Pedro Guijarro siempre está

La excusa de la conversación es la reciente edición del segundo volumen de sus Canciones raras. «Un espacio donde ofrezco todas estas canciones grabadas en casa y con la colaboración de Ramón Castrillo con sus bajos, sus guitarras y sus valiosas ideas», aporta en el texto del Bandcamp donde sube el material. Añade una frase que es resumen vital: «Pero nada me quita el placer de hacer canciones».

Tenemos la idea equivocada de que la gente crea arte con la idea de hacerse famosa y vivir de ello. Pero no, hay muchísimos creadores que siguen a pesar de que saben que esa guagua de la fama y la consolidación nunca pasará, o pasó y no esperó por ellos. «Para mí la música es una necesidad. En los 90 y luego del 2008 al 2012, parecía que con Diplomáticos (el grupo que le dio a conocer) podíamos ocupar ese puesto siempre vacío de pop en español. Pero yo nunca he sabido llevar un grupo y tampoco tuvimos mucha suerte con quién lo intentó. Luego vino mi hija, y con ella muchas cosas tuvieron que aparcarse. Pero componer y hacer música siempre lo he hecho. Es mi pasión», añade.

Comenta que todos los días se conecta a la música: «Siempre hay algo que quiero desarrollar, alguna idea que he de probar. No suelo llevar una rutina, aunque sí existe la musa, y hay días que hasta que una idea no pasa de mi cabeza a los auriculares no me quedo tranquilo. Ese proceso creativo es la esencia del placer de crear. Y estoy muy enganchado». Sobra decir que Pedro tiene su trabajo de diario, sus ocupaciones varias según la máxima de John Lennon, y cuando puede, abona su amor por la creación.

Esa actividad constante se refleja en sus dos entregas de Canciones crudas. Aunque Guijarro evidencia otra inquietud. A pesar de su veteranía, no pierde esa capacidad de sorprenderse. Cita referentes actuales: «Cuando vi a Ca7riel y Paco Amoroso en el Tiny Desk, ahora ya historia de la música, me explotó la cabeza. Esos chavales lo tienen todo: canciones, cara dura, letras divertidas, pintazas, muchísima inteligencia y sobre todo un bagaje musical extraordinario».

Es llamativo el impacto de la pareja argentina en músicos más veteranos. Pedro Guijarro traduce a su manera ese desparpajo: «Obviamente, me han influido muchísimo a la hora de trabajar mi próximo disco que, sin tener absolutamente nada que ver, está despojado de prejuicios. Mi siguiente trabajo se va a llamar La velocidad de la sombra, y está compuesto y trabajado sobre bases electrónicas. También me gustaría ofrecer un concierto en streaming sobre mayo, con Mon (Castrillo) con el bajo y sonidos pregrabados. Estamos en ello».