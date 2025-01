Tatuajes con valor añadido: los estudios canarios que apuestan por el arte más allá de la tinta

Una chica y un chico -bikini blanco y bañador rojo- surfean como si estuvieran caminando sobre el agua con el Auditorio Alfredo Kraus al fondo. La estampa, familiar para cualquiera que esté acostumbrado a pasear por Las Canteras, se torna distinta al parecer sacada del pasado, con el cielo nublado y unas letras en las que se puede leer surfing y La Cicer Point al más puro estilo «clásico americano».

Esta lámina es el símbolo de identidad de Judith Marin Ribeiro -más conocida como Lady Poison-, tatuadora que trabaja en el estudio Cien Rosas Tattoo de Telde y que, además de utilizar la tinta para crear arte sobre la piel, pinta en acrílico en soportes como tablas, con acuarelas o ayuda a una asociación de socorristas a ilustrar un libro infantil.

Una artista polivalente que persigue que tanto sus tatuajes como sus ilustraciones tengan un mensaje y que la representen. «Soy de Barcelona, pero llevo nueve años en la Isla y siento una profunda conexión con el mar», explica la tatuadora. «Muchos de mis diseños se basan en elementos como faros, sirenas, surferas, lo que me inspira dentro de la Isla. Y barcos, me encantan los barcos», confiesa entre risas. «También toco fotografía o pinto chaquetas tejanas», añade.

Después de 13 años tatuando, Marin Ribeiro admite que su mundo ha sido siempre «muy de chicos»: «Por lo que sea, no había muchas chicas tatuando. Y ahora comparto el estudio con más mujeres, haciendo el mismo estilo pero cada una con su perspectiva y su visión. Es una forma de dar ese grito de que nosotras también estamos en este mundo y que podemos hacer cosas muy bonitas en la piel», reivindica.

Lady Poison no es la única tatuadora de la Isla que realiza actividades artísticas paralelas. En este sentido, Alma García Díaz abre las puertas de su estudio, que comparte con su hermana melliza Isis García Díaz, bajo el nombre de Black Mermaid. Este espacio se presenta como un lugar multidisciplinar que acoge diferentes charlas, talleres o actividades cada mes que incluyen desde encuentros de arte y vino o de static dance - «meditación con movimiento»- hasta eventos de flash tattoo o mercadillos.

Taller de arte abstracto

En concreto, este sábado 25 de enero a las 10.00 horas ofrecen un taller de «arte abstracto y personalidad» de la mano del creador Pepe Santana. «Vamos a partir de una obra de la artista Hilma af Klint que nos va a servir como espejo de esos rasgos de la personalidad de los que estamos hablando. Voy a enseñar técnicas muy sencilla que luego ustedes podrán seguir implementando en su casa sin ningún problema, que puede utilizar cualquier persona de cualquier edad sin ningún tipo de conocimiento de arte», expresó el artista en su cuenta de Instagram.

El estudio de Black Mermaid, que también ofrece servicio de eliminación de tatuajes, ha acogido en su interior charlas sobre sexualidad femenina, emociones y otros talleres relacionados con la producción de bikinis o con la escritura.

«Pepe me contactó porque ve movimiento en el estudio y me hizo la propuesta. Y al final siempre me gusta darle oportunidades a la gente, sobre todo si viene con una iniciativa y van a ofrecer arte. Es un win-win y por eso nosotras prestamos el espacio», indica García Díaz.

«Es un sitio muy holístico porque no parece ni un estudio de tatuajes. Es muy bello y muy acogedor, porque al final para mí es muy importante sentirme cómoda en mi espacio de trabajo, y si no tengo paz y armonía alrededor, lo tenemos claro. Hacemos talleres de cuerpo y alma y me encanta, porque todo está interrelacionado. Nosotros somos arte, el estar vivos y cómo creamos nuestra vida. Todos somos artistas de nuestra vida y por eso tenemos que estar en sintonía y alineados, para crear mejor», defiende la tatuadora dejando clara la filosofía que hay detrás de Black Mermaid.

Renato Tatuajes

Con más años de trayectoria, también está en el barrio de Alcaravaneras el estudio Renato Tatuajes, que inició su trayectoria allá por 2006. Este espacio es a su vez un estudio artístico, decorado con obras de artistas canarios y de fuera, que permite a sus trabajadores explorar su creatividad a través de distintas disciplinas artísticas como pueden ser la acuarela o pintar en lienzo.

«Trabajamos con una clientela adulta que viene buscando una calidad, un diseño personalizado. Esa ha sido desde siempre nuestra base en el estudio: poder ofrecer esa exclusividad de diseño para el cliente», indica Ruth Lezcano, copropietaria del espacio junto a Renato Alegría.

Este último empezó a conectar con el arte a través del dibujo, la escultura y la pintura decorativa acrílica sobre tela que realizaba su abuela materna. Por su parte, Elena, otra de las trabajadoras del estudio, se define como una arquitecta que disfruta «fotografiando ruinas y lugares abandonados, mundos distópicos en los que perdernos para encontrar nuestra propia realidad», alguien que poco a poco fue transformando el tatuaje en su forma de vida.

Con este potencial artístico detrás, Renato Tatuajes ha podido consolidar su marca, tanto con los diseños que luego sus clientes llevan sobre la piel, como con las láminas que venden en su página web. Iniciativas como estas son la prueba de que detrás de un buen tatuador o tatuadora, late el alma de un artista.