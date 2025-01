¿Ruiloba es una DJ de…?

No me gusta demasiado definirme en una casilla ya que mis sets suelen ser muy variados. Me definiría como una DJ de música electrónica en general, mezclando y experimentando entre diferentes géneros dentro de esta amplia categoría.

¿Por qué se hizo DJ?

Por el amor que siento por la música y la capacidad de conexión que genera, siempre me ha fascinado el carácter casi ritualista que envuelve la pista de baile.

¿De dónde viene su nombre artístico?

¡Es mi apellido! Viene de un pueblo en Cantabria llamado Ruilobuca, y es el origen de mi familia materna. Mucha gente de esa zona tiene el mismo apellido.

Si le dijeran: «Pon lo que quieras y lo que te gusta» en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Ambient.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable, algo inconfesable o que no encaje con su estilo de pinchar?

No se si inconfesable es la palabra, porque no me escondo para nada, pero Bb trickz.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Kavari, para asustar un poco al público.

¿Cuál es la situación más loca que vivió en una cabina?

Tener a Merca Bae, DJ y productor a quien admiro mucho, viendo cómo terminaba mi set para seguir él. Estaba supertensa buscando la canción adecuada para cerrar.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en un festival, club o espacio soñado. ¿Cuál diría?

Sónar 100%, capaz alguna radio como The Lot Radio.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por culpa de la música?

Ir a festivales con gente que ni siquiera conocía. Salió todo bien.

Quitando la música, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Actualmente estoy sacándome el grado de Bellas Artes, por lo tanto, la creación artística. Aparte de eso, el mundo del cine siempre me ha apasionado.

Por desgracia la mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Dado que todavía tengo 21 años y no me he podido independizar del todo, mi querida y preciosa madre.