guerra franquista a la tan alabada Transición española, las víctimas siguen llamando a las puertas de nuestra memoria.

El problema con este tipo de obras colectivas es que es prácticamente imposible glosar todos y cada uno de los artículos que componen el volumen. Nosotros desistimos, sin querer quitar importancia a ninguno de ellos, de tal pretensión y nos centramos en dos, que nos han parecido muy sustanciosos y útiles, amén de insistirles en la breve presentación del tema por los profesores Zamora y Reyes.

El primero es el del filósofo canario Daniel Barreto: Estado, derecho y justicia en Rosenzweig. Este último fue un filósofo judío alemán que al contrario que muchos de sus correligionarios no se convirtió al cristianismo en busca de la asimilación y el acceso a los puestos académicos. Todo lo contrario, se reafirmó como judío, insistiendo en que el judaísmo era por definición antinacionalista. Lo que si viviera hoy le llevaría a un enfrentamiento con el sionismo de los Netanyahu y compañía. Participó en la primera guerra mundial y murió en 1929, antes del ascenso de los nazis al poder, con lo que se ahorró la visión de la Shoá y los campos de exterminio.

Su interés radica en la denuncia que hace del idealismo de la sociedad europea, idealismo que da pie a falacias como la de la nación que llevó a la masacre de la Primera Guerra Mundial. Rosenzweig consideraba que la guerra había puesto al descubierto ese idealismo y que era preciso desmontarlo si queríamos construir una Europa y un mundo distintos, basados en los derechos y no tanto en los deberes.

Para Barreto es precisamente su concepción del Estado, a raíz de la lectura de Hegel, la que da pie a una teoría de la justicia que permitiría afrontar la injusticia dominante y hacerse cargo del sufrimiento de los otros. Los otros, los que en ese momento eran los judíos que sufrían los pogromos o las poblaciones diezmadas por la guerra, los heridos, los mutilados, los gaseados, las viudas desamparadas, los huérfanos, los miserables, los explotados.

Esos otros son, hoy en día, los migrantes, los palestinos masacrados, los saharauis perseguidos, las mujeres maltratadas, todos los excluidos y vulnerables. Según Barreto la idea de justicia de Rosenzweig consistiría: en hacer del mundo un bien, un bien estar común. (…) Se trata de encontrar el lugar de cada cual en la construcción de la realidad, (…) visibilizar lo oculto en la construcción fáctica de la historia. Esa visibilización de los sin nombre (tarea de la memoria) es el supuesto de una construcción justa. No es solo una justicia distributiva o punitiva, es sobre todo una justicia del reconocimiento del mal causado.

Eso conlleva analizar los daños causados ya sean por el terrorismo político, laboral o de género, ajustando la respuesta a cada una de las situaciones de forma que esa construcción más justa se haga realidad para cada una de las víctimas, ya sea por la reparación de lo reparable o la memoria de lo irreparable. Como ven, el artículo de Barreto es actualísimo y nos toca muy de cerca. Por eso lo recomendamos.

Dejaremos para otra ocasión, por razones de espacio, el comentario del segundo artículo que nos ha llamado la atención en esta recopilación.